Pettynyt Husin toimitusjohtaja myöntää, että kilpailutus ei ole riittävän läpinäkyvää – "Se on meille vakava peiliin katsomisen paikka"

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Hus ilmoittaa korjaavansa hankinta- ja kilpailutusmenettelyjään.

Husin hankintojen kilpailutuksissa on ilmennyt epäkohtia. Niiden korjaaminen vaatii Husin mukaan merkittävää toimintatapojen muutosta.

Sairaanhoitopiiri käynnisti hankintamenettelyjen uudistamisen alkuvuonna. Puutteelliset hankinnat kilpailutetaan nopeutetulla aikataululla.

Husin hallitus antoi uudelle toimitusjohtajalle Juha Tuomiselle tehtäväksi hankintatoimien päällekkäisyyksien arvioinnin ja purkamisen alkuvuonna.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto KKV puolestaan käynnisti kesäkuussa selvityksen Husin kilpailutuksista. Hus kertoo toimivansa yhteistyössä KKV:n kanssa ja on tehnyt hankinnoista myös oman sisäisen selvityksensä.

– On selvää, että Husissa käytetty hajautettu hankintamalli ei ole toiminut eikä tarjonnut riittävää läpinäkyvyyttä. Euromääräisesti hankinnoissa, joita ei ole kilpailutettu lainkaan, puhutaan vuositasolla ainakin 40 miljoonasta. Se on meille vakava peiliin katsomisen paikka, Tuominen sanoo Husin tiedotteessa (siirryt toiseen palveluun).

Puutteellisia hankintoja on useita kymmeniä

Sisäisessä selvityksessä löytyi 73 hankintalain kynnysarvon ylittävää tuoteryhmää, joita ei ole kilpailutettu lainkaan. Lisäksi on vielä täsmentämätön määrä hankintoja, joissa ostamista on jatkettu ilman uutta kilpailutusta, tai sopimus on tehty kokonaan hankintamenettelyn ulkopuolella.

Hankintalain kynnysarvoja sovelletaan kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittäviin julkisiin hankintoihin. Tavaroiden ja palveluiden kansallinen kynnysarvo on 60 000 euroa ja EU-kynnysarvo 221 000 euroa. Suurin osa Husin kilpailuttamattomista hankinnoista ylittää EU-kynnysarvon.

Husin tiedotteen mukaan toimitusjohtaja Tuominen on pettynyt ongelmien määrään.

– Kilpailu- ja kuluttajavirasto on oikea taho tutkimaan toimien lainmukaisuutta. Minun tehtäväni on varmistaa, että hankinnat tehdään jatkossa asianmukaisesti, Tuominen kommentoi.

Sairaanhoitopiiri osti vuonna 2018 ulkoisia palveluita ja tarvikkeita 863 miljoonalla eurolla.

Lue myös:

Husin toimitusjohtaja lupaa sairaanhoitopiirin korjaavan toimintaansa – moittii silti kilpailutuskohun aiheuttanutta raporttia ylimalkaiseksi

Sisäinen tarkastus paljasti epäilyn: Sairaanhoitopiiri Husissa on tehty kymmenien miljoonien eurojen hankintoja ilman kilpailutusta