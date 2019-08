Herätys: Taksiyrittäjillä verorästejä, professorit suomivat kouluja oppilaiden liiasta vastuuttamisesta, lähes koko maassa paistaa aurinko

Joka kuudennella taksiyrittäjällä vero- tai ulosottorästejä

Lähipäivinä lähtee taksilupia myöntävältä ja valvovalta liikenne- ja viestintävirastolta Traficomilta kehotuskirje noin 350 taksiyrittäjälle. Siinä patistetaan hoitamaan velvoitteet kolmen kuukauden sisällä. Jos se ei onnistu, taksilupa lähtee. Kehotusten määrä on yli kaksinkertainen verrattuna edellisiin vuosiin. Jonkinlainen vero- tai ulosottorästi on noin joka kuudennella.

Professorit: Koulut tulkinneet uutta opetussuunnitelmaa väärin

Uudesta opetussuunnitelmasta on noussut vahvasti esiin ilmiökeskeisyys ja oppilaiden itseohjautuvuus. Antti Karhunen / Yle

Uuteen opetussuunnitelmaan ja uudenlaisiin koulurakennuksiin kohdistuva kritiikki ei tullut yllätyksenä kasvatustieteen professoreille. Heidän mielestään opetussuunnitelmassa ei sinällään ole vikaa, mutta sitä on tulkittu kouluissa väärin. Itseohjautuvuutta ja ilmiöoppimista on heidän mielestään rummutettu kouluissa liian yksipuolisesti, vaikka ne ovat vain pieniä osia kokonaisuudesta.

Puolueet koolla kesäkokouksissaan

Keskustan Hannakaisa Heikkinen ja väistyvä puheenjohtaja Juha Sipilä keskustelemassa yleisön kanssa keskustan puheenjohtajaehdokkaiden tentin yhteydessä Iisalmen torilla 19. elokuuta. Akseli Muraja / Lehtikuva

SDP:n, perussuomalaisten, kokoomuksen, keskustan, vihreiden, vasemmistoliiton ja kristillisdemokraattien eduskuntaryhmät kokoontuvat tällä viikolla eri puolilla Suomea. Kesäkokouksissaan eduskuntaryhmät valmistautuvat eduskunnan syksyyn, ja kansanedustajat tapaavat äänestäjiä toreilla. Politiikan syksyn perinteiseen avaukseen kohdistuu tällä kertaa erityistä mielenkiintoa, sillä Antti Rinteen (sd.) viiden puolueen keskustavasemmistolaisen hallituksen alkutahdit ovat olleet riitasointuisia.

Lääkejätti määrättiin maksamaan jättikorvaukset opioidikriisistä

Syyttäjät hakivat jopa yli 17 miljardin dollarin korvauksia, mutta oikeus katsoi, että tulevaisuuden kustannuksista ei pystytty antamaan tarpeeksi näyttöä. AFP / Lehtikuva

Yhdysvalloissa saatiin päätökseen ensimmäinen siviilioikeudenkäynti, jossa yritetään saada lääkeyhtiöitä vastuuseen Yhdysvaltojen opioidikriisistä. Oklahoman osavaltiossa tuomari määräsi lääkejätti Johnson & Johnsonin maksamaan yli puoli miljardia dollaria korvauksia opioidikriisin edistämisestä.

Aurinkoa lähes joka kolkkaan

Joonas Koskela / Yle

Maanantai oli elokuun toinen hellepäivä, ja nyt on mahdollisesti luvassa lisää. Pitkälti koko maassa on tiistaina poutaista ja myös aurinkoista. Pohjois- ja Itä-Lapissa on melko pilvistä ja muuta maata viileämpää, myös sadekuuroja voi esiintyä. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.