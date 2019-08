20 osavaltiota haastaa Trumpin hallinnon oikeuteen siirtolaislasten pidätysajan pidentämisestä

Yhdysvalloissa 20 osavaltiota haastaa oikeuteen presidentti Donald Trumpin hallinnon määräämän käytännön, joka poistaa siirtolaislasten säilöönottoa koskevat rajoitukset.

Viime viikolla kotimaan turvallisuudesta vastaava ministeriö ilmoitti, että se sallii jatkossa siirtolaisperheiden säilöönoton määrittämättömäksi ajaksi.

Uusi säännös korvaisi yli 20 vuotta vanhan, niin kutsutun Floresin sopimuksen, jonka mukaan siirtolaislapsia ei saa pitää pidätettyinä yli 20:tä päivää. Floresin sopimus myös määrittelee, minkätasoista hoitoa lapsille täytyy tarjota. Samoin sopimuksessa määritellään olosuhteiden vähimmäisvaatimukset.

Uuden säännöksen myötä vähimmäisvaatimuksista päättäisi Yhdysvaltain maahanmuuttovirasto, joka myös ylläpitäisi siirtolaisperheille tarkoitettuja kolmea keskusta.

Trumpin hallinnon tarkoitus on lähettää siirtolaisille selkeä viesti siitä, että he joutuvat lukkojen taakse, mikäli yrittävät päästä Yhdysvaltoihin laittomasti. Kriitikoiden mielestä säännös on uusin luku Trumpin hallinnon pyrkimyksissä sulkea Yhdysvallat muulta maailmalta.

Trump ja republikaanit ovat toistuvasti arvostelleet nykyistä menettelyä siitä, että se rohkaisee siirtolaisia saapumaan rajan yli lasten kanssa.

