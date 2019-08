Kiina syyttää australialaista kirjailijaa vakoilusta – Yang Hengjun on ollut kiinniotettuna tammikuusta asti

Kiinassa maksimirangaistus vakoilusta on kuolemantuomio.

Australialainen kirjailija Yang Hengjun on asetettu Kiinassa syytteeseen vakoilusta, Australian hallitus kertoi tiistaina.

Ulkoministeri Marisa Payne sanoo tiedotteessa, että Australia on tilanteesta hyvin huolissaan ja pettynyt. Paynen mukaan Yangia on pidetty ankarissa oloissa, eikä hän ole saanut tavata perhettään tai asianajajiaan. Australian suurlähetystön henkilökunta on voinut vierailla hänen luonaan.

Kiinassa syntynyt Yang on kirjailija, bloggaaja ja tieteentekijä, joka on työskennellyt aiemmin Kiinan ulkoministeriössä. Hän on ollut Australian kansalainen vuodesta 2002.

Kiinan ulkoministeriön mukaan Yangia epäillään rikollisesta toiminnasta, joka vaarantaa Kiinan turvallisuuden. Yangin australialaisen lakimiehen Rob Staryn mukaan syytteen perusteet ovat epäselvät.

– Uskomme, että se liittyy Australian hyväksi vakoiluun, mutta syytä ei määritellä tarkemmin, Stary sanoi uutistoimisto AP:lle.

Stary sanoo uskovansa, että syytteen taustalla on todellisuudessa Yangin demokratia-aktivismi.

53-vuotias Yang asui viimeksi New Yorkissa Yhdysvalloissa ja työskenteli vierailevana tutkijana Columbian yliopistossa. Hänet otettiin kiinni eteläkiinalaisen Guangzhoun kaupungin lentokentällä tammikuussa. Hän oli juuri lentänyt Kiinaan ja oli aikeissa jatkaa perheensä kanssa matkaa Shanghaihin.

Yang pidätettiin virallisesti vasta 23. elokuuta, Australian hallitus kertoo tiedotteessaan.

Kiinassa vakoilusta voidaan tuomita enimmillään kuolemanrangaistus.

