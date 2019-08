Raamattu käännettiin pohjoissaameksi – käännöksen teko kesti lähes 20 vuotta

Pohjoissaamen uusi raamatunkäännös on ensimmäinen laaja tekstikokoelma, jonka kielimuoto on hyväksytty kaikissa kolmessa maassa, joissa sitä puhutaan.

Pohjoissaame on yleisin saamen kielistä.

Raamatun kääntämistä pohjoissaameksi juhlistetaan Utsjoella ensi viikonloppuna. Suomen evankelis-luterilainen kirkko ottaa painetun saamenkielisen käännöksen virallisesti käyttöön kirkoissaan ensi sunnuntaina 1. syyskuuta.

Utsjoella pidettävässä juhlamessussa ovat mukana arkkipiispa Tapio Luoma ja Oulun hiippakunnan piispa Jukka Keskitalo. Jumalanpalveluksen aluksi käännöstoimikunnan edustajat luovuttavat juhlallisesti uuden raamatunkäännöksen piispoille ja saamelaisille seurakunnan edustajille.

– Uusi raamatunkäännös on merkittävä askel Pohjoisen hiippakunnan ja saamelaisten kotiseutualueen kannalta. Ajantasainen raamatunkäännös luo uusia mahdollisuuksia saamelaiselle jumalanpalveluselämälle ja saamelaiskansan identiteetin vahvistamiselle. Sillä on sekä kielellistä että kulttuurista merkitystä Euroopan ainoalle alkuperäiskansalle, piispa Keskitalo sanoo tiedotteessa.

Messun jälkeisessä juhlassa puhuu muun muassa saamelaiskäräjien puheenjohtaja Tiina Sanila-Aikio. Juhlan jälkeen piispa Keskitalo siunaa käyttöön Utsjoen kirkkotupayhdistyksen Pyhän Ulriikan hiljentymispolun.

Suomen Pipliaseura on julkaissut pohjoissaamen käännöksen saamelaisten kansallispäivänä 6.2.2019 Raamattu.fi-verkkopalvelussa sekä Piplia-sovelluksessa. Suora osoite on biibbal.fi, jossa myös käyttöliittymä on pohjoissaameksi.

Kolmessa maassa hyväksytty teksti

Raamatunkäännös on syntynyt lähes 20 vuoden pohjoismaisen yhteistyön tuloksena. Kielitieteellisenä johtajana toimi Oulun yliopiston saamen kielen emerituslehtori Tuomas Magga.

– Toisin kuin valtakielillä, pohjoissaamella ei ole ollut yhtenäistä kirjallista kieltä. Pohjoissaamen uusi raamatunkäännös on ensimmäinen laaja tekstikokoelma, jonka kielimuoto on hyväksytty kaikissa kolmessa maassa, joissa sitä puhutaan, Magga kertoo.

Pohjoissaame on yleisin saamen kielistä. Puhujia on useita kymmeniä tuhansia ja sitä puhutaan Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.