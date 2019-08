Mediat: Best Fiends -pelisarjan kehitellyt suomalaisyhtiö myydään Israeliin jopa satojen miljoonien eurojen kaupassa

Best Fiendsissä ötökät ja etanat taistelevat keskenään.

Best Fiendsissä ötökät ja etanat taistelevat keskenään. bestfiends.com

Uutissivusto Venture Beatin mukaan hinta on 275 miljoonaa dollaria eli 247 miljoonaa euroa.

Suomalainen Best Fiends -ötökkäpelisarjasta tuttu Seriously-peliyhtiö myydään alan israelilaiselle Playtika-jätille, kertoo Kauppalehti (siirryt toiseen palveluun).

Kauppasummasta ei ole varmaa tietoa, mutta vuonna 2013 perustettu Seriously teki viime vuonna 59 miljoonan euron liikevaihdon ja 0,3 miljoonan euron tuloksen.

Kauppalehden ja sen haastattelemien lähteiden mukaan Seriouslyn arvo kaupassa voi olla 230–350 miljoonaa euroa. Uutissivusto Venture Beatin mukaan (siirryt toiseen palveluun) hinta on 275 miljoonaa dollaria eli 247 miljoonaa euroa.

Seriouslyn perustaja ja luova johtaja Petri Järvilehto sanoi Kauppalehdelle, että yhtiö olisi tänä vuonna matkalla 116–125 miljoonan euron liikevaihtoon.

Hänen mukaansa ostajaehdokkaita oli useampia.

– Heidän teknologinen osaamisensa data-analytiikasta, tekoälystä ja mainonnan ohjelmallisesta ostamisesta on alan kärkeä ja hurjan paljon meitä edellä. Meidän osaamisemme taas liittyy luoviin sisältöihin ja brändiin, Järvilehto kertoo KL:lle.

Mobiilipeli Best Fiendsissä ötökät taistelevat etanoita vastaan. Pelin eri osia on ladattu yli sata miljoonaa kertaa ja sen ensimmäisellä osalla on päivittäin lähes kaksi miljoonaa pelaajaa.

Playtika on tunnettu erityisesti kasinomobiilipeleistä, mutta se on pyrkinyt useilla yrityskaupoilla saamaan jalansijaa myös viihteelliseltä markkinalta.

Viime jouluna yhdysvaltalainen Zynga-peliyhtiö osti suomalaisen Small Giant Gamesin kaupassa, jonka arvoksi muodostui lopulta 610 miljoonaa euroa.

Lue lisää:

Remedyn Control on vuoden suurimpia kotimaisia kulttuurituotteita – ylittääkö peli odotukset vai ajaako se tekijänsä talousahdinkoon?

Pelialalla jättikauppa: Zynga ostaa suomalaisen Small Giant Gamesin – yksi Suomen suurimmista peliyhtiön myynneistä Supercellin jälkeen

Analyysi: Taas myytiin hyvä suomalaisyhtiö ulkomaille… Onneksi ei myyty halvalla