Puolukan poimimisesta on taas tarjolla lisätuloa – 4H:n marja-asemista leijonanosa on pohjalaismaakunnissa

4H on aloittanut taas puolukan oston 35 marja-asemalla. Niistä lähes puolet sijaitsee Pohjois-Pohjanmaalla, loput Etelä- ja Keski-Pohjanmaalla. Muualla Suomessa asemia on vähänlaisesti.

Pohjalaisten vahvaa asemaa marjojen myyntiin poimimisessa selittää historia.

– Täällä on pitkät perinteet marjanpoimintaan. Ihmiset ovat tottuneet siihen, että ostajia on ainakin puolukalle, sanoo 4H:n Etelä- ja Keski-Pohjanmaan aluejohtaja Tuija Saarimäki. Hänen mukaansa ulkomailta tuleville poimijoille onkin alueella vähemmän tarvetta.

4H välittää marjaa jalostajille: sotkamolaiselle suurostajalle Polaricalle ja suomussalmelaiselle Kiantamalle.

Marjaa ostavat ja välittävät toki monet muutkin tahot. Yrityksistä esimerkiksi Maukkaat Marjat ostaa marjaa suoraan poimijoilta, ja osto painottuu Pohjois-Karjalan, Kainuun, Koillismaan ja Lapin alueille.

4H:n näkökulmasta marja-asemia ja myyntiä pitää olla niin paljon, että kannattavuus ei kaadu kuljetuskustannuksiin. Satovaihtelut ovat isoja vuosittain ja paikallisestikin.

Kolme vuotta sitten marjaa tuli todella hyvin, mutta jo seuraavana vuonna ostopisteitä tarvittiin vain muutama. Viime vuonna puolukkaa tuli Etelä-Pohjanmaalla kehnosti, mutta Keski-Pohjanmaalla hyvin.

– Ei pysty ikinä etukäteen ennakoimaan, onko hyvä vai huono marjavuosi, sanoo Saarimäki.

Puolukkaa on paikoitellen hyvin. Kalle Niskala / Yle

Erot isoja lyhyelläkin matkalla

Mustikan ostoakin kokeiltiin Keski-Pohjanmaalla muutama vuosi sitten ja harkittiin myös tänä vuonna. Sato-odotukset näyttivät kuitenkin niin heikoilta, että kuljetuskustannukset olisivat tehneet hommasta kannattamatonta.

Puolukan osalta jo ensimmäisten ostokertojen jälkeen näyttää siltä, että tilanne vaihtelee lyhyidenkin etäisyyksien välillä: Kannuksessa ja Pohjanmaan rannikolla marjaa ei ole juuri tullut, kun taas Kaustisella laatikot ovat loppuneet kesken.

– Puolukkaa on nyt ehkä enemmän rinteissä ja kosteilla paikoilla. Kangasaukioita on melkein turha lähteä edes kiertämään, koska on ollut niin kuivaa, arvelee Kaustisen 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Kaija Lackström.

Kaustisen 4H-yhdistyksen toiminnanjohtaja Tuija Lackström käyttää puolukkaa vispipuuroon, piirakkaan ja smoothieen. Kalle Niskala / Yle

Poimija on saanut puolukasta nyt alkuvaiheessa 1,10 euroa kilolta. Hinta vaihtelee kuitenkin tarjonnan mukaan. 4H-yhdistyksessä toivotaan, että marjasta saatava lisätulo tukisi myös poimimisperinteen jatkumista.

– Olisi tosi sääli, jos se katkeaisi kokonaan. Toivomme myös, että lapset ja nuoret lähtisivät keräämään marjoja, sanoo Tuija Saarimäki.

Esimerkiksi Kokkolassa valtaosa poimijoista on ollut Suomessa asuvia thaimaalaisia. Kaustisella isompia marjamääriä tuovat eläkeläiset ja iäkkäämmät työssäkäyvät.

4H:n marja-asemat on tarkoitus pitää auki 3–4 viikkoa. Jos kauppa ei käy, ostaminen loppuu kuitenkin suunniteltua aiemmin.