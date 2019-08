Poliisi kuulee tänään Porvoon poliisiampumisista epäiltyjä – rikosnimikkeinä murhan yritykset ja niihin liittyvät rikokset

Poliisi kuulee tänään tiistaina Porvoon poliisiampumisista epäiltyjä kahta miestä.

Tutkinnanjohtaja Kimmo Huhta-aho Keskusrikospoliisista kertoo tiedotteessa, että rikosnimikkeinä on useita murhan yrityksiä ja niihin liittyviä rikoksia. Epäillyt ovat vuonna 1989 ja 1994 syntyneet miehet. Heistä toinen on Ruotsin kansalainen ja toisella on sekä Ruotsin että Suomen kansalaisuus.

– Porvoon tapahtumien osalta poliisi epäilee miehiä kahdesta murhan yrityksestä, ja Tampereen seudulla sunnuntai-iltana tapahtuneen takaa-ajotilanteen osalta murhan yrityksistä ja lisäksi muun muassa törkeistä liikennelainsäädäntöön liittyvistä rikoksista, sanoo Huhta-aho tiedotteessa.

Kaksi Itä-Uudenmaan poliisilaitoksen poliisia loukkaantui lauantain ja sunnuntain välisenä yönä hälytystehtävän yhteydessä tapahtuneessa ampumisessa pienteollisuusalueella Porvoossa. Poliisipartio oli saanut tavanomaisen hälytystehtävän hieman puolenyön jälkeen.

Kun poliisit pääsivät paikalle, heitä vaadittiin luopumaan aseistaan ja tämän jälkeen heitä ammuttiin välittömästi. Molemmat poliisit loukkaantuivat tapahtuneessa. Toinen poliiseista on yhä sairaalassa ja hänen vammansa ovat vakavia. Toinen poliiseista pääsi pois sairaalasta sunnuntaina.

Epäillyt ampujat saatiin sunnuntai-iltana kiinni Ikaalisissa noin puoli tuntia kestäneen takaa-ajon päätteeksi. Poliisia kohti ammuttiin takaa-ajon aikana noin kymmenkunta laukausta. Kolme poliisin autoa vaurioitui takaa-ajossa, mutta henkilövahinkoja ei syntynyt.

Poliisin mukaan kokonaisuuden esitutkinta on vielä alkuvaiheessa. Poliisi kertoo tekevänsä yhä esimerkiksi teknistä tutkintaa ja vihjeiden läpikäyntiä. Vangitsemisvaatimuksen jättämisen määräpäivä on huomenna keskiviikkona.

