Miksi lääkefirmat joutuvat maksamaan miljoonakorvauksia? Opioidikriisin taustalla on valheellista markkinointia – ja satojatuhansia kuolleita

Johnson & Johnson tuomittiin maanantaina Oklahomassa osasyylliseksi Yhdysvaltain opioidikriisiin. Kuvassa yhtiön logo New Yorkin pörssissä.

Johnson & Johnson tuomittiin maanantaina Oklahomassa osasyylliseksi Yhdysvaltain opioidikriisiin. Kuvassa yhtiön logo New Yorkin pörssissä. Justin Lane / EPA-EFE

Yhdysvaltoja riivaava opioidiepidemia sai maanantaina merkittävän käänteen, kun lääkejätti Johnson & Johnson tuomittiin syylliseksi epidemian lietsomiseen.

Opioidien käyttö ja yliannostuskuolemat ovat lisääntyneet Yhdysvalloissa huimasti parin vuosikymmenen aikana.

Tuomarin mukaan syypäitä ovat pitkälti opioidikipulääkkeitä valmistavat lääkeyhtiöt, kuten Johnson & Johnson. Yhtiö määrättiin maksamaan osallisuudestaan noin puolen miljardin euron korvaukset.

Oklahoman oikeudenkäynti oli kuitenkin vasta alkua. Opioidikriisistä on syytettynä lukuisia yhtiöitä eri puolilla Yhdysvaltoja.

1. Aggressiivista ja vääristelevää markkinointia

Johnson & Johnson sai tuomionsa tavasta, jolla se on markkinoinut ja muuten edistänyt opioidikipulaastareidensa myyntiä.

Oklahomalaistuomarin mukaan markkinointikampanja oli harhaanjohtava, vääristelevä ja vaarallinen. Se johti opioidiriippuvuuteen sekä kuolemiin Oklahomassa sekä pahensi Yhdysvaltain historian pahinta lääkekriisiä, sanoi tuomari Thad Balkman muun muassa The Guardian -lehden mukaan. (siirryt toiseen palveluun)

Kamppanjoinnin viestinä oli tuomarin mukaan, että pitkäaikaista kipua alihoidetaan ja ratkaisu ovat opioidit. Lääkäreitä suostuteltiin määräämään yhtiön lääkkeitä väittämällä, että riippuvuuden riski on vähäinen.

Seurauksena oli, että lääkärit määräsivat entistä enemmän opioideja, jolloin riippuvuus kasvoi ja yliannostuskuolemat lisääntyivät.

Johnson & Johnson kiistää syytteet ja valittaa tuomiosta. Yhtiö huomauttaa, että sen osuus yhdysvaltain kipulääkemarkkinoista (siirryt toiseen palveluun) on alle prosentin.

2. Syytettyjä iso liuta

Johnson & Johnsonin oikeudenkäynti on merkittävä ennakkotapaus, mutta yhtiö ei ole yksin vastaamassa Yhdysvaltain opioidiepidemian aiheuttamisesta.

Eri puolilla maata on vireillä satoja oikeusjuttuja (siirryt toiseen palveluun) opioidien valmistajia ja jakelijoita vastaan. Osa jutuista on sovittu ilman oikeudenkäyntiä.

Myös Oklahomassa syytettynä oli alun perin useita yhtiöitä, muun muassa merkittävä lääkevalmistaja Purdue Parma. Se kuitenkin sopi jutun. Yhtiö maksoi 243 miljoonan euron edestä korvauksia, mutta ei myöntänyt syyllisyyttään epidemiaan, kertoo Buzzfeed-sivusto. (siirryt toiseen palveluun)

Opioidiepidemiasta syytettynä on myös muun muassa lääkeyhtiö Purdue Pharma. Kuvassa kyltti yhtiön pääkonttorin edessä Stamfordissa. Justin Lane / EPA-EFE

Lokakuussa Ohiossa liittovaltion tuomioistuimessa alkaa mittava oikeusjuttu, jossa kantajina on kuntia ja osavaltioita. Syytettyjä yhtiöitä on toistakymmentä.

Syytteet ovat samankaltaiset kuin Oklahomassa. Yhtiöiden väitetään myös sallineen lääkkeiden päätymisen pimeille markkinoille, kertoo lukuisia hallituksen virastoja oikeudenkäynnissä edustava asianajotoimisto Levin Papantonio (siirryt toiseen palveluun).

Suurimmat lääkeyhtiöt toivat vuosina 2006–2012 Yhdysvaltain markkinoille yli 75 miljardia opioidiannosta. Samaan aikaan opioidin yliannostukseen kuoli Yhdysvalloissa lähes 100 000 ihmistä, kertoo muun muassa The Washington Post -lehti. (siirryt toiseen palveluun)

Yhtiöt jatkoivat lääkkeiden syytämistä markkinoille sekä aggressiivista markkinointia huolimatta opioidikriisistä. Ne kilpailivat markkinaosuuksista, mutta pyrkivät samalla yhteistyössä (siirryt toiseen palveluun) vaikuttamaan lääkekäytäntöihin sekä alan viranomaisiin ja poliitikkoihin edistääkseen opioidien käyttöä.

Osa markkinoinnista tehtiin syytteiden mukaan välikäsien kautta. Yhtiöt rahoittivat riippumattomina pidettyjä kivun hoitoa edistäviä yhteisöjä saadakseen ne lobbaamaan lääkäreitä ja poliitikkoja opioidien puolesta.

Muun muassa American Pain Society on mainittu vastaajana useissa opioidioikeudenkäynneissä. Yhdistys joutui kesällä hakeutumaan konkurssiin (siirryt toiseen palveluun) oikeudenkäyntikulujen takia. Toimintansa joutui jo talvella lopettamaan toinen kipuyhdistys, The American Academy of Pain Management, jonka senkin kerrotaan saaneen milttavaa tukea (siirryt toiseen palveluun) opioidivalmistajilta.

3. Miksi fentanyyli koukuttaa?

Johnson & Johnsonin tytäryhtiö Janssen valmistaa fentanyylilaastareita, jota voidaan määrätä ankaraan kipuun.

Fentanyyli on (siirryt toiseen palveluun) lyhytvaikutteinen, erittäin voimakas opioidi, jopa 75–100 kertaa voimakkaampi kuin morfiini. Se on tehokas etenkin (siirryt toiseen palveluun)syöpiin liittyvän sekä kroonisen kivun hallinnassa.

Fentanyyliä käytetään kipulääkkeenä esimerkiksi, kun potilas on tullut vastustuskykyiseksi (siirryt toiseen palveluun) morfiinille ja oksikodonille.

Fentanyyliä käytetään myös päihteenä. Aineella on euforinen ja rauhoittava vaikutus, joka on intensiivinen, mutta lyhytkestoinen.

Fentanyylin yliannostusriski on kuitenkin suuri. Se voi johtaa kuolemaan selvästi pienempänä annoksena kuin esimerkiksi heroiini (siirryt toiseen palveluun), vaarallinen morfiinista valmistettu huumausaine.

Erityisen vaarallista fentanyyli on sekakäytössä eli yhdessä muiden päihteiden ja alkoholin kanssa.

Myös fentanyylin vieroitusoireet voivat olla poikkeuksellisen voimakkaita.

Opioidit vahvoja, riippuvuutta aiheuttavia kipulääkkeitä.

osa on oopiumiunikon johdannaisia, osa synteettisiä.

sitoutuvat kipuradan hermosoluissa opioidireseptoreihin. Niihin sitoutuu myös elimistön itsensä tuottama opioidi, endorfiini.

mahdollisia sivuvaikutuksia: väsymys, ummetus, pahoinvointi, oksentelu, suun kuivuminen, pupillin supistuminen, sekavuus, painajaiset, hallusinaatiot, masennus, huimaus, hikoilu ja kutina sekä vaarallisimpana hengityslama.

heikkoja opioideja: kodeiini ja tramadoli.

kodeiini ja tramadoli. keskivahva opioidi: buprenorfiini

buprenorfiini vahvoja opioideja: fentanyyli, hydromorfoni, metadoni, morfiini, oksikodoni Lähteet: Duodecim (siirryt toiseen palveluun), Avainapteekit, (siirryt toiseen palveluun) Päihdelinkki (siirryt toiseen palveluun)

Fentanyylin ehkä kuuluisin uhri on supertähti Prince. Ruumiinavauksessa hänen elimistöstään löytyi suuria pitoisuuksia fentanyyliä.

4. Suomessa reseptillä

Myös Suomessa lääkärit voivat määrätä fentanyyliä ja muita vahvoja lääkeopioideja kovaan kipuun.

Toukokuussa Kela lähetti varoituskirjeen (siirryt toiseen palveluun) niille lääkäreille, jotka olivat määränneet viime vuonna oksikodonia tai fentanyyliä sisältäviä lääkkeitä muille kuin syöpää sairastaville potilailleen vähintään kolmeksi kuukaudeksi.

Kirjeen liitteessä HYKSin kipuklinikan ylilääkäri Eija Kalso toteaa, että Euroopassa ei ole ainakaan toistaiseksi kehittynyt Yhdysvaltojen kaltaista opioidikriisiä. Suomessa lääkärien avohoidossa määräämien opioidien, etenkin kodeiinin, käyttö on vähentynyt viime vuosina, mutta oksikodonin ja fentanyylin lisääntynyt.

Kalson mukaan opioidien määrääminen vaihtelee lääkäriltä toiselle, ja tilastot viittaavat siihen, että yksittäiset lääkärit määräävät vaarallisen suuria opiodiannoksia.

Kalso huomauttaa, ettei opioideja pitäisi käyttää pitkäaikaisen kivun hoitoon. Sen sijaan opioidit ovat tehokkaita ja turvallisia kipulääkkeitä, jos niitä käytetään oikein, kovan akuutin kivun ja syöpäkivun hoidossa.

Huumekäytössä eniten väärinkäytetty opioidi on Suomessa buprenorfiini (siirryt toiseen palveluun), jota käytetään myös korvaushoitolääkkeenä. Väärinkäytettyjä lääkeopioideja ovat meillä myös esimerkiksi oksikodoni, metadoni, kodeiini ja fentanyyli, kertoo päihdelinkki.fi-sivusto (siirryt toiseen palveluun).

Suomessa kuolee vuosittain noin 140 henkilöä huumeiden ja lääkkeiden päihdekäytön aiheuttamissa tapaturmaisissa myrkytyksissä. Euroopassa eniten kuolemia aiheuttava opioidi on heroiini, mutta Suomessa buprenorfiini yhdessä jonkin muun päihteen kanssa, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL kertoo. (siirryt toiseen palveluun)

Euroopassa opioidien väärinkäyttäjistä 1–2 prosenttia kuolee vuosittain yliannostukseen, yhteensä noin 7 000 henkeä.

5. Mikä opioidiepidemia?

Yhdysvalloissa opioidien yliannostukseen kuolee joka päivä keskimäärin 130 ihmistä, kertoo lääkkeiden väärinkäyttöä seuraava kansallinen instituutti NIH. (siirryt toiseen palveluun) Luvussa ovat mukana sekä reseptilääkkeiden käyttäjät että huumeiden käyttäjät.

Sekä presidentti Donald Trump että Melania Trump ovat korostaneet opioidien väärinkäytön kitkemisen tärkeyttä. Trump on julistanut epidemian kansalliseksi terveyskriisiksi. Shawn Thew / EPA-EFE

NIH:n mukaan opioidiepidemia sai alkunsa 1990-luvulla, kun lääkeyhtiöt kampanjoivat niiden puolesta ja lääkärit kirjoittivat aiempaa enemmän opioidireseptejä.

Kun vuonna 1999 opioideihin kuoli (siirryt toiseen palveluun) noin 8 000 yhdysvaltalaista, vuonna 2017 kuolleita oli liki 48 000. Kaikkiaan vuosina 1999–2017 on kuollut lähes 400 000 ihmistä.

Opioidien väärinkäytön arvioidaan maksavan maalle yli 70 miljardia euroa vuodessa muun muassa terveyden- ja riippuvuuden hoidon kustannuksina, tuotannonmenetyksenä ja rikollisuuden kautta.

Viime vuonna tosin yliannostuskuolemat vähenivät hienoisesti ensi kertaa 25 vuoteen. Syynä saattaa olla opioidiepidemiaan puuttuminen, kertoo uutiskava CNN. (siirryt toiseen palveluun)

Lue lisää:

Lääkejätti Johnson & Johnson määrättiin maksamaan yli puoli miljardia dollaria korvauksia opioidikriisin edistämisestä

Miljardien dollarien oikeudenkäynti lääkevalmistaja Johnson & Johnsonia vastaan alkoi Yhdysvalloissa

Trump: Opioidit ovat kansallinen terveyskriisi – lisää varoja huumeiden torjumiseen ei myönnetty