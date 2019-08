Oodi valittiin maailman parhaaksi uudeksi kirjastoksi

Helsingin sydämessä sijaitseva keskustakirjasto Oodi on palkittu vuoden parhaana yleisenä kirjastona kansainvälisessä kirjastokonferenssissa Ateenassa, Kreikassa. Muut finalistit olivat Hollannista, Australiasta ja Uudesta-Seelannista.

Kansainvälisen tuomariston mukaan Oodi on pehmeä ja kevyt, mutta silti juureva. Palkintosumma on vaatimattomat 4500 euroa, mutta Oodin johtaja Anna-Maria Soininvaara iloitsee eniten siitä, miten hyvin ihmiset ovat ottaneet Oodin omakseen.

– Oodia suunniteltiin pitkään asiakkaiden kanssa. Heiltä saatiin yli 2000 ideaa arkkitehtuurikilpailun pohjaksi. Arkkitehtitoimisto ALA suunnitteli upean ja ainutlaatuisen rakennuksen, jossa on huomioitu kaikki asiakkaiden eniten toivomat elementit, sanoo Soininvaara Oodin oman tiedotteen mukaan (siirryt toiseen palveluun).

Ismo Pekkarinen / AOP

Aivan Helsingin päärautatieaseman kupeessa sijaitseva keskustakirjasto Oodi löysi tiensä kaupunkilaisten ja turistien sydämiin heti valmistuttuaan. Hartaasti odotetun kirjaston ovet avattiin itsenäisyyspäivän aattona 5.12.2018.

Ensisilmäystä janoavat ihmiset jonottivat kirjastoon pitkiäkin aikoja säässä kuin säässä. Yleisöryntäys oli ensimmäisinä viikkoina niin suuri, että sisäänpääsijöiden määrää jouduttiin ajoittain säännöstelemään.

Kuluvan vuoden aikana suosio on jatkunut. Kävijälaskurin mukaan Oodissa on tämän vuoden aikana ollut 2 136 910 käyntiä.

Helsingin keskustassa sijaitsevan Oodin tilat ovat lähes kokonaan avoimia yleisölle. Ismo Pekkarinen / AOP

Kirjastosta järjestettiin ennen sen rakentamista kansainvälinen suunnittelukilpailu, jonka voitti suomalaisen Arkkitehtitoimisto ALAn ehdotus. Rakentaminen maksoi 98 miljoonaa euroa.

Valoisassa ja avarassa rakennuksessa on kolme kerrosta ja tiloja sekä hiljaiseen työskentelyyn että leikkimiseen ja pelaamiseen. Sekä rakennuksen ulko- että sisäpinnoissa on käytetty paljon puuta.

Yle

Oodissa on 100 000 kappaleen kokoelma kirjoja, lehtiä, nuotteja, elokuvia ja pelejä. Kirjoja löytyy 17 eri kielellä.

Kirjaston omien nettisivujen (siirryt toiseen palveluun) mukaan "Oodi tarjoaa tietoja, taitoja ja tarinoita, ja sinne on helppo tulla oppimaan, eläytymään, nauttimaan ja työskentelemään. Kaikille avoin uuden ajan kirjasto on elävä ja toiminnallinen kohtaamispaikka."

Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Palkintosadetta lisäksi Espoolle ja Vantaalle

Ateenan konferenssissa palkittiin tiistaina myös paras kirjaston tuottama lyhytelokuva.

Palkinto tuli Suomeen Espoon kaupunginkirjastolle ja sen tuottamalle videolle 100 Reasons why these Finnish Libraries are the Best in the World (siirryt toiseen palveluun) ("Sata syytä, miksi suomalaiset kirjastot ovat maailman parhaita").

Vantaakin sai tapahtumassa oman tunnustuksensa: Vantaan kaupunginkirjastolle on myönnetty toinen palkinto markkinointikampanjoiden sarjassa. Vantaalaisten kiitetty kampanja mainostaa Taskukirjasto (siirryt toiseen palveluun)-sovellusta.

