Maa- ja metsätalousministeri: Suomesta täysin soijaton vuoteen 2025 mennessä – hyvästi soijalatte ja tofu?

Suurin osa Suomeen tuotavasta soijarouheesta on peräisin Yhdysvalloista ja Brasiliasta. Kuvassa soijaviljelmä Wisconsinissa Yhdysvalloissa. Tannen Maury / EPA

Keskustapuolue haluaa Suomesta soijattoman vuoteen 2025 mennessä, linjaa maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) kannanotossaan.

Ministeri Lepän erityisavustaja Satu Haapaniemi kertoo Ylelle, että tarkoituksena on tehdä Suomesta soijavapaa niin, ettei sitä käytetä rehuna eikä ihmisten ravintona.

Suomessa soijan maahantuonti rehukäyttöön on ministerin mukaan noussut merkittävästi tällä vuosikymmenellä. Suurin osa soijarouheesta on peräisin Yhdysvalloista ja Brasiliasta.

Hänen mukaansa sertifioimaton ja metsäkatoa aiheuttava brasilialainen tuontisoija ei kestä vastuullisuuskriteerejä eikä Suomen hiilineutraaliustavotteita, ja siksi Suomen olisi luovuttava soijasta vuoteen 2025 mennessä.

Soija on tärkeä valkuaislähde, mutta ministerin mukaan suomalainen rehuteollisuus on tehnyt pitkään töitä korvaavien kotimaisten raaka-aineiden lisäämiseksi. Suomalainen maito ja naudanliha tuotetaan käytännössä jo ilman soijaa ja kotimainen vilja itsessään on hyvin valkuaispitoista, ministeri sanoo.

Sikataloudessa soijarehun käyttö on kuuden prosentin luokkaa, arvioi viime viikolla asiantuntija Marjukka Manninen Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitosta Helsingin Sanomille (siirryt toiseen palveluun). Broilerien ravinnosta noin 15 prosenttia valmistejaan soijasta, mutta pääosa ravinnosta tulee kotimaisesta viljasta, lehti kirjoittaa.

– Suunta on aivan oikea, kun mietimme sekä ilmastonmuutosta että muuttuvia ruokatrendejä. Meillä on erittäin suuri potentiaali näissä valkuaisainepitoisissa kotimaisissa viljelykasveissa. Valkuaisomavaraisuuden kasvattaminen tukee myös maatalouden parempaa kannattavuutta, ministeri Leppä sanoo tiedotteessa.

Hänen mukaansa kotimaisen valkuaisen viljelyaloja on mahdollista lisätä nykyisestä. Hän pitää realistisena, että esimerkiksi 80 000 hehtaarin härkäpaputuotannolla voisi luopua soijarouheen tuonnista kokonaan.

– Tämä on alle 4% Suomen peltopinta-alasta.

