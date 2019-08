Miksi Jan Vapaavuori tapasi miljardöörin tyttären Etelä-Helsingissä ja käy ulkomailla vähintään kerran kuukaudessa? Yle selvitti Helsingin johdon matkakulut ja luottokorttilaskut

Keväällä 2019 Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) kertoi Yle Uutisille haastattelussa miettineensä eroja ministerin ja pormestarin töissään.

Silloin Vapaavuori kertoi näin: "Ministerillä on aina pulaa rahasta, pormestarina sitä on aina."

Pormestariston matkalaskuja läpikäydessä näyttää, että näin todella on. Helsingin pormestarin matkustuskulut ovat Suomen kaupunkien johdon mittapuussa aivan omaa luokkaansa.

Vapaavuori ulkomailla kuukausittain

Yle Uutiset pyysi Helsingin kaupungilta kaikkien viiden pormestarin matka- ja kululaskut sekä luottokorttiostot viimeisten kahden vuoden ajalta. Eli uuden pormestarimallin alusta alkaen tähän kesäkuuhun.

Laskimme tätä juttua varten yhteen kaikki toteutuneet ulkomaanmatkat.

Laskujen mukaan ehdoton reissukuningas on pormestari Jan Vapaavuori (kok.). Hän on käynyt kahden vuoden pormestarina oloaikanaan lähes joka kuukausi vähintään yhden kerran ulkomailla.

Vain parina kuukautena kahden vuoden aikana Vapaavuori ei ole käynyt missään Suomen ulkopuolella. Toisinaan ulkomaanmatkoja on useitakin kuussa.

Kaiken kaikkiaan Vapaavuoren matkakulut ovat kahden vuoden ajalta yli 109 000 euroa.

Matkoja on yhteensä 34. Yhden matkan aikana on saatettu käydä muun muassa New Yorkissa, San Franciscossa ja Seattlessa. Sen takia matkoja on 34, mutta grafiikassa näkyy 40 eri kaupunkia.

Helsingin pormestarin Jan Vapaavuoren (kok.) työmatkat kahden vuoden ajalta. Antti Hämäläinen / Yle

Summa muistuttaa enemmän Suomen pääministerin matkakuluja kuin esimerkiksi Suomen kolmanneksi suurimman kaupungin Tampereen pormestarin Lauri Lylyn (kok.) matkakuluja.

Edellinen pääministerimme Juha Sipilä (kesk.) matkusti kahden viimeisen vuoden aikana 502 000 eurolla. Summassa on mukana osin myös koko pääministerin mukana matkustaneen delegaation matkakuluja, sillä niitä ei saa laskettua kirjanpidollisista syistä pois.

Suomen kolmanneksi suurimman kaupungin Tampereen pormestari Lauri Lyly (kok.) sitä vastoin on parin viimeisen vuoden aikana tehnyt vain pari ulkomaanmatkaa. Niiden kustannukset ovat olleet Tampereelle vain alle 1 600 euroa.

Vapaavuori on käyttänyt matkoihinsa siis 68 kertaa enemmän euroja kuin Tampereen pormestari, mutta vain viisi kertaa vähemmän kuin Suomen pääministeri koko delegaationsa kanssa.

Miksi Vapaavuori on matkustanut näin paljon?

Pormestari Vapaavuoren mukaan jo lähtökohtaisesti hänen toimenkuvaansa kuuluu Helsingin kansainvälinen edunvalvonta.

Toisaalta matkustaminen liittyy Vapaavuoren lempiteemaan: kaupunkien merkitykseen nykymaailmassa.

Vapaavuoren mukaan kaupunkien merkitys kasvaa maailmanlaajuisina toimijoina koko ajan.

Hänen mukaansa kaupungeilla on jo samanlaista tarvetta kansainväliselle kanssakäymiselle kuin valtioilla.

– Voidaan jopa sanoa, että olemme siinä historian vaiheessa, että kaupunkien merkitys korostuu. Kaupungit ratkaisevat isot kysymykset globaalisti, Vapaavuori sanoo.

Tällä argumentaatiolla Vapaavuori sitten onkin matkustellut. Vapaavuori on matkustanut jopa niin paljon, että välillä Helsingin valtuutetut ovat huomauttaneet, että Vapaavuorta ei kiinnosta istua valtuustossa. Mutta Vapaavuoren mukaan kaikkien muidenkin hänen organisaatiossaan tulisi olla mahdollisimman kansanvälisiä.

– Olen täysin vakuuttunut, että kun Helsinki on laajasti mukana, se on äärimmäisen hyödyllistä Helsingille. Olen pelkästään ylpeä, että kaupunki on aktivoitunut kansainvälisessä toiminnassaan.

Apulaispormestari Anni Sinnemäen (vihr.) työmatkat kahden vuoden ajalta. Antti Hämäläinen / Yle

Myös apulaispormestareilla paljon matkoja

Vapaavuoren apulaispormestarit ovat ainakin kuunnelleet pormestariaan. Kaikilla Helsingin pormestareilla matkoja on kertynyt paljon.

Helsingin kaupungin kanslian hallintojohtajan Juha Summasen mukaan pormestareiden matkabudjettia onkin nostettu tällä valtuustokaudella. Tästä kertoi myös Yle uutiset.

Nyt matkat menevät 1,1 miljoonan euron budjettierästä edustuskulujen mukana. Ennen matkoille oli oma erillinen määräraha.

– Mielestäni tämä suuntaus on parempi, koska se on linjassa kaupungin strategian kanssa. Nyt liikkumavaraa on enemmän, hallintojohtaja Juha Summanen sanoo.

Matkoja ympäri maailman

Pormestareiden matkat ovat kuljettaneet heitä ympäri maailman.

Suurimmaksi osaksi matkat ovat linjassa pormestareiden omien erikoisalojen tai henkilökohtaisten kiinnostusten kanssa.

Nasima Razmyar (SDP) on muun muassa käynyt puhumassa suomalaisten naisten poliittisesta asemasta Marrakechissa Marokossa. Anni Sinnemäki (vihr.) taas on osallistunut arkkitehtuuri- ja kaupunkiympäristöön liittyviin tapahtumiin, mutta myös käynyt avaamassa kansalaisaktiivisuusseminaarin Roomassa Italiassa. Pia Pakarinen (kok.) on käynyt koulutusmessuilla mutta myös turismitapahtumissa. Sanna Vesikansa (vihr.) taas on tehnyt matkoja sosiaali- ja terveysasioihin liittyen.

Helsingin apulaispormestarin Nasima Razmyarin (SDP) ulkomaille suuntautuneet työmatkat kahdelta viime vuodelta. Antti Hämäläinen / Yle

Mutta sitten on niitä matkoja ja kuluja, jotka herättävät kysymyksiä. Miksi esimerkiksi apulaispormestari Piia Pakarinen kävi Brysselissä europarlamentaarikko Henna Virkkusen (kok.) kustantamana?

Pia Pakarinen kertoo, että hän oli osana kymmenen hengen porukkaa, jonka Virkkunen oli kutsunut. Euroopan parlamentin jäsenet saavat kutsua vuodessa 110 vierasta Brysseliin, kymmenen hengen ryhmissä.

– Olin mukana tämmöisessä ryhmässä. Matkoihin liittyy pakollinen Euroopan parlamentin esittely. Toin matkalla esille Helsingin asioita ja kerroin kaupunkien tärkeydestä.

Mutta miksi apulaispormestari Sanna Vesikansa on neljä kertaa ajanut lentokentältä kotiinsa tai toisinpäin tavallista kalliimmalla taksilla? Matkoja on tehty limusiinipalveluja ja ekslusiivista taksikokemusta markkinoivan Limousine Services -firman takseilla.

Pari kertaa kyydissä on ollut myös muita pormestareita: Sinnemäki, Razmyar ja Pakarinen.

Kun Vesikansa on mennyt lentokentältä kotiinsa tavallisella taksilla, se on maksanut alle 30 euroa. Kun hän on ajanut tällä kalliimmalla Limousine Service -taksilla: kotimatka lentokentältä on maksanut samalta matkalta melkein 118 euroa.

Apulaispormestari Sanna Vesikansan (vihr.) ulkomaan työmatkat kahden vuoden ajalta. Antti Hämäläinen / Yle

Miksi käytettiin kalliimpaa taksia?

– Se on joku vuosia sitten tehty sopimus. Jos oikein muistan, sitä käytetään vain silloin, kun tullaan myöhään ja kun omat kuljettajamme eivät ole käytettävissä, Vesikansa muistelee.

– Usein olen kulkenut myös tavallisella taksilla ja käyttänyt tuota erinomaista junaakin, Vesikansa puolustautuu.

Mutta koska Vesikansakaan ei tarkasti tiedä, miksi hän on kulkenut Limousine Servicen -takseilla, hän pyytää soittamaan kaupungin hallintopäälliköille paremman selvityksen saamiseksi.

Hallintojohtaja Juha Summanen tunteekin asian.

Summanen kertoo, että Vesikansa on käyttänyt Limousine Servicea, koska kaupungilla on sopimus yrityksen kanssa.

Helsingin kaupungin pormestarit käyttävät Limousine Servicea öisin 22-06 välisenä aikana sekä viikonloppuisin lentokenttäkuljetuksissa.

Muuna aikana pormestareita kuskaavat kaupungin omat autonkuljettajat. Heitä on tällä hetkellä kolme ja puoli, yksi on osa-aikainen.

– Olemme joutuneet siihen tilanteeseen vuosien mittaan, että meillä on enää suhteellisen vähän omia kuljettajia. He ajavat päivisin ja viikonloppuisin, jos (pormestareilla) on menoa jossain kauempana ja sinne pitää viedä ja odottaa.

Summasen mukaan kaupunki on ollut tyytyväinen Limousine Service –palveluun. Palvelu on Summasen mukaan kaupungille edullinen.

– Ja lisäksi kun pormestarit kuitenkin ovat julkisuuden henkilöitä. Jos he joutuisivat seisomaan taksijonossa, niin ei se välttämättä olisi niin mukavaa. Lisäksi he kuitenkin tekevät töitä autossa, niin odotamme ehdotonta vaitiolovelvollisuutta kuljettajilta.

Apulaispormestari Pia Pakarisen (kok.) ulkomaan työmatkat kahden vuoden ajalta. Antti Hämäläinen / Yle

New York on suosittu matkakohde

Mutta erityisen kiinnostavaa pormestariston matkoissa on viehtymys New Yorkiin.

Yksin Vapaavuori on käynyt New Yorkissa kahden viimeisen vuoden aikana työn puolesta viisi kertaa.

New Yorkissa Vapaavuori on tavannut New Yorkin kaupungin ihmisiä ja tutustunut New Yorkin kaupungin toimintoihin. Lisäksi hän on osallistunut newyorkilaismiljardöörin Michael Bloombergin hyväntekeväisyyssäätiön kustantamaan pormestari-kouluun. Koulutuksen järjesti Harvardin yliopisto.

Vapaavuori kertoo, että hänet on kutsuttu koulutukseen 40 muun pormestarin kanssa ympäri maailman.

– Silloin kun Harvardin yliopiston parhaat professorit järjestävät johtajuuskoulutusta, joka on suunniteltu vain muutamalle pormestarille – se on asia, josta kukaan ei kieltäydy ja siitä on äärimmäisen paljon hyötyä, Vapaavuori sanoo.

Vapaavuori tavannut Guggenheimin johtajan

Mutta ennen kaikkea New Yorkin matkoissa on kiinnostavaa se, että yhtä kertaa lukuun ottamatta Vapaavuori on tavannut ihmisiä, jotka liittyvät Guggenheim-museoon ja säätiöön.

Helsingin edellinen valtuusto hylkäsi vuonna 2016 suunnitelmat Guggenheim-museon perustamisesta Helsinkiin. Vapaavuoren tapaamiset Guggenheim-vaikuttajien kanssa sijoittuvat päätöksen jälkeiseen aikaan.

New Yorkin matkoilla Vapaavuori on tavannut Guggenheim-säätiön johtajan Richard Armstrongin, Suomessa Guggenheimia lobanneen Janne Gallen-Kallela-Sirenin ja liikemiehenä ja taiteenkerääjänä paremmin tunnettun Chaim Poju Zabludowiczin.

Nyt on pakko kysyä Vapaavuorelta, onko hänellä oma yksityinen Guggenheim-lobbaus edelleen meneillään.

– Ei. Mitään Guggenheim-hanketta ei ole vireillä, Vapaavuori sanoo.

Vapaavuori on keskustellut "globaalista museokentästä"

Pormestarin mukaan kaikilla hänen tapaamillaan ihmisillä on elämässään myös muuta, kuin pelkkä Guggenheim.

Richard Armstrong ja Janne Gallen-Kallela-Siren ovat Vapaavuoren mukaan kiinnostavia persoonia, joiden kanssa keskustellessa pystyy muokkaamaan kuvaa siitä, missä globaali museokenttä menee.

Ennen kaikkea tapaamiset ovat liittyneet Vapaavuoren mukaan parhaillaan vireillä olevaan Design- ja arkkitehtuurimuseoon.

– Se on kansainvälisen tason harjoitus, jonka eteenpäin viemisen takia minun on hyvä syvällisemmin ymmärtää, miten maailmalla tämän tason projekteja hoidetaan.

Poju Zabludowiczin kanssa Vapaavuori puhui taiteesta

Suomen yhden rikkaimman miehen Chaim “Poju” Zabludowiczin tapaaminen New Yorkissa tuntuu sekin olevan Vapaavuorelle arkista.

Paljon Vapaavuori ei tapaamisesta kerro.

Suomalais-israelilainen Zabludowicz tunnetaan taiteen tukijana ja keräilijänä.

Iltapäivälehtien sivuilla Zabludowiczin vaimo on poseerannut muun muassa Englannin kuninkaallisten kanssa. Heillä on myös kesäkoti Suomessa Loviisan lähellä Pernajassa. Kesäkodissa on taiteilijaresidenssi. Zabludowichin isä teki aikoinaan rahaa Suomessa asekaupalla.

Mutta hirveästi Vapaavuori ei halua hänestä puhua. Vapaavuori kertoo puhuneensa New Yorkissa Zabludowiczin kanssa kansainvälisestä taloudesta ja kansainvälisestä taidealasta.

Vapaavuori illallisti Zabludowiczin tyttären kanssa Trumputin-iltana

Vapaavuori tuntuu kuitenkin pitävän Zabludowskeista erityisen paljon. Ainakin Vapaavuori on halunnut pitää yhteyttä heihin myös Suomessa.

Kun heinäkuussa 2018 Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapasivat Helsingissä, Jan Vapaavuori illallisti Poju Zabludowiczin tyttären Tiffany Zabludowiczin kanssa Krog Robassa Pienellä Robertinkadulla.

Illallinen kesti tunnin. Toinen söi lohta, toinen vuohenjuustosalaatin.

Tiffany Zabludowicz on 25-vuotias taidekeräilijä, joka asuu Mannhattanilla New Yorkissa. Hän kuuluu Guggenheimin säätiön nuorten taidekeräilijöiden neuvoston puheenjohtajistoon.

Miksi Vapaavuori tapasi 25-vuotiaan miljardöörin tyttären etelä-helsinkiläisessä ravintolassa samaan aikaan kun Trump ja Putin neuvottelivat presidentinlinnassa mediasirkuksen ja äärimmäisten turvatoimien alla?

Vapaavuoren mukaan kaupunginjohtajan tehtävään kuuluu pitää huolta omasta osaamisestaan ja ylläpitää laaja-alaisia verkostoja. Tiffany Zabludowiczin tapaaminen oli Vapaavuoren mukaan osa sitä.

Illallinen oli kuitenkin suhteellisen lyhyt, he söivät vain noin tunnin. Heidän illallisensa maksettiin osapuilleen minuutilleen samaan aikaan, kun Putin poistui presidentinlinnasta. Mistä juttelitte Tiffany Zabludowiczn kanssa?

– Juttelimme molempia osapuolia kiinnostavista kysymyksistä.

Voitko valottaa vähän enemmän?

– En, Vapaavuori sanoo.

Mutta mikä teidän suhteenne Zabludowiczin perheeseen on?

Vapaavuori on pitkään hiljaa.

– He ovat ihmisiä, joita jossakin määrin tunnen. Mielenkiintoisia sidosryhmiä, monien satojen muiden ihmisten joukossa.

Mutta mitä hyötyä näistä sidosryhmistä on helsinkiläisille?

Vapaavuori jopa vähän kiihtyy.

– Se on ihan varma, että jos kaupunginjohtajat sulkeutuvat työhuoneisiinsa ja ovat tapaamatta ketään, niin siitä ei ole hyötyä kaupungille.