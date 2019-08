Porvoon ampumisista epäilty kaksikko saunoi ahkerasti, jutteli paljon muiden motellin asukkaiden kanssa ja pukeutui usein samanlaisiin vaatteisiin

Miehet asuivat porvoolaisessa motellissa pari kuukautta. He kirjautuivat sisään 24. kesäkuuta.

Porvoon ampumisista epäilty ruotsinsuomalainen veljeskaksikko oli herättänyt kaupunkilaisten huomiota jo ennen sunnuntain vastaista yötä. Lähellä heidän majapaikkaansa työskentelevä mies kertoo, että kaksikko kulki usein samanlaisissa vaatteissa, samanlaiset lippikset päässä ja parrat samaan tapaan muotoiltuina. Isokokoiset miehet pukeutuivat usein mustiin vaatteisiin.

– Jokainen heidät nähnyt on varmasti miettinyt, että keitä nuo ovat, mies sanoo.

Ylen tietojen mukaan miehet saapuivat porvoolaiseen On Line -motelliin kesäkuun 24. päivänä. Omistajan mukaan he olivat siellä ensimmäistä kertaa. Miehet kirjoittivat matkustajakorttiin ruotsalaisen osoitteen ja maksoivat kahden kuukauden maksun. Heillä oli neljä tai viisi matkalaukkua.

Poliiseja ammuttiin Ölstensin yritysalueella Porvoossa. Ronnie Holmberg / Yle

Omistaja kuvailee miehiä avuliaiksi, siisteiksi ja kohteliaiksi. He pukeutuivat motellillakin "kuin kaksoset". He saunoivat ahkerasti muiden kanssa, kävivät lenkillä ja juttelivat paljon. Omistajan mukaan miehet kävivät usein syömässä noin viiden kilometrin päässä sijaitsevassa pizzeriassa.

Miehet lähtivät liikkeelle säntillisesti aamuseitsemän aikaan ja kertoivat käyvänsä remontoimassa kerrostalokaksiota Porvoon Näsissä. Avaimen he olivat jättäneet viime perjantaina tai lauantaina.

Nyt veljesten motellivierailusta muistuttaa poliisin moottorisahalla avaama ja sittemmin lankulla suljettu huoneen ovi. Omistajan mukaan huone oli jätetty siistiin kuntoon.

Jutun tutkinnanjohtaja, keskusrikospoliisin rikoskomisario Kimmo Huhta-aho ei tiistaina vahvistanut Ylen hankkimia tietoja miesten taustoista, mutta Huhta-aho kommentoi miesten oleskelua porvoolaisessa motellissa näin.

– No joo, on meillä ollut siellä tässä tutkinnankin aikana toimenpiteitäkin sillä suunnalla, että kyllä meillä myöskin on samansuuntaista tietoa, hän sanoi Ylelle tiistaina iltapäivällä.

"Miksi tämä tapahtui juuri täällä?"

Muutaman kilometrin päässä Porvoon vanhassa kaupungissa ei näy merkkiäkään viikonlopun tapahtumista. Kahvilamyyjä Klaara Kontinen sanoo vähän yllättyneensäkin siitä, ettei sunnuntainen poliisiampuminen ole noussut vielä kertaakaan esille asiakkaiden puheissa.

Kahvilamyyjä Klaara Konttinen sanoo yllättyneensä, etteivät viikonlopun tapahtumat ole puhuttaneet asiakkaita. Marja Väänänen / Yle

Hän kertoo itse miettineensä paljon sitä, miten omassa kotikaupungissa voi tapahtua jotakin sellaista. Hänen ystävänsä olivat tapahtumayönä nähneet esimerkiksi aseistautuneita poliiseja, jotka tarkastivat autoja.

– Tämä on pieni, hiljainen kaupunki, jossa ei ikinä tapahdu mitään. Niin nyt oli sitten tällainen viikonloppu.

"Epäusko oli päällimmäinen ajatus"

Samanlaisia ajatuksia oli porvoolaisella Lotta Heinosella, joka istui Lahdesta vierailulle tulleen ystävänsä Erika Havumäen kanssa syömässä jäätelöä vanhassa kaupungissa. Heinonen kertoo asuvansa melko lähellä tapahtumapaikkaa ja olevansa siksi hämmentynyt tilanteesta. Alue kun on yleensä hyvin rauhallinen ja turvallinen. Hän sanoo kuitenkin tuntevansa olonsa turvalliseksi edelleen.

Porvoolainen Lotta Heinonen istui Lahdesta vierailulle tulleen Erika Havumäen kanssa Porvoon vanhassa kaupungissa. Marja Väänänen / Yle

– Poliisi on tehnyt tosi hyvää työtä.

