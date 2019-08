Kullan hinta kipuaa edelleen – euroissa ollaan jo historiallisissa lukemissa

Sijoittajat ovat jo hyvän tovin turvanneet maailman hyödykemarkkinoilla jalometalliin kultaan, kun osakemarkkinoita heiluttelevat eri syistä maailmalla ja Euroopassa kumpuavat talouden epävarmuudet.

Markkinoilla on jännitetty ehkä eniten suurvaltojen kauppasotaa, joka otti uusia kierroksia viime viikonloppuna ennen teollisuusmaiden G7-ryhmän kokousta Biarritzissa Ranskassa. Sekä Yhdysvallat että Kiina kertoivat uusista tullimaksujen korotuksista toistensa tuotteille.

Osakekurssit rauhoittuivat maanantain levottomuuden jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi Biarritzin kokouksen päätteeksi, että Yhdysvallat ja Kiina palaavat neuvottelupöytään.

Kulta on sijoituskohteena houkutteleva, koska sillä ei ole korkoa. Tällä hetkellä monet korkosijoitukset kärsivät negatiivisista koroista. Pankkien talletustileiltä ei tuottoja heru, kun inflaatio huomioon ottaen talletusten korko jää negatiiviseksi. Myös monien valtionlainojen korot ovat negatiiviset.

Kullan hinta oli keskiviikkona 1 542 dollaria unssilta eli 1 390 euroa. Vuoden alusta kullan hinta on noussut Lontoon kultapörssissä noin viidenneksen. Unssi on 31,1 grammaa. Kultamyyjät puhuvat troy-unssista, joka oli alun perin ranskalaisen Troyesin kaupungin naulan prototyypin kahdestoistaosa.

Historiallisesti kullan unssihinta ei ole koskaan ollut näin korkealla euroissa. Vuonna 2012 tosin hinta oli dollareissa vielä korkeammalla.

Useat valtiot olleet kultaostoksilla

Kullan hinta määräytyy, kuten muidenkin sijoitusinstrumenttien, kysynnän ja tarjonnan mukaan. Paras arvaus kullan tulevasta hintakehityksestä on päivän hinta, sillä kullan tulevaa arvoa on käytännössä mahdotonta ennakoida.

Monet valtiot hakevat myös turvaa ja hajautusta kullasta sijoituskohteena. Merkittäviä kullan ostajia ovat viime aikoina olleet muun muassa Turkki, Kazakstan, Puola, Kiina ja Venäjä.

Suomen Pankin kultavaranto on 49 tonnia. Se on ollut samankokoinen viime vuosina. Siitä noin puolet on säilössä Englannin keskuspankin Bank of Englandin holvissa ja osa Ruotsin keskuspankin Riksbankenin holvissa.

Suomen Pankin kullan sijoituspaikat 51 prosenttia on säilytyksessä Isossa-Britanniassa Bank of Englandissa 20 prosenttia on Ruotsissa Sveriges Riksbankissa 18 prosenttia Yhdysvalloissa Federal Reserve Bank of New Yorkissa 7 prosenttia Sveitsissä Schweizerische Nationalbankissa ja 4 prosenttia Suomessa (Suomen Pankissa).

Jos Matti tai Maija Meikäläinen haluaa myydä isoäidin vanhan kultaketjun, se tapahtuu joko myymällä netissä tai menemällä kullanvälittäjän pakeille myymälään. Kultakauppiaiden maksamat hinnat koruista vaihtelevat.

Kulta hinnoitellaan vähittäiskaupassa yleensä grammoissa, ja hinta vaihtelee kullan pitoisuuden eli karaattimäärän mukaan: esimerkiksi leima 999 kertoo jalometallin määrästä tuhannesosina eli promilleina. Koru on siis 99,9 prosenttisesti kultaa eli karaatteja on 24. Mitä puhtaampi kulta, sitä kalliimpaa se on.

