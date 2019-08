Loppukesän juhla venetsialaiset saa tuhannet suomalaiset tunnelmoimaan veden ja tulen äärellä

Vanhastaan venetsialaisia on vietetty rannikkopaikkakuntien kesämökeillä. Nykyään juhlitaan laajasti sisämaassakin.

Kun elokuinen ilta hämärtyy, rantahuviloista heijastuu ulkotulien kajo ja pihoilta kuuluu musiikkia. Lähellä rannan tuntumaa soutelee veneitä, joissa istuu ihmisiä ihastelemassa mökkirannan juhlintaa. Veneissä joku saattaa luoda tunnelmaa haitaria soittamalla.

Näin venetsialaisia vietettiin 1840-luvulla Helsingissä ja esimerkiksi Turussa. Valon, tulen ja veden juhla saapui meille Keski-Euroopasta ja se rantautui ensin etelärannikon kesähuviloille.

Kokkolassa ja Kalajoella on kansanhuvia ajella autolla rantateitä pitkin katsomaan, miltä rantahuviloiden ulkotulet näyttävät. Heidi-Maria Harju / Yle

Nykyään syksyn tuloa tai kesän päättymistä juhlitaan rannikon mökkipaikkakuntien lisäksi hyvinkin kaukana meren rannasta. Asialla ovat yksityiset kansalaiset omilla mökeillään, mutta myös kaupungit ja kunnat, ravintolat, yrittäjät, yhdistykset sekä kyläyhteisöt.

Niinpä esimerkiksi Hausjärvellä vietetään Venetsialaisia ja tanssitaan Elotanssit. Lappeenrannassa taas elokuun viimeisenä viikonloppuna on jo pitkään vietetty Sataman valot -tapahtumaa.

Pohjois-Karjalassa Mönnin kylällä juhlitaan venetsialaisia elokuun viimeisenä perjantaina. Oulussa taas yhdistetään uuden Mannerheimpuiston avajaiset venetsialaisiin. Tampereella yrittäjien venetsialaisilotulitusta saapuu seuraamaan kymmeniä tuhansia ihmisiä.

Elokuun viimeisen lauantain juhla on nykyään sen verran vakiintunut, että esimerkiksi yli puolet maan pelastuslaitoksista (siirryt toiseen palveluun) sallii alueellaan ilotulitteiden käytön tiettynä kellonaikana ilman erillistä ilmoitusta, jos vain metsä- tai ruohikkopalovaroitus ei ole voimassa.

Huvilakausi päättyy

Lehtori Timo Virtanen Turun yliopiston kansatieteen laitokselta kertoo, että vaikka venetsialaisten juhlinta 1800-luvulla alkoi Etelä-Suomesta, elo-syyskuun taitteen ilonpito jäi 1900-luvun vaihteen jälkeen elämään erityisesti Pohjanlahden rannikon kaupunkeihin, Pietarsaareen Ja Kokkolaan.

Venetsialaisten viettotapoja on kartoitettu esimerkiksi Turun yliopiston kansatieteen laitoksen lopputyössä (Mirva Vesa: Venetsialaisten viettotapoja Kokkolassa - Huvilakauden päättäjäisistä kaupunkikarnevaaliksi).

Kokkolassa viralliset Venetsialaisjuhlat järjestetään kaupungin keskustassa, jossa meri ei ole läsnä. Siellä kuitenkin on kaupunginsalmi Sunti, joka valaistaan Venetsialaisiksi. Vuonna 2017 Suntin rannalla nähtiin valoteos Illuminati. Markku Saari / Yle

Viime vuosiin asti suurimmat venetsialaishumut on nähty erityisesti Kokkolassa, jossa elokuun lopun tapahtumasta on kehitetty kaupunkifestivaali Venetsialaiset. (siirryt toiseen palveluun) Kaupungissa on venetsialaisia vietetty ainakin yli sadan vuoden ajan.

– Kaikkialla ei varmasti tunneta sanaa venetsialaiset, vaikka jonkinlaisia huvilakauden päättäjäisiä vietettiin ja vietetään. Ennen saatettiin käytännöllisesti vaikka polttaa roskia, kun lähdettiin talveksi pois mökiltä, tietää Virtanen.

Nykyään syksyn alkamisen ja kesän päättymisen juhlia kutsutaan monella nimellä. Varsinais-Suomen saaristossa ja Kymenlaaksossa juhlistetaan samaan aikaan Muinaistulien yötä. Tapahtumaan liittyy kokkojen polttoa ja muita tulia. Kymenlaaksossa tulet symboloivat Itämeren maiden yhtenäisyyttä ja herättelevät miettimään Itämeren saastumisen ongelmaa.

Yhteys Venetsiaan

Sana venetsialaiset juontaa juurensa Italian Venetsiaan, jossa kanaalit ja niissä soutavat veneet valaistiin aikanaan lyhdyin ja soihduin. Juhliin ovat vähitellen kuuluneet myös ilotulitteet.

Timo Virtanen tietää, että Kokkolassa jos missä otettiin venetsialaiset vakavasti. 1970-luvulta lähtien juhlaan on satsattu kaupungissa paljon. Juhla tuotteistettiin ja elinkeinoelämä tuli kaupungin lisäksi mukaan järjestelyihin. Parhaimmillaan Kokkolan Venetsialaiset oli nelipäiväinen tapahtumapaketti ja se kuului Finland Festivals -tapahtumien kirjoon.

– Eli mökkiläisten perinne jalostettiin kaupunkitapahtumaksi, jossa kaikki asiat eivät välttämättä liittyneet veteen mitenkään. Ilotulitusten ja tulien lisäksi nähtiin esimerkiksi sambakulkue, vanhojen autojen paraati ja jopa lääkärien potkulautaviesti.

Kokkolan kaupunginsalmi Sunti venetsialaisvalaistuksessaan. Salmi saa rannoilleen tulet kaupungin keskustassa. Markku Saari / Yle

Toisaalta osattiin sitä muuallakin. Tiukasti sisämaassa sijaitsevalla Haapajärvellä vietettiin railakkaita venetsialaisia vuonna 1955. Paikallislehden ilmoituksen mukaan paikkakunnan uimalan venetsialaisessa illassa kamppailtiin vesipallo-ottelu, jonka jälkeen nähtiin pellehyppyjä, syvyyssukellusta ja hyppyjä palavaan järveen. Uimalaan lipui myös gondoli.

Kalajoki ja Kokkola satsaavat

Kokkolan pohjoinen naapuri Kalajoki on viime vuosina kirinyt juhlinnassa etelänaapurinsa ohi. Ainakin Kalajoelle saapuvia juhlijoita arvioidaan olevan tänä vuonna kymmeniä tuhansia, kun taas Kokkolan torilla järjestettäviin kaupunkifestivaaleihin odotetaan 5000-10 000 katsojaa.

Naapurusten juhlinta on mennyt vuosien varrella eri suuntiin. Kun Kokkolassa virallinen ilakointi keskittyy maan kärkiartistien konsertteihin kaupungin torilla, Kalajoella venetsialaiset tapahtuvat meren rannalla, Hiekkasärkillä, jossa on tuhansia vuokra- ja omistusmökkejä.

Visit Kalajoen toiminnanjohtaja Johanna Nakkula raportoi, että alueen majoituspaikat ovat varattuja aina AirBnbtä myöten, mikä tekee yli 12 000 petipaikkaa.

Kokkolan Matkailun toimitusjohtaja Teea Pietilä ja kaupungin markkinointipäällikkö Päivi Korpisalo eivät halua puhua kaupunkien välisestä kilpailusta. Kokkolassa Venetsialaiset on kaupungin tapahtumavuoden pääjuhla, johon satsataan.

Päivi Korpisalo ja Teea Pietilä vakuuttavat, että Pohjanlahden rannikolle mahtuu monta paikkakuntaa, jossa juhlitaan venetsialaisia. Koko Pohjanmaan rannikko voi heidän mielestään hyvinkin profiloitua huvilakauden päättäjäisjuhlilla. Heini Holopainen / Yle

Rahasummia ei mainita, mutta Pietilä ja Korpisalo vinkkaavat, että Kokkolan tänä vuonna järjestämä valoa, musiikkia ja ilotulitusta sisältävän shown kustannukset ovat yli 15 000 euroa.

– On hienoa, että mökkikauden päättäjäiset ovat levittäytyneet monelle paikkakunnalle Pohjanmaan rannikolla. Meille on valtakunnallisesti suuri etu, että saadaan tunnettavuutta tapahtumalle, arvottaa Pietilä.

– Me olemme lähteneet siitä, että tapahtuma on monimuotoinen, jolloin aito ja alkuperäinen mökkikulttuuri yhdistyy kaupunkifestivaaliin. Silloin palvellaan myös heitä, joilla mökkikulttuuria ei ole, Korpisalo summaa.

Kokkolalainen Gitta Lehtinen aikoo näyttää Tampereelta saapuvalle lapsenlapselle, millaista venetsialaisten juhlinta Kokkolassa on.

– Veneellä mennään varmaan merelle ja otetaan kuvia rannoilla palavista tulista.

Kokkolalainen Kauko Kivilehto vetäytyy perheen kanssa mökille ja kestitsee vieraita.

– Laitetaan tulia pihalle ja syödään hyvin. Vesi ja tuli kuuluvat venetsialaisiin ja hyvä fiilinki.