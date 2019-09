Vetypommi paratiisirannalla, sadan vuoden takainen mielisairaala, lätkämatsi erilaisin silmin – Matkusta Ylen sivun kautta virtuaalitodellisuuteen

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Pääsylippusi toiseen todellisuuteen Koe maailman ensimmäinen vetypommi paratiisirannalla, sähköshokki 1900-luvun alun hourujenhoitolassa tai lätkämatsi lähes sokeutuneen nuoren miehen silmin. Nämä ja kaikki muut Ylen VR- ja 360-kokemukset löytyvät nyt tältä sivulta. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Missä voin nähdä Ylen VR-kokemuksia? Julkaisemme uudet tapahtumat tällä sivulla. Tapahtumia on tulossa tänä syksynä ja ensi vuonna. 13.9.2019 Immersive Storytelling Festival, ONA-journalismikonferenssi, New Orleans, Yhdysvallat / Paratiisi 28.9.2019 Tampereen päivä,­ Mediapolis, Tampere / Aarne 4.-6.10.2019 Turun kirjamessut, Messukeskus, Turku / Aarne

Paratiisi – Maailman ensimmäinen vetypommi Ivy Mike räjähtää atollilla, ja sinä olet paikalla

Lähde ainutlaatuiselle matkalle Enewetakin atollille keskelle Tyyntämerta. Koe ydinräjähdys paratiisirannalla, kävele ydinjätehaudan päällä ja vieraile paikallisten ihmisten kodissa. Atollin elämä ennen ja nyt tulee luoksesi todellisempana kuin koskaan ennen.

yle.fi/paratiisi

Hullujen hautausmaa – Koe lobotomia, sähköshokki ja kestonarkoosi 1900-luvun alun hourujenhoitolassa

Heidi Grönroos / Yle

Hullujen hautausmaa on virtuaalinen, huima sukellus sadan vuoden takaiseen mielisairaalamaailmaan ja hoitomenetelmien historiaan. Se on Ylen ensimmäinen käsikirjoitettu, arkistoaineistoon perustuva 360- ja 3D-tekniikalla tehty virtuaalielokuva. Tarina on rakennettu Pitkäniemen sairaalan historiikin, potilasarkistojen sekä psykiatrian hoitomuotojen historian pohjalta.

Oppaaksesi lähtee Gustav, joka tuntee hoidot oltuaan hourujenhoitolaitoksessa lähes viisikymmentä vuotta. Hänen esikuvansa on Pitkäniemen sairaalaan 1900 passitettu ja siellä kuollut kappalainen Gustav Willehad Hermo.

yle.fi/hullujenhautausmaa

Aarne – Mitä jos näkisitkin kaiken toisin?

Henry Lämsä / Yle

Aarne ei ole ihan tavallinen kolmekymppinen mies, vaikka siltä näyttääkin. Jos kurkistat pinnan alle, huomaat, että Aarne kokee maailman todennäköisesti hyvin eri tavalla kuin sinä.

Aarne sairastaa Usherin syndroomaa, jonka vuoksi hänen näkökenttänsä hupenee koko ajan. Sairaus ei kuitenkaan pysäytä Aarnea. Hän laskettelee, pelaa shakkia ja matkustelee. Lätkä on hänen suurin rakkautensa.

yle.fi/aarne

Suurkaupungin kasvot 360 – Lennä ilmalaivalla Helsingin yllä!

Kirsi Kukkurainen / Yle

Koe 360-virtuaalimatka zeppeliinin vuoden 1930 lentoreitille. Ihmettele taivaalta yöllistä Helsinkiä, ahdistu liikenteen keskellä ja näe yli 200-metrinen ilmalaiva Senaatintorin yllä. Äänivirtuoosi Rudi Rok tekee kaupunkiääniä ja Radion sinfoniaorkesteri soittaa musiikkia.

Suurkaupungin kasvot -teos

Aleppo-Helsinki – Entä jos Helsinki olisi Syyrian Aleppo, ja sinä olisit ollut siellä?

Teatime Research

Miltä tuntuu nähdä oma pääkaupunki pommitettuna raunioiksi? Aleppo-Helsinki -virtuaalitodellisuuskokemus vie sinut Kolmen sepän aukiolle, keskelle sotatannerta. Kokemukseen on käytetty aitoa kuvamateriaalia muun muassa tuhotusta Syyrian Alepposta.

Aleppo–Helsinki -kokemus (siirryt toiseen palveluun)

Mikkelin pamaus – Tragedia, joka muutti poliisin toimintatapoja

Tapahtumat alkoivat Helsingin Jakomäestä Kansallis-Osake-Pankin konttorista elokuisena iltapäivänä vuonna 1986 ja päättyivät kuolonuhreja vaatineeseen valtavaan räjähdykseen Mikkelissä tunteja myöhemmin.

Mikkelin pamaus on yhdestä Suomen rikoshistorian merkittävimmästä tapahtumasta tehty poikkeuksellinen kolmiulotteinen rekonstruktio, jota voi tarkastella myös virtuaalitodellisuuslaseilla.

Mikkelin pamaus -rekonstruktio (siirryt toiseen palveluun)

Salakapakka – Ryhdy kieltolakietsiväksi 1920-luvun Suomessa!

Metropolia

Mobiilipelissä seikkaillaan kieltolain aikana 1920-luvun Helsingissä ja yritetään paljastaa salakapakkaa. "Nuuskijana" toimivan pelaajan on kerättävä todistusaineistoa ja päästävä nokkeluutensa avulla kellarissa sijaitsevaan salakapakkaan.

yle.fi/kieltolaki

TULOSSA: Sea Level Rise – Miltä Helsinki näyttäisi, jos ilmastonmuutoksen pahimmat ennusteet merenpinnan noususta käyvät toteen?

Yle