Vihreiden Ohisalo vaisusta reaktiostaan Porvoon poliisiampumisiin: "Pääasia, että viranomaiset saavat hoitaa tutkinnan kunnolla"

Sisäministeri on kommentoinut tapausta sosiaalisessa mediassa, mutta hän ei ole pitänyt esimerkiksi tiedotustilaisuutta.

Sosiaalisessa mediassa on ihmetelty sisäministeri Maria Ohisalon (vihr.) vaisua reaktiota Porvoon sunnuntaisiin poliisiampumisiin.

Moni aiempi sisäministeri olisi Twitter-viestin sijaan tai lisäksi laittanut tiedotetta tai järjestänyt tiedotustilaisuuden, jossa olisi traagisten tapahtumien jälkeen vaatinut poliisille heti lisäresursseja.

Viikonlopun aikana kolmea #poliisi’a on ammuttu. Väkivalta poliisia kohtaan on väkivaltaa yhteiskuntaa kohtaan. Täysin tuomittavaa. @SuomenPoliisi tekee jatkuvasti töitä meidän jokaisen turvallisuuden puolesta. Toipumista poliiseille ja tekijät vastuuseen. 1/2 — Maria Ohisalo (@MariaOhisalo) 25. elokuuta 2019

Maria Ohisalon mielestä poliisille piti antaa työrauha. Sisäministeri kertoo, että poliisijohto piti hänet ajantasalla koko operaation ajan. Tekijät saatiin lopulta kiinni Tampereen seudulla sunnuntai-iltana.

– Kritiikkiä tuntuu nyt tulevan joka suunnasta teki mitä tahansa. Minusta pääasia on, että viranomaiset saavat hoitaa tutkinnan kunnolla ja heille annetaan tilaa kommentoida tilannetta, koska heillä on se parhain tieto ajankohtaisista kysymyksistä, Ohisalo sanoo.

Poliisin määrärahalisäykset valuneet it-hankkeisiin ja tiloihin

Erityisesti kokoomuslaiset ovat älähtäneet sosiaalisessa mediassa Ohisalon näkemyksestä, että edelliset hallitukset ovat leikanneet poliisien määrärahoja.

Poliisin haasteet ovat moninaisia& valitettavasti aiempien hallitusten leikkaukset pol resursseihin myös näkyvät monessa. Tämä hallitus kääntää suunnan&lisää poliisien määrää ja resursseja. Samalla katse laajassa turvallisuudessa, rikosten ennaltaehkäisyssä, moniviranomaistyössä. — Maria Ohisalo (@MariaOhisalo) 25. elokuuta 2019

– Edelliset hallitukset ovat tehneet pieniä määräaikaisia lisäyksiä määrärahoihin. Ne ovat olleet paikkauksia, jotka ovat saattaneet kestää vain vuoden. Aiempien hallitusten toimet ovat olleet poukkoilevia, perustelee Ohisalo näkemystään.

Sisäministerin mukaan ongelma on ollut se, että nämä määrärahalisäykset ovat valuneet pääosin poliisin ICT-hankkeisiin ja toimitilamenoihin.

– Tämän takia sinne kentälle ei ole saatu nopean toiminnan poliiseja, Vihreiden eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Hämeenlinnassa puhunut Ohisalo sanoo.

Mitä ministeri aikoo tehdä, että rahat päätyvät nyt oikeaan kohteeseen?

– Poliisihallinnossa ja poliitikkojen kesken on yhteisymmärrys ihan hallitus-oppositiorajojen yli, että sinne kentälle täytyy saada lisää poliiseja. Uskon, että tämä viesti on nyt tullut kuultua.

Ohisalo muistuttaa, että nykyinen hallitus on sitoutunut kasvattamaan poliisien määrää kolmella sadalla tällä hallituskaudella.

Sisäministeriö keskustelee asiasta valtiovarainministeriön kanssa huomenna torstaina ministeriöiden välisissä budjettineuvotteluissa.

Suomessa on tällä hetkellä noin 7 300 poliisia, riittääkö kolmen sadan poliisin lisäys? Poliiseja eläköityy kovaa vauhtia.

– Hallitusohjelmassa on kirjaus, että päästään 7 500 poliisiin. Tämä on askel parempaan suuntaan, mutta tietenkään tämä ei ole vielä tarpeeksi. Samoja resurssikysymyksiä on esimerkiksi rajavartiolaitoksen puolella.

Vihreät haluavat korkeakoulurahat voimaan jo ensi vuonna

Keskustassa on käynnissä sisäinen kamppailu korkeakoulujen lisärahoituksesta. Myös vihreät ovat korostaneet koulutuksen kunnianpalautusta tällä vaalikaudella.

Pitääkö 60 miljoonan euron tasokorotus saada täysimääräisenä jo ensi vuoden talousarvioon vai voidaanko se jaksottaa koko hallituskaudelle?

Ohisalon mukaan vihreät lähtee siitä, että lisäys olisi joka vuodelle 60 miljoonaa, kuten hallitusohjelmaneuvotteluissa on sovittu.

– Koulutuksella on työllisyysvaikutuksia, jotka eivät näy heti. Tästä syystä koulutukseen pitäisi saada voimaan mahdollisimman pian lisäpanostusta, jotta meillä olisi 2030-luvulla osaavaa työvoimaa.