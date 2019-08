Helle pysyttelee Suomen yllä myös lähipäivinä – perjantaina sateet halkovat läpi koko maan

Suomi nauttii parhaillaan loppukesän lämpimästä hönkäyksestä. Lämpötilat kipuavat hellelukemiin myös lähipäivinä, kertoo Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi.

Lämmöstä nautittiin tiistaina erityisesti maan länsiosassa, jossa lämpötila nousi yli 26:n asteen usealla paikkakunnalla. Lämpimintä oli Seinäjoen Pelmaassa, missä mitattiin 27,3 astetta.

– Nyt on ihan täysi kesä, viitisen astetta keskimääräistä lämpimämpää. Aurinko paistaa, on lämmin ja ilma on todella kosteaa, kiteyttää Kotakorpi viime päivien sään.

Lämpöä on luvassa myös keskiviikoksi ja torstaiksi, ja silloinkin helteet osuvat erityisesti Länsi-Suomeen.

– Aivan Pohjois-Lappia lukuun ottamatta koko maassa on näinä päivinä 22–26 astetta lämmintä, Kotakorpi sanoo.

Koska ilma on tällä hetkellä hyvin kosteaa, myös yölämpötilat ovat nyt ajankohtaan nähden korkealla. Yölämpötilat ovat vaihdelleet yleisesti 10–15 asteen välillä. Etelä- ja lounaisrannikolla yölämpötilat ovat voineet olla jopa yli 15 astetta.

Sää muuttuu hetkeksi torstaina illallasta alkaen, kun lännestä alkaa levitä sade- ja ukkoskuuroja. Perjantaina sadealue halkoo läpi koko maan.

Perjantain jälkeen lämmin ja aurinkoinen sää tekee paluun. Viikonloppuna sateita ei enää juurikaan esiinny kuin lähinnä Lapissa. Maan etelä- ja keskiosissa on aurinkoista ja lämmintä lauantaina ja sunnuntaina.

