Herätys: Porvoon epäiltyjä ampujia vaaditaan vangittaviksi, joukko opettajia kritisoi OAJ:ta, hellettä luvassa

Porvoon epäiltyjä ampujia vaaditaan vangittaviksi

Keskusrikospoliisi vaatii tänään Porvoon ampumistapauksesta epäiltyjä miehiä vangittaviksi. Oikeudenkäynti pidetään tänään keskiviikkona tai huomenna torstaina. Kaksi poliisia loukkaantui ampumavälikohtauksesa Porvoossa sunnuntain vastaisena yönä. Toinen poliiseista on edelleen sairaalassa ja hänen vammansa ovat vakavat. Poliisi epäilee ruotsalaisveljeksiä useista murhan yrityksistä. Toinen miehistä on ruotsalainen, toisella on Ruotsin ja Suomen kansalaisuus.

Opettajat joutuivat tukkanuottasille järjestönsä kanssa: "Palkka putosi yli tuhat euroa vuodessa ja se tuntuu työn aliarviomiselta"

Suomen opettaja Pauli Valo on saanut outoja puheluita. Valo on vuosityöaikaa käsittelevän Facebook-sivun ylläpitäjä. Sasha Silvala / Yle

Ammatilliset opettajat ovat siirtyneet tai siirtymässä 1 500 tunnin vuosityöaikaan. Facebookin kapinaryhmään on liittynyt jo 10 000 jäsentä, jotka arvostelevat vuosityöaikaa. Opettajien ammattijärjestöä OAJ:ta syytetään palkkojen alentamisesta ja etätyön vaikeutumisesta. OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkaisen mukaan kapinassa on mukana vain pieni joukko. OAJ myöntää, että muutoksesta viestiminen epäonnistui.

Nelikymppinen Kim Koivisto vältti tekonivelleikkauksen, apu löytyi fysioterapiasta

Kim Koivisto on saanut apua fysioterapiasta polvivaivoihinsa. Hän on pystynyt siirtämään tekonivelleikkausta tuonnemmaksi ja haaveilee jo juoksemisesta. Minna Rosvall / Yle

Yhä useampi tekonivelleikkausta pohtiva potilas ohjataan aluksi fysioterapiaan. Tyksissä työskentelevä ortopedi Matti Seppänen muistuttaa leikkauksen riskeistä ja neuvoo kuluttamaan omat nivelet loppuun. Nelikymppinen Kim Koivisto on tyytyväinen fysioterapiasta saamaansa apuun.

Erkki Liikanen ministerivuosistaan: En ole katkera eikä minun tarvitse selvittää välejä kenenkään kanssa

Erkki Liikanen Töölöntorin kahvilan edustalla Helsingissä muistelmiensa julkaisemisen aikoihin. Sini Järnström / Yle

Erkki Liikanen oli Suomen valtiovarainministeri aikana, jolloin valuuttasäännöstely päättyi ja Suomessa vietettiin kulutusjuhlia. 80-luvun hullut vuodet päättyivät 90-luvun alkupuolen suureen lamaan, mutta silloin Liikanen oli jo EU:n porstuassa valmistelemassa Suomen jäsenyyttä. Nyt Liikanen avaa uransa käänteitä tuoreessa kirjassaan.

Bolsonaro on sittenkin valmis ottamaan ulkomaista avustusrahaa vastaan

Nasan havainnekuvasta näkyy Amazonin alueen palojen laajuus. Nasa Earth Observatory Handout / Epa

Brasilia hyväksyy sittenkin ulkomaisen avun Amazonin alueen metsäpalojen sammuttamiseksi sillä ehdolla, että maa saa itse hallita sille tarjottuja rahoja. Asiasta kertoo presidentin tiedottaja. Vielä tiistaina presidentti Jair Bolsonaro torjui G7-maiden tarjoaman avun.

Aurinkoisia hellepäiviä

Yle

Aamu on paikoin sumuinen. Aamupäivän aikana sumu hälvenee ja lämpötila nousee suuressa osassa maata yli 20 asteen, lännessä monin paikoin yli 25 asteen hellerajan. Pohjois-Lapissa voi tulla yksittäisiä sadekuuroja. Lue lisää säästä Ylen sääsivuilta.