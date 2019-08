Suuri laavakivilautta ajelehtii Tyynellämerellä, veneilijöiden videolla kivet aiheuttavat valtavan metelin

Tulivuoren purkauksesta aiheutunut kivilautta muodostuu kahdesta Manhattanin kokoisesta palasesta, kertoo Nasa (siirryt toiseen palveluun).

Lautta on kelluvaa kiviainesta, joka on havaittu elokuun alussa Tongan saaren lähellä. Tutkijoiden mukaan kivilautta on syntynyt merenalaisissa tulivuorenpurkauksissa.

Sitten elokuun alun kivilautta on kellunut lounaaseen ja Australiaa kohti.

Myös Fijin lähellä purjehtinut australialaispariskunta raportoi kivistä. ITV:n (siirryt toiseen palveluun) mukaan pariskunta kertoi purjehtineensa kivien läpi 6-8 tuntia.

– Se oli kuin pellolla olisi seilannut, kuvailee pariskunta.

Myös toinen purjehtijaseurue on raportoinut kivilautasta Facebookissa (siirryt toiseen palveluun) 15. elokuuta.

Vaikka kivilautta haittaa purjehtijoita, sen arvellaan voivan tuoda helpotusta Australian koralliriutoille.

Denisonin yliopiston tulivuorentutkijan mukaan kivet hajoavat ajelehtiesssaan ja niistä saattaa syntyä koteja pienille mereneliöille.

Nasan mukaan kivilautta on syntynyt merenalaisissa tulivuorenpurkauksissa.

Lähteet: EBU