Trooppinen myrsky Dorian uhkaa Puerto Ricoa – Yhdysvalloissa kiistaa avustusrahoista

Trooppinen myrsky Dorian etenee kohti Karibialla sijaitsevaa Puerto Ricoa. Yhdysvaltain meteorologian laitoksen mukaan myrsky saattaa vahvistua hurrikaaniksi ennen rantautumistaan Puerto Ricoon.

Yhdysvalloille kuuluvalla alueella asuu runsaat kolme miljoonaa ihmistä. Asukkaat ovat valmistautuneet myrskyn tuloon hamstraamalla vettä ja elintarvikkeita. Paikalliset viranomaiset sanovat varautuneensa myrskyn tuloon, mutta joidenkin paikkakuntien pormestarit ovat varoittaneet, että heillä ei ole riittävästi generaattoreita sähkökatkosten varalta eivätkä evakuointitilat ole kunnossa.

Poncen kaupungissa Puerto Ricon etelärannikolla asukkaat ovat valmistautuneet myrskyn saapumiseen ostamalla vettä ja elintarvikkeita varastoon. Thais Llorca / AOP

Edellisen hurrikaanin jälkien korjaus vielä kesken

Yhdysvalloille kuuluva Puerto Rico itsehallintoalue ei vieläkään ole täysin toipunut kaksi vuotta sitten riehuneen Maria-hurrikaanin jäljiltä. Noin 30 000 kotia on edelleen korjaamatta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on syyttänyt paikallispoliitikkoja avustusrahojen hukkaamisesta. Trumpin hallintoa on puolestaan arvosteltu hidastelusta tuhoista kärsineiden auttamisessa.

Yhdysvalloissa hurrikaanikausi on alkamassa ja samaan aikaan on käynnistynyt kiistely avustustöihin varatuista rahoista. Demokraatit ovat arvostelleet presidentti Trumpin hallintoa muun muassa pelastustoimivirasto FEMA:lle varattujen rahojen ohjaamisesta siirtolaisten pidätyskeskusten rahoittamiseen. Kotimaan turvallisuudesta vastaavan ministeriön on kerrottu ohjanneen noin 270 miljoonaa dollaria, eli vajaat 250 miljoonaa euroa muun muassa pidätyskeskusten toimintaan.

Edustajainhuoneen demokraattinen puheenjohtaja Nancy Pelosi luonnehti rahansiirtoja vastuuttomiksi Puerto Ricon tilanteen ja alkavan hurrikaansesongin takia.

