Japanissa suurevakuointi tulvien varalta – kaksi ihmistä kuollut

Japanissa 670 000 ihmistä on kehotettu siirtymään suojaan rankkasateiden aiheuttamien tulvien alta.

Japanissa viranomaiset varoittavat ihmisiä rankkasateiden aiheuttamista tulvista ja maanvyöryistä. Maan lounaisosassa 670 000 ihmistä on kehotettu poistumaan kodeistaan ja siirtymään turvallisemmille alueille. Ainakin kaksi autoilijaa on kuollut, kun he ovat joutuneet tulvavesien keskelle.

Hallituksen tiedottajan Yoshihide Sugan mukaan tulvat ovat aiheuttaneeet runsaasti aineellisia tuhoja. Suga varoitti, että tuhot voivat pahentua. Vahingot keskittyvät Sagan ja Nagasakin alueille. Japanin ilmatieteen laitoksen mukaan sademäärät ovat poikkeuksellisen suuria.

Kesällä 2018 Japanissa kuoli noin 200 ihmistä rankkasateita seuranneissa tulvissa ja maanvyöryissä. Viranomaisia syytettiin silloin viivyttelystä varoitusten ja evakuointikehotusten antamisessa.

Lähteet: AFP, Reuters