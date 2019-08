Missä Porvoon epäillyt liikkuivat sunnuntaina? Näin poliisi kommentoi pakomatkaa – Tässä 3 kiinnostavaa kysymystä ampumistapauksesta

Useista murhan yrityksistä epäillyt ruotsalaismiehet pakenivat poliisia sunnuntain vastaisena yönä Porvoon teollisuusalueelta.

Miehet jäivät kiinni sunnuntai-iltana puoli yhdeksän jälkeen Ikaalisissa.

Kiinnijäämistä edelsi puoli tuntia kestänyt takaa-ajo. Sen aikana miesten epäilleen ampuneen kymmeniä laukauksia kohti heitä takaa-ajaneita poliiseja.

Mutta missä murhan yrityksistä epäillyt miehet liikkuivat sunnuntaiyönä ja sunnuntaina päivällä ennen kiinnijäämistään?

Yle esitti kolme kiinnostavaa kysymystä tutkinnanjohtaja Kimmo Huhta-ahlle.

Mitä poliisi tietää tällä hetkellä ruotsalaismiesten pakoreististä ja siitä, missä he olivat sunnuntaiyön ampumistapauksen jälkeen ja sunnuntaipäivän?

On meillä käsityksiä aiheesta.

Tämä on sitä aineistoa, joka tässä täydentyy tutkinnan myötä. Se ei ole ihan keskiössä tässä tutkinnassa. Porvoo on se merkittävin tapahtumapaikka. Tutkinta keskittyy sinne.

Pakoreitti ja ne tapahtumat siinä kiinnioton yhteydessä juuri ennen sitä, ne ovat päällisin puolin poliisin tiedossa. Kyllä tässä limittäin tutkitaan Porvoon tapahtumia ja Ikaalisten tapahtumia.

Julkisuudessa on kerrottu, että poliisi pääsi teletunnistetietojen avulla miesten perään ja sai lopulta heidät kiinni Ikaalisissa. Pitääkö tämä paikkansa?

Poliisi käyttää teknisiä tutkintamenetelmiä laajasti, ja niistä teletunnistetiedoista on aina apua.

Edelleen tämä kysymys kiinnostaa: oliko kyseessä ansa?

Edelleen on auki asioita. Ei me tuohon yksittäiseen kantaan oteta kantaa. Voi olla, että meillä on jo ollut joku käsitys alusta lähtien, ja voi olla, että se on muuttunutkin.

Me nyt selvitämme sitä, kuinka paljon tässä on taustalla mahdollista suunnitelmaa. Näihin kysymyksiin saamme vastauksia lähipäivien ja lähiviikkojen aikana.

