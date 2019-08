Kymmenvuotias ja 7,7 miljardin euron osakesalkku – Solidium odottaa Rinteen hallitukselta uutta toimiohjetta

Kun valtion omistajaohjausyhtiö Solidium perustettiin, yhtenä tavoitteena oli rakentaa palomuuria poliitikkojen ja pörssiyhtiöiden välille.

Yhtiölle annettiin 5,5 miljardin euron arvosta osakkeita apporttina. Se tarkoittaa muuna kuin rahana tehtävää sijoitusta.

Nyt – kymmenen vuotta toimittuaan – Solidium on palauttanut valtiolle voitonjakona pääomaa saman verran.

Solidiumin tehtävänä on sijoitustensa kautta vahvistaa ja vakauttaa kotimaista omistusta pörssiyhtiöissä ja kasvattaa pitkäjänteisesti omistustensa arvoa.

Poliitikkojen suunnalta tärkeä ohjauksen väline on Solidiumille annettava toimiohje. Mutta millainen toimiohje istuisi nyt parhaiten?

– Kun me yritämme olla pitkäjänteinen omistaja meidän yhtiöille, me toivomme että valtio olisi pitkäjänteinen omistaja Solidiumille. Ja sitä kautta mahdolliset muutokset olisivat maltillisia ja ne tehdään pitkän aikavälin aikana eikä lyhyellä tähtäimellä, toivoo Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen.

Uudet nuotit syksyllä - tahtilajin toivotaan säilyvän rauhallisena

Hänen mukaansa uusi, Rinteen hallituksen toimiohje on todennäköisesti tulossa syksyllä.

– Meillä on se käsitys, että Rinteen hallituksen tavoitteena on tämän syksyn aikana antaa uusi toimiohje. Valmisteluvaiheesta en osaa sanoa sen tarkemmin. Yleensä hallitukset toimikautensa alkuvaiheessa antaa uuden toimiohjeen ja näin varmasti tapahtuu tälläkin kertaa.

Mäkinen katsoo, että Solidiumin asema on varsin vakaa. Yhtiön osakesijoitusten arvo oli kesäkuun lopussa runsaat 7,7 miljardia euroa.

– Koen että Solidium on aika pitkälle hyväksytty, ymmärrettävä toimija. On nähty, että se on ollut myös taloudellisesti hyvä veronmaksajille. Koen, että asema on aika vahva.

Aika ajoin keskustellaan siitä, onko valtio pörssiyhtiöiden kannalta hankala omistaja. Solidiumissa asia koetaan toisin.

Ankkurina tuulisilla markkinoilla

– Jos me katsomme yhtiöidemme omistusta ja verrataan niiden arvostusta sellaisiin, joissa ei ole valtio-omistusta, niin mitään arvostuseroa ei löydy. Luulen että sijoittajat laajasti kokevat, että Solidium on toiminut hyvin vastuullisesti. Voisi jopa väittää, että tietyssä tilanteessa koetaan hyvin positiivisesti, että siellä on tällainen ankkuriomistaja, jolla on myös varaa olla omistaja, eli me pystytään näitä yhtiöitä jopa tukemaan.

Mikäli hallituksen suunnittelemien tulevaisuusinvestointien rahoituksessa käännytään Solidiumin puoleen, toivotaan rauhallisia liikkeitä.

– Meidän toivomus on, että jos meitä pyydetään jotain myymään, se tehdään suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti, eikä hätiköiden niin että jotain taloudellisia arvoja siinä menetettäisiin.

Silti vain yksi omistaja muiden joukossa

Yhtiöiden vähentäessä työntekijöitään on toisinaan vaadittu, että valtion tulisi käyttää omistustensa tuottamaa valtaa. Mutta ymmärtävätkö poliitikot, että pörssiyhtiöiden omistajana ei voida mennä puuttumaan yritysten yksittäisiin toimiin?

– Luulen, että se on nyt erittäin hyvin ymmärretty ja sisäistetty. Ei ainoastaan poliitikot vaan myös kansa ymmärtää sen.

Mäkinen ottaa esimerkiksi Solidiumin sijoituksen teleoperaattori Elisaan.

– Elisassa meillä on kymmenen prosenttia, mutta siellä on 90 prosenttia muilla. Eihän me voida mennä sinne yksin määräilemään meidän kymmenellä prosentilla ja luulen että kaikki ymmärtävät sen. Ne ovat kotitalouksia, ne ovat äänestäjiä. Kyllä siinä täytyy muistaa, että me olemme vain yksi omistaja muiden joukossa, sanoo Mäkinen.