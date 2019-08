Hevari, oletko huomannut olevasi kuolevaa sorttia? Yhä useampi metallimusiikin kuuntelija on yli 30-vuotias, mutta miksi?

Muistele edellistä rock-konserttia, jossa kävit. Huomasitko vieressä olevan moshaajan harmaat hiukset? Tai jättimäisellä screeniltä bändin jäsenten yhä enemmän korostuvat rypyt?

Tiesitkö, että Metallican laulaja-kitaristi James Hetfield on 56-vuotias? Puolestaan Iron Maidenin laulaja Bruce Dickinson on 61-vuotias, ja Judas Priestin laulaja Rob Halford on jo 68 vuotta.

On aika kohdata totuus. Hevi on keski-ikäistyvä musiikkityyli.

Kapinallisista tuli salonkikelpoisia

Usealta rock-keikalta mieleen voivat jäädä hyvien artistien lisäksi keski-ikäiset miehet, jotka ovat äijäporukalla lähteneet viihteelle. He taistelevat tiensä eturiviin kyynärpäiden avulla, ohi sen vähemmistössä olevan nuorison, joka on jonottanut monta tuntia paikkansa puolesta.

Yhden Suomen suosituimman metalliyhtyeen, Stam1nan laulaja Antti "Hyrde" Hyyrynen kertoo, että keski-ikäistyminen on selkeä ilmiö skenen sisällä. Se näkyy myös musiikissa.

– Metallista on tullut salonkikelpoisempaa. Tietty kapinallisuus on hävinnyt vuosien varrella.

Millaista musiikkia suomalaiset kuuntelevat? Teoston vuonna 2018 tekemässä tutkimuksessa perataan läpi suomalaisten musiikin kuuntelua ja kuuntelutottumuksia. 13–18-vuotiailla suosituimmat musiikkityylit olivat englanninkielinen pop sekä hiphop ja rap.

19–25-vuotiailla suosituimmat musiikkityylit olivat suomalainen ja englanninkielinen pop sekä hiphop ja rap.

26–35-vuotiailla suosituimmat musiikkityylit olivat suomalainen ja englanninkielinen pop, rock sekä hip hop ja rap.

36–45-vuotiailla suosituimmat musiikkityylit olivat suomalainen ja englanninkielinen pop ja rock. Lähde: Teosto (siirryt toiseen palveluun)

Yleisön ikääntyminen näkyy myös lavalle. Hyyrysen mukaan yleisöstä puuttuu noin 20-vuotiaiden ikäryhmä. Yleisön keski-iän hän arvioi olevan 30-vuotiaista ylöspäin.

– Samalla on lohdullista ajatella, että meidän musiikkimme ei kelpaa kaikille. Nuorilla on oma kapinakausi ja heille merkittävien artistien pitääkin löytyä jostain muualta.

Metallimusiikkiin keskittyvän Inferno-lehden päätoimittaja, pitkän uran raskaan rockin parissa tehnyt Matti Riekki kertoo, että lehti teki muutama vuosi sitten lukijatutkimuksen. Sen mukaan nuorisoa ei varsinaisesti kiinnosta lukea metallimusiikista.

– Lukijat ovat jo selkeästi kolmenkymmenen paremmalla tai pahemmalla puolella riippuen siitä, kuka tilaston lukee. Minulle ei ole mikään ongelma tehdä lehteä varttuneemmalle väelle, mutta onhan kokonaistilanne toki ikävä.

"Vanhojen artistien pitää kuolla pois"

Mutta miksi nuoria ei enää kiinnosta metallimusiikki?

Turun yliopiston kulttuurihistorian tutkija, populaarikulttuuriin erikoistuneen Kimi Kärjen mukaansyitä on monia.

Nuorten tottumus musiikin kuuntelemiseen on muuttunut älypuhelimien, somen ja pelien myötä. Musiikin kuuntelu on ylipäätään vähentynyt ja sen merkitys on muuttunut enemmän taustakuuntelua kohti.

– Metallimusiikki ei ole yksinkertaisesti valtavirtamusiikkia eikä se ole yhtä trendikästä kuin 20 vuotta sitten. Tilalle on noussut elektroninen musiikki ja rap.

Moni nuori haluaa jonottaa lukuisia tunteja nähdäkseen legendaariset esiintyjät eturivistä. Live Nation Finland / Lasse Arkela

Inferno-lehden päätoimittaja Matti Riekin mukaan metallimusiikissa on nyt tilanne, jollaista hän ei ole nähnyt vielä 20-vuotisen musiikkitoimittajan uransa aikana.

Uusia bändejä löytyy Suomesta melko paljon, mutta niille ei löydy tarpeeksi mahdollisuuksia esiintyä, eli keikkajärjestäjät ja levy-yhtiöt eivät uskalla ottaa riskejä uusien bändien suhteen.

– En tiedä, miten pitkään tällaiset pienet bändit jaksavat pyrkiä huipulle, jos saumaa ei anneta. Käytännössä vanhojen artistien pitää kuolla pois, jotta uudet pääsisivät tilalle ja toisivat uusia yleisöjä, Riekki pohtii.

Toinen kysymys onkin se, ovatko uudet bändit jaksaneet soittaa kellareissaan.

Satavasta verestä happosateiden kritisoimiseen

Vaikka hevimusiikin suosio on laskusuunnassa, sen teemat ovat laajentuneet entisestään.

Esimerkiksi luonto ja ilmastonmuutos ovat nousseet arkipäiväisiksi teemoiksi raskaassa musiikissa. Etenkin alkuperäiskielillä lauletussa metallissa korostuu usein oman kansan kulttuuri ja yhteys luontoon.

Turun yliopiston kulttuurihistorian tutkija KimiKärki muistuttaa, että heviskene on aina ollut tolkuttoman laaja, ja siihen on sisältynyt satoja alakategorioita aikojen saatossa.

– Jo useita kymmeniä vuosia sitten doom-metallissa laulettiin luonnon tuhosta ja todellisuuden rumuudesta. Nykyään skaalasta löytyy myös vegaanista black metallia, missä lauletaan eläinten oikeuksista.

Stam1na vaihtoi laulukielen englannista suomeen vuonna 2000. Antti Hyyrynen kertoo, että oma äidinkieli mahdollisti syvempien sanoituksien tekemisen. Jussi Mankkinen / Yle

Metallimusiikki onkin kehittynyt paljon 80–90-luvun machoilusta ja sotateemoista muihin asioihin. Esimerkiksi 90-luvun lopussa mielenterveysongelmat nousivat entistä enemmän suosioon. Tänä päivänä sanoitukset ovat ylipäätään entistä kannanottavampaa.

80-luvulla esimerkiksi Slayer käytti sota- ja väkivaltakuvastoa kappaleissaan Angel of Death, joka kertoo Auschwitzissa keskitysleirillä lääkärinä toimineesta Josef Mengelestä.

90-luvulla suosioon noussut suomalainen Sentenced lauloi mielenterveyden ongelmista muun muassa kappaleissa Funeral Spring ja Noose. Molemmissa kappaleissa teemoina on masennus, alkoholi ja itsetuhoisuus.

– 80–90-luvulla useat yhtyeet shokeerasivat pelkästään jo aggressiivisella musiikilla, mutta grungen mukana musiikkiin tuli yleisesti yhteiskunnallinen sanoma, Stam1nan laulaja Antti Hyyrynen sanoo.

Uutta yhteiskunnallisempaa polvea edustaa esimerkiksi entisen hyvin poliittisen System of a Down-yhtyeen jäsenten kokoama Daron Malakian and the Scars on Broadway. Yhtyeen kappaleessa Lives otetaan kantaa Armenian kansanmurhaan ja kappale nimeltään Dictator kertoo tittelinsä mukaan autoritäärisestä vallasta ja sen vastustamisesta.

Jäähyväiskiertueella myös Suomessa vierailleen Slayerin Tom Araya ei ole välttynyt harmaantumiselta. Jussi Mankkinen / Yle

Inferno-lehden päätoimittaja Matti Riekin mukaan musiikki heijastaa aina aikaansa ja sen ilmiöitä. Tietoisuus maailman ongelmista on lisääntynyt, mikä näkyy kaikessa musiikissa.

Myös Stam1na on julkaissut yhden teema-albumin ilmastonmuutoksesta. Albumi kantaa nimeä Viimeinen Atlantis. Kitaristi-laulajalla Antti Hyyrysellä onkin yksi toive tuleville rokkitähdille.

– Toivottavasti uudet artistit uskaltaisivat ottaa enemmän poliittista kantaa. Välillä on raskasta kuulla, kun vielä nelikymppisinäkin lauletaan aina siitä, että elämä on niin rankkaa.

Alkuperäiskielet ja -kulttuurit esille

Tutkija Kimi Kärki muistuttaa, että Suomi, monen muun Pohjoismaan lisäksi, on poikkeus muuhun maailmaan verrattuna. Täällä metalli on sen tulosta asti ollut valtavirtaa eikä marginaalinen musiikkityyli.

Kärjen mukaan metallimusiikilla voi olla muissa maissa eräänlainen salaseuran kaltainen maine. Sitä kautta se saa uusia faneja ja tyylisuuntia.

Tanskalais-saksalais-norjalainen Heilung soittaa folk-musiikkia metallivivahtein. Yhtye vaihtelee laulukieltään muinaiskielistä englannin kieleen. Jussi Mankkinen / Yle

Nyt pinnallaonkin alkuperäiskielillä tehty musiikki kuten maorien kielellä laulava Alien Weaponry ja Mongoliasta suosioon noussut The Hu. Kaikki yhtyeet eivät toki nouse suureen suosioon, kuten grönlantia laulava yhtye I124Q.

Kärjen mukaan etnisen kulttuurin esille tuominen hevissä nousi suosioon brasilialaisen yhtyeen Sepulturan voimin.

– Sepulturan vuonna 1996 julkaistu Roots-albumi sisälsi paljon lattarirytmiä, maan omaa etnistä kulttuuria ja kieltä. Se innoitti ihmisiä ympäri maailmaa sekoittamaan omaa kulttuuriperintöä amerikkalais-brittiläiseen musiikkiin.

Ilmiö on voinut kyteä pienenä kipinänä metallipiireissä, mutta se on noussut vasta nyt suosituksi, kun internet yhdistää koko maapallon.

On mielenkiintoista, että tällä hetkellä saamen kielillä laulavaa metalliyhtyettä ei tiettävästi löydy, vaikka pohjoisessa metallimusiikki on suosittua. Sen sijaan saamelaisia rap-artisteja löytyy: inarinsaamella räppäävä Amoc ja pohjoissaameksi laulava Áilu Valle.

Miten saada metallia nuorien korville?

Jos artistit haluavat palauttaa metallimusiikin nuorten musiikiksi, on edessä haasteita.

Inferno-lehden päätoimittaja Matti Riekin mukaan jo se, että metallibändit julkaisevat vanhaan tapaan albumikokonaisuuksia, on nuorille vierasta.

– Se on nuorille vanha ja ehkä outo konsepti. Ehkä metallibändien pitäisi lähteä mukaan nykyiseen popmusiikin tyyliin, jossa musiikkia julkaistaan biisi kerrallaan. Henkilökohtaisesti en kannata sitä, mutta realiteetit ovat asia erikseen.

Jos keikkajärjestäjät ja levy-yhtiöt haluavat nuorten kiinnostuvan hevistä, heidän kannattaa panostaa samaistuttaviin nuoriin artisteihin. Pitäisikö rokkiradioissa soida perinteisen Metallican, tai Guns N' Rosesin lisäksi hieman nuorempaakin artistia? Ei ole sattumaa, että vain 17-vuotias Billie Eilish on suosittu nuorten keskuudessa, eikä 61-vuotias Madonna.

Nuorilla esiintyjillä on yleensä myös energisempi lavaesiintyminen. Esimerkiksi 24-vuotiaan Samy Elbanan luotsaama jyväskyläläinen Lost Society on noussut virkeäksi vaihteluksi perinteisten patujen seuraan.

Toki poikkeuksia löytyy, kuten ikinuori metallipioneeri King Diamond, joka pystyy yhä laulamaan falsetissa ja ottaa yleisön mukaansa maagisesti, vaikka ikää löytyykin jo 63 vuotta.

Yksi mahdollinen skenaario on se, että metallimusiikki jää historiaan bluesin, jazzin ja rock 'n rollin seuraan. Ja eikä se välttämättä ole huono asia, se on vain luonnollista.

