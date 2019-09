Marko Juusela, 19, kiinnitettiin ensimmäisenä suomalaistanssijana Mariinski-teatteriin Pietariin – "Yksi unelma on toteutunut"

TurkuNaantalilaislähtöinen balettitanssija Marko Juusela on kiinnitetty ensimmäisenä suomalaisena maailmankuuluun, pietarilaiseen Mariinski-teatteriin.

Juusela on opiskellut viimeiset neljä vuotta pietarilaisessa Vaganovan balettiakatemiassa ja sieltä hän sai kiinnityksen.

– Yksi unelma on toteutunut. Olen harjoitellut niin kovaa kuin olen pystynyt ja onnistuin. Seuraavaksi tavoittelen solistirooleja, kertoo Juusela päättäväisesti.

Hän on tanssinut kuusivuotiaasta asti balettia. Vaganovan balettikouluun hänet pyydettiin yllättäen Mikkelissä pidetyltä balettileiriltä.

– Venäjällä opettajan merkitys korostuu. Oma opettajani Nikolai Tsiskaridze on arvostettu henkilö. Hän kokee kunnia-asiakseen, että hänen oppilaansa menestyy, kertoo Juusela.

Rajua kilpailua pääsystä huipulle

Venäläisellä balettilla on kurinalainen maine. Marko Juusela myöntää, että toiminta eroaa suomalaisesta työskentelystä.

Hän aloitti tanssiopintonsa Raija Lehmussaaren balettikoulussa Naantalissa vuonna 2006 ja siirtyi 14-vuotiaana Suomen kansallisoopperan balettioppilaitokseen nuorisoasteelle Satu Soldanin oppilaaksi.

Vaganovan balettiakatemiaan otettiin Juuselan kanssa samaan aikaan 60 opiskelijaa. Hakijoita oli 3 000.

– Vaganovassa on paljon enemmän tunteja ja opettajat vaativat enemmän. Siellä tähdätään maailmantähdiksi, mikä näkyy ammattimaisuutena. Täyttä tanssia voi olla joinakin päivinä jopa kahdeksan tuntia, kertoo Juusela.

Juuselan mukaan baletti otetaan vakavasti, mutta raakaa toiminta ei hänen mukaansa ole. Opettajat yrittävät motivoida oppilaitaan mahdollisimman paljon.

– Suomalaiset saattavat ajatella, että opettajat eivät pidä oppilaistaan. Se ei pidä paikkaansa, vaan opettajat tekevät tosi paljon töitä oppilaidensa vuoksi, kertoo Juusela.

Varsinkin viimeisenä opiskeluvuoteenaan Juusela huomasi tämän, kun hänen opettajansa opasti häntä Pähkinänsärkijän prinssin rooliin.

Juusela esitti sen koulun jouluesityksissä vuosina 2017 ja 2018 ja osan siitä myös venäläisten, nuorten tanssijoiden balettikilpailussa Moskovassa maaliskuussa.

Hän sijoittui kilpailussa toiseksi.

– Rooleja harjoiteltaessa saa yksityisopetusta. Opettaja näyttää, millaiset eleet ja yksityiskohdat kuuluvat rooliin. Siinä oppii todella paljon. Olen kiitollinen opettajilleni Vaganovassa, ilman heitä en olisi nyt tällä tasolla, kertoo Juusela.

Haaveena solistiroolit

Nuori balettitanssija joutuu taistelemaan rooleista, vaikka on päässyt arvostettuun teatteriin. Mariinski-teatterissa Juusela toivoo saavansa solistirooleja.

Teatterin baletissa on yli 250 tanssijaa, mikä tekee siitä myös yhden suurimmista balettiseurueista maailmassa.

– Unelmaroolini vaihtuvat usein, mutta tällä hetkellä se on Romeo ja Julia -baletin päärooli. Olen nähnyt sen nyt pari kertaa. Tarina on niin koskettava, traaginen ja vahva, pohtii Juusela.

Juuselan ensimmäisen opettajan Raija Lehmussaaren mielestä Juuselalla on tarvittavat ominaisuudet maailmantähdeksi.

– Hänellä on sekä fyysisiä että henkisiä lahjoja. Hän on hyvä tulkitsija. Luonteeltaan hän on ystävällinen ja hänellä on tarvittavaa ulkonäköä suuriin rooleihin, kertoo Lehmussaari silmin nähden ylpeänä oppilaastaan.

– Kun pääsin kouluun, vahvuuteni oli tekniikka. Kouluvuosien aikana Pietarissa olen saanut koulutusta tulkintaan ja samalla on esiinnytty paljon. Pikku hiljaa alkaa taiteellisuus tulla esille, pohtii Juusela.

Tanssijan on motivoitava itsensä väsymyksen yli

Aivan kuten huippu-urheilijallakin tanssijalla on parempia ja huonompia päiviä. Marko Juusela kertoo kouluaikana pyrkineensä antamaan kaikkensa joka päivä.

Hän kokee, että tanssijan on pystyttävä motivoimaan itsensä väsymyksen yli.

– Se motivoi eniten, että työskentelen itselleni, oman urani eteen, ja pidän siitä, mitä teen. Tiedän, mihin pystyn. Kun olin nuorempi, baletti oli keino purkaa energiaa ja tehdä asioita musiikin kanssa, pohtii Juusela.

– Nyt olen ymmärtänyt, miten monialaista ja syvää baletti on. Taiteellisuus, esiintyminen ja tarinankerronta liittyvät kaikki yhteen.

