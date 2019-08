Rinne Boris Johnsonin Brexit-liikkeistä: Ristiriitaista toimintaa

Pääministeri Antti Rinne (sd.) pitää ristiriitaisina Britanniasta tulevia viestejä.

Britannian pääministeri Boris Johnson on pyytänyt kuningattarelta parlamentille pitkää istuntotaukoa. Sen jälkeen parlamentti ei ehkä ehtisi enää estää sopimuksetonta EU-eroa, jonka odotetaan tapahtuvan lokakuun lopussa.

– Johnsonin viesti oli ollut eilen, että hän on saanut sen verran valoa Merkelin ja muiden tapaamisista, että keskittyy että viemään asioita eteenpäin omassa parlamentissa. Mutta tänään tulee viesti, että aloitusta on siirretty. Se kertoo minulle, että hyvin ristiriitaista on Johnsoninkin toiminta, Rinne sanoo.

Pääministerin mielestä tilanne näyttää nyt huonommalta kuin vielä eilen.

– Se ilman muuta lisää sopimuksettoman Brexitin riskiä.

Sopimukseton ero todennäköisesti aiheuttaisi hankaluuksia liikenteessä Britannian ja manner-Euroopan välillä. Se voi myös heikentää taloutta ja aiheuttaa Britanniassa esimerkiksi lääkkeiden saannissa ongelmia, joita on vaikea ennakoida.

Suomi on EU:n puheenjohtajamaa ja Rinne on tarjonnut apuaan, jotta brittien lähtö unionista ilman sopimusta voitaisiin välttää. Nyt hän kuitenkin on ajatellut odotella.

– Tilanne näyttää tällä hetkellä sekavalta. Odotetaan selkiytymistä Britannian päässä, jos voisi jotenkin auttaa.

Haavisto: Sopimukseton ero voi tuoda monia yllätyksiä

Ulkoministeri Pekka Haavisto (vihr.) kommentoi tuoreimpia Brexit-käänteitä puolueen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Hämeenlinnassa.

– Suomen kannalta on tietysti tärkeää, että EU-ero tapahtuisi hyvässä järjestyksessä miten tahansa se tapahtuu. EU:n puheenjohtajamaana me tietysti toivomme, että vielä tapahtuisi EU-erosopimuksen mukainen ero, jolloin EU:n ja Britannian suhteet olisivat järjestyksessä.

Ulkoministeri Pekka Haavisto vihreän eduskuntaryhmän kesäkokouksessa Hämeenlinnassa keskiviikkona 28. elokuuta. Antti Aimo-Koivisto / Lehtikuva

Ulkoministeri huomauttaa, että sopimukseton ero voi tuoda paljon yllätyksiä tulevaisuudessa.

– Sopimuksettomaan EU-eroon sisältyy monia riskitekijöitä, ja se voi olla kaikille taloudellisesti huono. Emme tiedä sen jälkeisestä päivästä, miten liikenne- ja tavaraliikenne kulkee, mikä on Britanniassa Euroopasta olevien työntekijöiden asema ja myös Pohjois-Irlannin rajakysymys on vaikea. Sopimuksettoman eron jälkeen olisi hyvin paljon neuvoteltavaa.

Haavisto uskoo, että Brexit nousee esille myös loppuviiikolla EU-ulkoministerien epävirallisessa kokouksessa Helsingissä.

Suomen kahdenvälinen viesti Britannialle on Haaviston mukaan se, että oli Britannia EU:n sisä- tai ulkopuolella, yhteistyön täytyy jatkua jo pelkästään sen takia, että Suomessa asuu paljon brittejä ja toisin päin.

