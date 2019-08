Autoala haukkuu EU-komission toiminnan kevytautosotkussa: "Sen kriittinen kanta ei tullut kenellekään yllätyksenä"

Tero Kallion mukaan Suomi on toiminut mallikkaasti valmistellessaan kevytautolakeja. Komissio on Kallion mielestä pahasti myöhässä kritiikissään.

Tero Kallion mukaan Suomi on toiminut mallikkaasti valmistellessaan kevytautolakeja. Komissio on Kallion mielestä pahasti myöhässä kritiikissään. Antti Haanpää / Yle

Autoalan mielestä Suomi on toiminut linjakkaasti valmistellessaan kevytautolakia.

EU-komission kriittinen kanta Suomen uuteen kevytautosääntelyyn ei Suomen autoalan mukaan voinut tulla kenellekään yllätyksenä.

– Komission krittikki on ollut tiedossa koko ajan. Lait notifioitiin komissiolle vuosi sitten ja sieltä saadut huomautukset otettiin huomioon lopullisessa lainvalmistelussa. Sen jälkeen katsottiin, että lainsäädäntö voidaan viedä läpi, kertaa tapahtumia toimitusjohtaja Tero Kallio Autotuojat ja -teollisuus ry:stä.

– Nyt sitten, kun lain voimaantuloon on kaksi kuukautta, komissio onkin yhtäkkiä terävöittänyt kritiikkiään aiemmasta uudessa huomautuskirjeessään.

– Komissio on tässä pahasti myöhässä ja sen toiminta on huonoa hallintoa. Nyt jätetyn kritiikin paikka oli vuosi sitten.

– Komissio ei todellakaan ansaitse puhtaita papereita toiminnastaan. Sen sijaan Suomi on toiminut lainvalmistelussaan ihan linjakkaasti, Kallio huomauttaa.

Ei kannata hötkyillä

Liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin (sd.) pitää vakavana EU-komission Suomelle antamaa huomautusta kevytautoista. Marinin mukaan on mahdollista, että kevytautoja koskevat lait joudutaan kumoamaan. Lakien on määrä astua voimaan marraskuussa.

Kallion mukaan valtiovallan eli liikenne- ja viestintäministeriön ja hallituksen ei ole syytä lähteä nyt hätiköimään komission ärähdyksen takia.

– Nyt kannattaa vetää hetki henkeä ihan rauhassa ja antaa ministeriölle työrauha. Meillä on useita vaihtoehtoja ratkaista tämä ongelma, Kallio sanoo.

Kallion mukaan voi olla, että lakia ei tarvitse muuttaa, vaan asetuksen tarkennus riittää. Toiseksi voidaan korjata lakia ja kolmanneksi, että kumotaan viime joulukuussa hyväksytty kevytautolaki.

– Kannattaa muistaa, että lain korjaaminen ei vaadi sen enempää aikaa kuin kumoaminenkaan.

Kevytautosta traktori

Komission nyt jättämä kritiikki kohdistuu lakia täydentävään ja tarkentavaan asetukseen.

– Komission mukaan kevytautot pitää muutoskatsastaa traktoriksi, jolla pitää voida vetää ja työntää. Toisin sanoen kevytautossa pitää olla vetokoukku.

Toinen oleellinen kritiikki kohdistuu nopeudenrajoittimeen. Suomalaiset halauaisivat elektronisen rajoittimen, mutta komissio on huolissaan nopeudenrajoittamisen toteutuksesta elektronisella laitteella. Komissio pitäisi mekaanista muutosta parempana.

Mopoauton korvaaja

Kevytautot ovat tavallisia henkilöautoja, joiden nopeus on rajoitettu korkeintaan 60 kilometriin tunnissa. Ne olisi suunnattu 15–17-vuotiaille nuorille, joilla ei ole vielä henkilöauton ajokorttia.

Niiden on ajateltu korvaavan rakenteeltaan heppoiset mopoautot, joiden enimmäisnopeus on 45 kilometriä tunnissa. Mopoautojen myynti on romahtanut kevytautolakia odotellessa.

