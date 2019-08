Lappi houkutteli suomalaisia heinäkuussa – ulkomaalaisia kävi aiempaa vähemmän

Lappi on houkutellut aiempaa enemmän kotimaisia turisteja tänä kesänä. Lapin hotelleissa ja muissa majoitusliikkeissä yöpyi heinäkuussa lähes viisi prosenttia enemmän suomalaisia kuin vuotta aiemmin. Eniten suomalaisia majoittui viime kuussa Rovaniemellä, Inarissa ja Kittilässä.

Ulkomaalaisia Lapin heinäkuu sen sijaan veti aiempaa vähemmän, heidän yöpymisiään oli kymmenen prosenttia edellisvuotta vähemmän. Eniten vieraita saapui Saksasta ja Norjasta.

Yhteenlaskettuna Lapissa yöpyi heinäkuussa yhtä paljon matkailijoita kuin vuosi sitten, sillä kasvua on vain 0,1 prosenttia. Rekisteröityjä yöpymisiä oli kaikkiaan vajaat 260 000.

Rovaniemellä liki 15 prosentin nousu

Lapin matkailu on tänä vuonna neljän prosentin kasvuvauhdissa rekisteröidyillä yöpymisillä mitattuna. Tammi-heinäkuussa kirjattiin kaikkiaan 1,9 miljoonaa yöpymistä.

Lapin isoista matkailukeskuksista kovin nousu on ollut Rovaniemellä, lähes 15 prosenttia. Inarissa kasvua on runsaat viisi prosenttia. Kolarissa rekisteröityjen yöpymisten määrä on lähes viiden prosentin laskussa ja Kittilässä miinusta on lähes prosentin.

Ulkomaalaisten yöpymisiä oli runsaat kuusi prosenttia ja kotimaisten vajaat kaksi prosenttia edellisvuotta enemmän. Lapissa yöpyneitä ulkomaalaisia saapui eniten Ranskasta, Saksasta ja Iso-Britanniasta, alankomaalaiset olivat neljänneksi suurin kansallisuus.

Luvut ovat Tilastokeskuksen majoitustilaston ennakkotietoja. Ne on kerätty majoitusliikkeiltä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunupaikkaa. Tiedot eivät kata kaikkea majoitusta, sillä esimerkiksi monet mökit, lomahuoneistot ja esimerkiksi Airbnb-palvelun majoitus eivät ole luvuissa mukana.