Tampereen Kannen areenan toimitusjohtaja tulee Veikkauksesta ja on kasinoasiantuntija

Tampereen Kannen areenan toimitusjohtajaksi on valittu Marko Hurme.

Tampereen Kannen areenan toimitusjohtajaksi on valittu Marko Hurme. Lauri Kivikataja

Toimitusjohtajaksi on valittu Marko Hurme, joka vastasi pitkään Veikkauksen kasinoliiketoiminnasta.

Tampereen Kannen areenan toimitusjohtaja on valittu. Keväällä käynnistetty haku herätti paljon kiinnostusta, ja hakijoita oli paljon.

Valituksi tuli Veikkauksesta Marko Hurme, joka on vastannut Veikkauksessa muun muassa keskeisistä liiketoimintafunktioista sekä konseptien ja liiketoiminnan kehityksestä.

Hurme aloittaa Tampereen Kannen areenan toimitusjohtajana marraskuun alussa. Hän tulee toimimaan Tampereelta käsin.

Marko Hurme on vastannut entisessä tehtävässään pitkään muun muassa Veikkauksen kasinoliiketoiminnasta.

Hän toimii myös Suomen edustajana Euroopan kasinoalan kattojärjestö ECA:n (European Casino Association) hallituksessa. Hurmeella on pitkä kokemus myös ravintola- ja hotellimaailmasta, muun muassa Palace Kämp Groupin johtajana.

Peruskivi muurataan ensi viikolla

Hurme on innostunut tehtävästä.

– Tämä on näköalapaikka tulevaisuuden elämysbisnekseen, ja on hienoa päästä luomaan aivan uudenlaisia mahdollisuuksia niin kuluttajille kuin alan toimijoille. Areenan kaltaiselle monipuoliselle kokonaisuudelle on kysyntää modernissa maailmassa, missä elämykset ja palvelut ohittavat kiinnostavuudessa tavaran. Digitaalisessakin ajassa ihmiset haluavat kohdata toisiaan ja kokea asioita yhdessä, Hurme sanoo tiedotteessa.

Tampereen Kannen areena on rakentajiensa mukaan ensimmäinen kaupungin ydinkeskustaan nouseva elämyskeskus Euroopassa. Areenan peruskivi muurataan ensi torstaina.

Monitoimiareenalla on jääkiekon MM-kisat vuonna 2022.

Tampereen Kannen areenan hotellitoiminnasta vastaa Lapland Hotels ja ravintolatarjonnasta muun muassa NoHo Partners ja Hartwall. Tampereen kasino on Veikkauksen toinen kasino Suomessa, Ahvenanmaalla on kolmas kasino.

Tapparan ja Ilveksen kotipelit muodostavat tärkeän osan areenan tapahtumista.