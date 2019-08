Neliraajahalvaantunut voimistelija Jari Mönkkönen: On karmeaa, kun ei voi halata lapsiaan

Oli aurinkoinen päivä heinäkuussa kolme vuotta sitten. Jari Mönkkönen aloitti treenit taitoliikuntakeskuksessa Kai Käräjäojan kanssa.

– Ajateltiin tehdä kaksoisvolttia paikalta matolle. Liike on kohtalaisen helppo tehdä vauhdin kanssa. Mutta ilman vauhtia pitää olla hyvä tekniikka ja lihasvoima ja nopeus, että sen pystyy suorittamaan.

Jari Mönkkönen kertoi onnettomuudesta ja sen jälkeisestä elämästään Radio Suomen Päivässä. Mönkkönen ei tiedä vieläkään, mitä meni pieleen, kun hän tuli niskoilleen.

– Kaitsu meni hörppäämään vettä ja ajettelin, että nyt mä sen tempasen. Kuului kauhea rusaus ja huusin kovaa. Tajusin heti, että halvaannuin. Koko vartalosta lähti tunto, mikään ei liikkunut ja niska oli älyttömän kipeä.

Mönkkönen ei usko, että onnettomuuteen olisi vaikuttanut ikä tai heikentynyt lihaskunto tai tekniikka.

– Jonkinlainen lipsahdus siinä kävi. Ote irtosi polvesta tai jotain vastaavaa.

Mönkkönen on yksi Suomen kaikkien aikojen parhaista telinevoimistelijoista. Hän voitti rekillä hopeaa EM-kisoissa Pietarissa vuonna 1998 ja 29 kultaa SM-kisoissa.

Onnettomuus johti neliraajahalvaukseen. Sen jälkeen Mönkkönen kertoo tehneensä paljon surutyötä.

– On kauhea ikävä päästä kävelemään ja tuntea luontoa. Edelleenkin on karmeaa, ettei tunne lapsia eikä pysty halaamaan heitä, sanoo Jari Mönkkönen

Kirjassa Mönkkönen kertoo, että ilman vaimoaan ja kolmea lastaan hän ei olisi täällä. Mutta nyt useamman vuoden onnettomuuden jälkeen olo on jo paljon helpompaa, kun saa elää ja nähdä lapsia.

– Siinä olisi voinut henkikin lähteä. Tällä hetkellä olen onnellinen.

Jari Mönkkönen on kehittänyt vaimonsa Sannan kanssa Game of Skills -konseptin. Idea syntyi, kun Mönkkönen ohjasi harrastelijaryhmiä voimistelussa ja valmensi pelastuslaitoksella. Hän kävi katsomassa lasten treenejä ja siellä ärsytti, että lasten oheisharjoittelussa opetettiin väärin ja tehtiin hulluja ja vaarallisiakin temppuja.

Nyt omassa salissa Konalassa Helsingissä on ryhmiä lapsille ja aikuisille. Mönkkösillä on myös trampoliiniprojekti. He kävivät viime vuonna useissa kaupungeissa opastamassa, mitä trampoliinilla saa tehdä ja mitä ei saa tehdä.

– En todellakaan halua, että yksikään lapsi kokee samanlaista onnettomuutta kuin minä. Opetamme oikeaa tekniikkaa. Tavoitteena on ehkäistä onnettomuuksia.

Jari Mönkkösen elämästä kertova kirja, Viimeinen voltti, julkaistiin tänään.

