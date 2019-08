Ellinoora on voimalauluineen nuoren sukupolven Kaija Koo: "Hymyilevien selfiekuvien takana monella on paha olla"

"Mä oon vahva. Mä oon vahva. Mä oon vahva."

Ellinoora toistaa surullisen kuuloista mantraa uuden albuminsa kappaleella Viha, kipu ja rakkaus. 25-vuotias laulaja tekee voimabiisejä, jotka monet ovat ottaneet omakseen. Rikkinäisestä elämästä kertovat kappaleet antavat toivoa tulevaan.

Muusikon hiukset ovat vaaleanpunaiset, samoin vaatteet. Juuri julkaistun toisen albumin nimi on Vaaleanpunainen vallankumous. Kaikki ei ole kuitenkaan hattaraa, vaikka päällisin puolin siltä näyttää.

– Ihmiset ajattelevat, että mitähän purkkapoppia sieltä tulee, kun kaikki on pinkkiä ja ihanaa. Sitten se sisältö on jotain ihan muuta. Artistina ja taiteilijana pitää hämmentää.

– Olen halunnut tehdä musiikkia siten, ettei se kuulosta liikaa omalta terapiamusiikilta. Raja on kuitenkin häilyvä ja uudella levyllä on pari biisiä, joita tekee tiukkaa kuunnella, Ellinoora paljastaa. Mårten Lampén / Yle

Vaaleanpunaisen hattaran nurja puoli

Liikaa paineita ja kirjoittamisen blokki. Moni varoitteli Ellinooraa toisen albumin vaikeudesta. Muusikko otti kuitenkin rauhallisesti ja levyn tekeminen kesti kaksi vuotta.

Ellinooran uraan on kuulunut hitaasti kypsyttely. Laulaja sai levytyssopimuksen jo vuonna 2011, mutta esikoisalbumi Villi lapsi julkaistiin vasta 2016.

Uuden levyn kappaleita on julkaistu parin vuoden aikana jo viisi. Vuosi sitten Ellinoora oli mukana Vain elämää -ohjelman yhdeksännellä kaudella, mutta albumia ei julkaistu huomion ollessa suurimmillaan, vaikka materiaalia oli levyllisen verran valmiina.

– Ensimmäisen levyn kanssa piti opetella oma tekotapa. Nyt halusin vain kirjoittaa tosi paljon ja olen iloinen, että on löytynyt se oma tapa tehdä. Ajattelin, että kyllä ne ihmiset jaksavat odottaa.

– Mulle oli tosi vaikea ajatus ottaa itsestäni kuva sosiaaliseen mediaan joka päivä. Sitten tajusin, että se on mun oma alusta, missä voin tuoda esiin mitä teen enkä miltä mä näytän, Ellinoora sanoo. Mårten Lampén / Yle

Vaaleanpunainen vallankumous -albumin nimi merkitsee Ellinooran mukaan kahta isoa kontrastia. Vaaleanpunainen kuvastaa herkkyyttä ja lempeyttä.

– Monet mieltävät, että vaaleanpunainen on naisten väri. Ennen uraani en miettinyt omaa sukupuoltani. Alan myötä on tullut aina se nais-etuliite. Sitä on alkanut pohtimaan rooleja, mitä mulle tarjotaan. Millainen mun pitäisi olla ja miten pääsen niistä irti.

Vallankumous ei Ellinooran albumilla tarkoita mitään poliittista. Sana edustaa kapinaa ja asioiden pöydälle nostamista.

– Sä voit olla herkkä ja tunteva tyyppi, mutta silti voit olla kunnianhimoinen ja tuntea ärsytystä ja vihaa ja nostaa niitä epäkohtia pöydälle.

Albumi kuvastaa myös tämän päivän pinnallista maailmaa. Ellinoora laulaa siitä levyn avaavassa Marie Antoinette -kappaleessa.

"Päällisin puolin kaikki on hattaraa, mutta sisältö ei kestä päivänvaloa."

– Ihmiset elävät Instagramin kautta jotain haavekuvamaailmaa ja silti niiden hymyilevien selfiekuvien takana on tosi paha olla.

Voimalauluja antisankareista

Pari vuotta sitten Ellinoora lauloi LoveSuomi-ohjelmassa vakavasti sairaan nuoren äidille Elefantin paino -kappaleen. Tilanne oli niin tunteikas, että laulaja joutui keräämään itseään Lappeenrannan pienellä lavalla. Esityksestä jäi voimakas tunnejälki ja Ellinoora on sen jälkeen seurannut nuoren toipumista.

– Aina kaikki ei mene logiikan mukaan, vaan ihmeitäkin tapahtuu. Se on lohdullista ja puhdistavaa.

Ellinoora on tullut tunnetuksi voimaannuttavista kappaleista. Toista levyä tehdessään hän tosin vierasti sanaa voimalaulu. Muusikko tuli kuitenkin lopputulokseen, että jos hänen kappaleensa sellaisina ihmisille toimivat, niin sitä ei pidä juosta karkuun.

– Suomessa on päällisin puolin moni asia tosi hyvin, mutta kyllä täällä on tosi paljon pahaa oloa, Ellinoora pohtii. Mårten Lampén / Yle

Muutamia vuosia sitten Ellinooraa turhautti moni asia maailmassa. Mieltä painoi myös synkkä tammikuu. Häntä ärsyttivät sankaritarinat, joissa kaikki menee aina putkeen. Ajatukset purkautuivat Leijonakuningas-kappaleeseen, joka julkaistiin 2016.

– Mulle kiinnostavimmat sankarit ovat antisankareita. Halusin kirjoittaa anthemin siitä, että entä ne ihmiset, joista ei pitänyt tulla mitään.

Ellinoorasta on tullut voimalauluineen nuoremman polven Kaija Koo. Vertaus ei ole aivan tuulesta temmattu, sillä muusikko on ollut tekemässä laulajalle kappaleita. Nuori tekijä arvostaa Kaija Koon asennetta, joka on anteeksipyytelemätön mutta mukana on myös herkkyyttä.

– Ihailen häntä tosi paljon. Hän on vahva voimanainen. Eikä edes voimanainen vaan voimaihminen.

Mieli kuntoon musiikilla

Ellinoora on puhunut avoimesti julkisuudessa terapiassa käymisestä. Miksi hän käy siellä, ei kuulu hänen mielestään kenellekään. Hän haluaa kuitenkin puhua terapian tärkeydestä. Monelle omista ongelmistaan puhuminen on vaikeaa, vaikka sen pitäisi olla neutraali asia.

Laulajan mielestä ihmisten pitäisi hakea apua ennen kuin suurin kriisi on jo päällä.

– Varsinkin suomalainen ajattelee, että minä kärsin täällä hiljaisuudessa yksin. Toivon, että se muuttuisi vielä.

– Ihmiset käyvät paljon paskaa läpi. Jos musiikki pystyy tarjoamaan jotain lohdullista edes hetkeksi, niin se on hieno juttu, Ellinoora sanoo. Mårten Lampén / Yle

Keväällä Ellinoora oli mukana Mielenterveysseuran Mielinauha-kampanjassa. Muusikko halusi antaa näkyvyyttä tärkeänä pitämälleen asialle. Hän huomasi, että mielenterveystyöhön tarvittaisiin lisää työvoimaa, sillä esimerkiksi kaikkiin kriisinumeroon tuleviin puheluihin ei ehditä vastaamaan.

– Täällä on päällisin puolin moni asia tosi hyvin, mutta kyllä täällä on tosi paljon pahaa oloa. Moni suomalainen kärsii jossain vaiheessa elämää mielenterveysongelmista. Kyllä päänsisustasta pitää pitää huoli.

Monet käyvät läpi raskaita asioita ja Ellinoora pitää hienona sitä, jos pystyy musiikillaan tarjoamaan lohtua edes hetkeksi. Hän saa Instagramissa paljon pitkiä henkilökohtaisia viestejä, joissa ihmiset kertovat tarinoitaan. Laulaja ei jokaiselle ehdi vastaamaan, mutta pyrkii lukemaan kaikki viestit.

Se on yllättänyt, että ainakaan hänen faninsa eivät ole tuppisuita.

– Välillä mä oon ollu suu auki, että vau miten rehellistä jengiä. Varsinkin nuorempi polvi ja muakin nuoremmat tyypit. He kertovat pitkiä stooreja kipeistä hetkistään.

Ellinoora toivoo, että populaarikulttuuria ja popmusiikkia arvostettaisiin Suomessa enemmän siltä kannalta, että niillä on vaikutusta myös ihmisten hyvinvointiin.

– Musiikilla on paljon merkitystä mielenterveyden kannalta. Moni käsittelee asioitaan musiikin kautta vaikka suurempia ongelmia ei edes olisi.

Unelmista totta

– Apua mä puhun paljon, Ellinoora huudahtaa kesken haastattelun ja alkaa nauraa.

Muusikko pohtii artistiuraansa ja sitä, jos asiat olisivat menneetkin toisin. Laulaja myöntää sortuvansa usein jossitteluun. Ellinoora on kuitenkin tyytyväinen, missä on tällä hetkellä. Hän on saavuttanut sen, mistä on haaveillut.

– Mulla on vielä paljon tarinoita kirjoittamatta ja elämää elämättä. Kaiken epävarmuuden ja hektisyyden keskellä toivon, että kehittyisin kirjoittajana. En unohtaisi sitä pikku-Ellinooraa, joka halusi, että kaikki on mahdollista ja kaikki tulee menemään hyvin.

– Ei tarvitse olla sellainen tyyppi, joka voidaan kuvailla kolmella adjektiivilla. Sä voit olla sekamelska. Mä ainakin olen, Ellinoora nauraa. Mårten Lampén / Yle

Kesällä toteutui yksi unelma, kun hän pääsi tapaamaan ihailemansa muusikon Ed Sheeranin tämän Helsingin-konserttien yhteydessä. Ellinoora nauraa, että kohtaamisessa hän palasi fanitytöksi. Sheeranissa teki vaikutuksen se, että vaikka hän on maailman suurimpia poptähtiä, hän oli aito ihminen.

– Sanoin hänelle, että kiitos kun olet palauttanut uskoni popmusiikkiin.