Tässä se nyt lentää! Katso Volocopter-lentotaksin ensimmäinen lento Helsinki-Vantaalla

Volocopterin vierailu Suomessa on osa isoa GOF U-Space -hanketta, jonka tarkoitus on testata miehittämätöntä ilmailua. GOF tulee sanoista Gulf of Finland eli Suomenlahti.

Helsinki Vantaalla Volocopteria ohjasi vielä testilentäjä, mutta tulevaisuudessa lentotaksit kuljettavat matkustajia kaupungeissa ilman lentäjää.

Suomessa testilennon tehnyt Volocopter 2X ei ole malli, jolla yhtiö aikoo käynnistää lentotaksitoiminnan. Volocopterin tuleva lentotaksimalli Volocity esiteltiin elokuussa. Juha Kivioja / Yle

Saksalainen Volocopter-yhtiö toi lentotaksinsa Suomeen tekniseen testiin Suomen valtion omistaman erityistehtäväyhtiö Air Navigation Services Finlandin kehitysjohtaja Pasi Nikaman toiveesta. Torstaista lentoa suunniteltiin kaksi vuotta.

– Nyt on ensimmäinen Volocopter-lentotaksin lento kansainväliseltä kentältä ikinä. Vaikka tämä on miehitetty, niin on se silti kova juttu. Erittäin upea päivä.

Volocopterin tekninen johtaja Jan Hendrik Boelens kertoo olevansa onnellinen, että lupa Helsingissä lentämiseen saatiin.

– Lentäjän kanssa saamme lentää jo tänään, mutta ilman lentäjää se ei ole vielä mahdollista. Yksikään maailman lentoviranomaisista ei salli vielä autonomista lentämistä.

Volocopter on multikopterin tuotenimi. Yhtiö pyrkii saamaan lentotoiminnan aloittamisluvan vuonna 2021. Lentotoiminnan pitäisi Boelensin mukaan alkaa seuraavana vuonna.

– Ensimmäiset matkustajat voivat lentää Volocopetrin kyydissä vuonna 2022.

Volocopterin tekninen johtaja Jan Hendrik Boelens ei vielä paljasta, millä paikkakunnilla yhtiön lentotaksitoimintaa alkaa vuonna 2022. Juha Kivioja / Yle

Torstaina Helsinki-Vantaalla nähtiin vuonna 2011 aloittaneen yhtiön kopterin toinen kehitysversio. Säännöllinen lentoliikenne on tarkoitus aloittaa yhtiön vasta viikko sitten esittelemällä uudella kopterimallilla Volocity.

Tekninen johtaja Boelens kertoo, että Volocopterin akun vaihto onnistuu parissa minuutissa. Akkuja ei siis ladata suoraan lentolaitteessa.

Boelens lupaa, että seuraavan kymmenen vuoden sisään laitteet ovat niin yleisiä, että niiden kyytiin on mahdollisuus päästä monissa maailman kaupungeissa.

– Myös Suomessa, ehdottomasti, Volocopterin tekninen johtaja Jan Hendrik Boelens lupaa.

ANS:n Pasi Nikama sanoo, että Volocopetrin lupaus lentotoiminnan aloittamisesta Suomessa ennen vuotta 2030 on uskottava.

– On muitakin drone-taksiyrittäjiä, jotka tekevät testejä ja kun heitä seuraa, niin ne kehittyvät koko ajan ja luotettavuus paranee. Sitten on tietysti kysymykset, mitkä pitää ratkaista. On tullimääräykset ja matkustajamääräykset. Jos ulkomainen matkustaja tulee Schengenin ulkopuolelta Suomeen, niin se ei varmaan käy ihan niin, että nousee Volocopteriin ja lähtee eteenpäin, vaan jotain pitää tehdä siinä välilläkin.

Volocopterilta ei vielä kerrota, onko yhtiö neuvottelemassa Finavian kanssa lentotoiminnasta Helsinki-Vantaalta. Se tiedetään, että lentotaksitoiminta Frankfurtin lentokentällä alkaa lähivuosina. Sopimus on jo tehty.

Volocopter 2X on vain hiukan yli kaksi metriä korkea. Siinä on 18 roottoria. Laite on tavalliseen helikopteriin verrattuna erittäin hiljainen. Juha Kivioja / Yle

Traficomin johtava asiantuntija Jukka Hannola oli myös katsomassa Volocopterin ensilentoa lentokentällä. Traficomin drooni-asiantuntija oli näkemästään vaikuttunut ja uskoo, että ainakin tekniikan puolesta saksalaisten lupaukset pitävät.

– Kaupallisin perusteinhan nämä hommat toimivat. Jotta bisnestä on, tarvitaan myös asiakkaita.

Volocopterin tekninen johtaja Jan Hendrik Boelens sanoo, että yhtiöllä on paras konsepti lentotaksitoiminnasta kaupungeissa.

– Kyse on tehokkuudesta eli miten Volocopter saadaan tulevaisuudessa liitettyä osaksi lentokenttätoimintaa. Kyse on siis ajan säästämisestä. Jos lentoaseman prosessit ovat sellaisia, että matkustaja häviää puoli tuntia lentoasemalla, niin silloin Volocopterin aikasäästökin on menetetty.

Volocopterin Suomessa lentänyt kehitysversio 2X ei vielä kykene autonomiseen lentämiseen. Lentäjän lisäksi kyytiin mahtuu siksi vain yksi matkustaja. Juha Kivioja / Yle

Boelens ei vielä paljasta, millä paikkakunnilla toiminta alkaa vuonna 2022.

– Meillä on muutamia erittäin hyviä vaihtoehtoja. Mutta lähdemme siitä, että priorisoimme niitä kaupunkeja, joissa uskomme, että toiminta on nopeimmin kaupallisesti kannattavaa.

Lennot Helsinki-Vantaalta Helsinkiin tuskin ovat ensimmäisten kaupunkien joukossa, sillä Volocopterilla lennetään aluksi vain päivänvalossa.

Lue myös:

Volocopter lentää Helsingissä ensi kesänä – Kaupunkien pitää alkaa suunnitella parkkipaikkoja taksi- ja tavara-droneille