Ukrainan pääministeri nousemassa presidentin lähipiiristä– Oleksi Hontšaruk on 35-vuotias juristi

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi aikoo vahvistamattomien tietojen mukaan esittää pääministeriksi hallinnossaan työskentelevää Oleksi Hontšarukia.

Asiasta kertovat useat lähteet. Presidentin avustajan mukaan tämä esittää Hontšarukin valintaa parlamentille torstaina, uutistoimisto AFP kertoo.

Hontšaruk on 35-vuotias juristi. Hän on osakkaana rakennuttajayhtiössä. Aiemmin on johtanut uudistuksiin keskittyvää kansalaisjärjestö BRDO:ta sekä ollut edellisen presidentin Petro Porošenkon hallinnon aikaisen apulaispääministerin Stepan Kubivin neuvonantajana, kertoo Radio Free Europe. (siirryt toiseen palveluun)

Tv-koomikkona tunnetuksi tullut Zelenskyi valittiin presidentiksi toukokuussa ja hänen Kansan palvelija -puolueensa sai viime kuun vaaleissa enemmistön parlamenttiin.

Lähteet: AFP, Yle uutiset