Jalkaväki saa käyttöönsä uudet luotiliivit – suojaavat kranaatinsirpaleilta ja kiväärinluodeilta

Maavoimien mukaan suojaliiveissä on hyvä ballistinen suoja kranaattien sirpaleita vastaan.

Maavoimien mukaan suojaliiveissä on hyvä ballistinen suoja kranaattien sirpaleita vastaan. Puolustusvoimat

Suomen puolustusvoimien jalkaväkitaistelijat saavat käyttöönsä uudet henkilökohtaiset suojaliivit. Maavoimat kertoo, että M17 -luotisuojaliivit otetaan käyttöön tänä syksynä kaikissa puolustushaaroissa.

Maavoimien mukaan suojaliiveissä on hyvä ballistinen suoja kranaattien sirpaleita vastaan. Liivit suojaavat myös kiväärinluoteja vastaan niissä olevien erillisten lisälevyjen ansiosta.

Liiveihin voidaan kiinnittää erilaisia varustetaskuja ja reppupaneeli, joihin voidaan pakata ja sijoittaa tehtävän edellyttämää henkilökohtaista varustusta ja välineitä. Näitä välineitä ovat muun muassa uusi lähiradiojärjestelmä, aseiden lippaat, suojanaamari ja juomapullo.

– Uusi M17-luotisuojaliivi yhdessä taistelijan muun uuden varustuksen kanssa parantaa entisestään joukkojemme taistelukestävyyttä. Lisäksi uusi kevytrakenteinen suojaliivi parantaa huomattavasti taistelijoidemme liikkuvuutta, toteaa jalkaväen tarkastaja, eversti Rainer Peltoniemi tiedotteessa.

Liivit on valmistettu Suomessa. Sopimus liivien valmistamisesta on vuosille 2017–2020. Hankinnan arvoksi on arvioitu enintään 11,2 miljoonaa euroa.