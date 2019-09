Tärkeä pyyntikala katosi islantilaisilta – kannan romahdus teki loven maan talouteen

Villakuori on tärkeä raaka-aine muun muassa kalajauhossa.

Villakuoretta on kalastettu Islannissa vuodesta 1963 lähtien. Tänä vuonna pyynti jäi ensimmäistä kertaa toteuttamatta.

ReykjavikKun Islannin taloudesta puhutaan, ajatellaan yleensä turismia ja pankkeja.

Tänä vuonna matkailua on koeteltu Islannissa, sillä alkuvuodesta maan toinen lentoyhtiö, WOW air, meni konkurssiin. Lisäksi Icelandairin tulosta ovat syöneet Boeingin 737 Max -koneiden lentokielto.

Harvempi on kiinnittänyt huomiota yllättävään taloudelliseen shokkiin, joka tuli samoihin aikoihin mereltä. Maan kalastuselinkeinon toiseksi tärkeintä vientilajiketta – villakuoretta – ei pystytty pyytämään yhtään.

Tutkijat ja kalastajat päätyivät yhdistämään voimansa ja kalaa etsittiin perusteellisemmin ja laajemmin kuin koskaan ennen.

– Vietimme merillä lopulta yli 110 päivää. Sen lisäksi, että halusimme tietysti löytää villakuoretta, halusimme ymmärtää, mitä on tapahtunut, minne se on siirtynyt Islannin vesiltä ja miksi, kertoo Þorsteinn Sigurðsson.

Hän toimii osastopäällikkönä Islannin meri- ja makeanveden tutkimuslaitoksessa.

Lopputulos oli masentava. Löydetty kanta ei ollut riittävän vahva, jotta kalastus olisi voitu sallia. Villakuore on yksivuotinen kala, joka kuolee kutemisen jälkeen. Siksi sen pyyntirajojen kanssa täytyy olla erityisen tarkkana.

Kova isku kalastajille

Villakuoren katoaminen antoi merkittävän iskun Islannin taloudelle. Keskuspankki laski toukokuussa maan talousennustetta, ja yhtenä syynä oli villakuoren puuttuminen viennistä. (siirryt toiseen palveluun)

Villakuoren viennin rahallinen arvo on ollut viime vuosina keskimäärin 23,3 miljardia Islannin kruunua eli noin 170 miljoonaa euroa, mikä on 9,4 prosenttia kalastuksen kokonaisviennistä. Villakuoretta käytetään raaka-aineena muun muassa kalajauhossa.

Kalastus on merkittävä tulonlähde erityisesti Itä- ja Pohjois-Islannissa.

– Meillä on 6–7 kuntaa, jotka ovat erittäin riippuvaisia kalastuksesta. Tämä isku osui kovasti kalastajiin, yrityksiin ja koko yhteisöön. Villakuore oli tärkeä tulonlähde, josta he jäivät paitsi, kertoo osastopäällikkö Þorsteinn Sigurðsson.

Osastopäällikkö Þorsteinn Sigurðsson oli mukana vetämässä villakuoreen etsintöjä. Mike Toivonen

Kun pyynti on päällä, kalastajat tekevät kellon ympäri töitä. Nyt he istuvat toimettomina ja odottavat seuraavan lajin pyyntiaikaa.

– Kalastajat ovat tietysti tottuneita tähän vaihteluun, mutta tänä vuonna isku oli raju.

Villakuoretta kaipasivat myös monet eläimet. Se on turskan tärkeintä ravintoa ja sitä syövät myös muun muassa valaat, hylkeet ja lunnit. Tutkijat pitävät selvänä, että jos tilanne jatkuu tällaisena, vaikutukset tuntuvat myös varsinkin turskakannassa.

Kalat lähteneet pohjoisemmaksi

Islannissa on haluttu saada selville kaikki mahdollinen tieto villakuorekannan romahtamisesta. Tutkimuksissa huomattiin, että laji on siirtynyt Itä-Islannista pohjoisemmaksi, lähelle Grönlantia. Syytä tähän ei tiedetä.

– Ilmastonmuutoksella on varmasti merkitystä. Mutta ympäristö Islannin ympärillä on muuttunut paljon enemmän kuin pelkästään ilmastonmuutos voi selittää. Luontainen vaihtelu on suurin syy, mutta siihen tuo lisänsä ilmaston lämpeneminen, Sigurðsson pohtii.

Entä palaako villakuore koskaan Islannin kalastusalueille? Sitä kukaan ei vielä tiedä.