Vakava psykopatia saatetaan tunnistaa pian jopa sikiöistä – mahdollistaa varhaisen hoidon aloittamisen

Tuore suomalainen tutkimus antaa toivoa vakavan psykopatian varhaiseen tunnistamiseen ja mahdolliseen lääkehoitoon. Tutkimuksen mukaan opioidijärjestelmän poikkeava toiminta on yksi tekijä psykopatian taustalla. Samalla selvisi, että monet geenit ilmentyvät poikkeavasti psykopaateilla.

Muutoksia tutkittiin kantasoluteknologian avulla.

Kehittyvän psykopatian huomaaminen olisi mahdollista esimerkiksi vastasyntyneestä tai jopa sikiöstä. Professori Jari Koistinaho Helsingin yliopistosta pitää tätä merkittävänä psykopatian havaitsemisessa ajoissa.

– Jo varhaislapsuudessa olisi mahdollista tunnistaa ne henkilöt, joille on kehittymässä vakava psykopatia. Heille voitaisiin antaa kasvatuksessa tukea yhteistyössä vanhempien kanssa ja mahdollisesti hoitoa, millä ehkäistäisiin tai lievennettäisiin psykopatian kehittymistä, Koistinaho kertoo.

Psykopatia on antisosiaalisen käyttäytymisen äärimmäinen ilmenemismuoto, mihin liittyy olennaisesti tunnekylmyys ja vääränlainen käsitys omasta itsestään. Arviolta yksi prosentti yleisväestöstä on psykopaatteja.

Pitkälle kehittynyttä psykopatiaa ei voida enää hoitaa, minkä takia kehittyvän psykopatian huomaaminen varhaisessa vaiheessa on oleellista mahdollisen hoidon onnistumisessa.

– Jos vakava psykopatia huomataan vasta siinä vaiheessa, kun henkilö on jo väkivaltarikollinen, on psykopaatti useasti haluton lääkehoitoon. Silloin on hyvin vähän keinoja lähteä auttamaan tätä henkilöä, Koistinaho sanoo.

Tutkijat etsivät lääkehoitoa psykopatiaan

Psykopatiaan ei ole tällä hetkellä hoitokeinoa, eikä esimerkiksi klassisesta psykoterapiasta ole apua, vaikka sitä käytetään moniin muihin mielenterveyden sairauksiin. Parantumisen sijaan psykopaatti voi oppia uusia keinoja manipuloida ihmisiä klassisen psykoterapian kautta.

Tuore tutkimus antaa kuitenkin uusia mahdollisuuksia kehittää lääkehoitoa psykopatiaan, sillä tutkijat havaitsivat psykopaateilla opioidijärjestelmän poikkeavaa toimintaa.

– Nyt voimme nähdä tarkemmin, mitkä mekanismit ja molekyylit toimivat väärin. Pienellä jatkotutkimuksella voitaisiin hyvin tarkkaan nähdä, mikä se proteiini tai entsyymi olisi, mihin lääkehoito pitäisi kohdistaa, Koistinaho kertoo.

Tutkijaryhmä esittää yhtenä mahdollisena hoitomuotona aivojen opioidijärjestelmän tasapainoittamista naltreksoni- tai buprenorfiinilääkkeillä.

Aivojen opioidijärjestelmä osallistuu mielihyvän ja kivun säätelyyn. Buprenorfiinia voidaan käyttää esimerkiksi kipulääkkeenä leikkauksen jälkeen ja naltreksonia muun muassa alkoholiriippuvuuden hoitoon.

– Psykopatian hoidossa ongelmana on kuitenkin se, ettei henkilö itse koe tarvitsevansa mitään hoitoa. Jos psykopatian kehittymiseen voitaisiin puuttua jo lapsuudessa, henkilö voisi näin olla myönteisempi vastaanottamaan hoitoa, Koistinaho huomauttaa.

Lue lisää aiheesta:

Suomalaistutkimus: Psykopaateilta löytyi muutoksia geenien ilmentymisessä – yksi tekijä psykopatian taustalla

Paatunut psykopaatti voi olla jo hoidon ulottumattomissa – psykopatia on monelta osin vielä mysteeri