Pohjanmaalla ja Lapissa ei ole koskaan aiemmin ollut näin lämmintä elokuun viimeisellä viikolla: Ennätys Vaasassa +27,9

Lämpötila kohosi tänään 12 mittausasemalla Pohjanmaalla ja Lapissa sellaisiin lukemiin, jotka voidaan kirjoittaa historiankirjoihin.

Ylen meteorologi Kerttu Kotakorpi kertoo, että kyseisillä mittausasemilla ei ole koskaan aiemmin mitattu niin korkeita lämpötiloja Ilmatieteen laitoksen mittaushistorian aikana elokuun viimeisellä viikolla.

Lämpimin lukema, 27,9 astetta, mitattiin Vaasassa Klemettilässä. Seuraavaksi lämpimintä oli Kruunupyyssä, jossa Kokkola-Pietarsaaren lentoasemalla mitattiin 27,7 astetta.

Lapissakin lämpötila oli tänään yleisesti 20-25 astetta. Lämpimintä oli Rovaniemellä, jossa rautatieasemalla mitattiin 25,3 astetta. Yhtä korkea lukema mitattiin myös eilen keskiviikkona Kolarissa ja Muoniossa.

– Koko maassa on ollut taas tänään hyvin lämmintä. Euroopan yllä on laaja korkeapaine, josta on ulottunut iso kieleke pohjoiseen Suomeen asti. Keskilämpötila on tähän aikaan vuodesta etelässäkin yleensä alle 20 astetta, Kotakorpi sanoo.

Huomenna tämänpäiväisen kaltaisia lämpötila ei ole enää yleisesti luvassa. Illan aikana lännestä alkaen alkaa leviä sateita, jotka pyyhkäisevät koko maan yli perjantain aikana. Etelässä saatetaan silti päästä jopa hellelukemiin niillä alueilla, joilla ei sada vettä.

Viikonloppuna lämpötilat tippuvat kuitenkin vain muutamalla asteella. Lauantaina Lapissa lämpötilat ovat alle 20 astetta, maan etelä- ja keskiosissa on 20-23 astetta.

Sunnuntaina maan etelä- ja keskiosiin saattaa olla luvassa taas hellelukemia.

Maanantain jälkeen lämpimin ilmamassa on väistymässä. Tämä tarkoittaa sitä, että lämpötilat putoavat alle 20 asteen.

