Kapellimestari Esa-Pekka Salonen muuttaa San Franciscoon ja aikoo nostaa sen klassisen musiikin suurkaupungiksi – "Pitkään on ollut tuli perseen alla"

– En kauheasti ajattele kuolemaa.

Näin sanoo Esa-Pekka Salonen, yksi Suomen tunnetuimmista ja kiireisimmistä taiteentekijöistä. Työt klassisen musiikin alalla eri puolilla maailmaa ovat olleet pääosassa 61-vuotiaan miehen elämässä muutaman vuosikymmenen ajan.

Ennen haastattelua Salonen veisteli Suomen Kansallisoopperan Nibelungin sormuksen eli Ring-tuotannon tiedotustilaisuudessa iän vaikutuksesta elämässä. Yhteiskunta muistuttaa, että seniorivuosia tässä käydään.

– Saan kaikenlaisia alennuksia, Salonen tokaisi.

Nyt hän istuu oopperatalon ylälämpiössä ja pohtii aikaa ja sen vaikutuksia vakavammin. Säveltäjänä ja kapellimestarina useimmat työt sovitaan vuosien päähän. Silloin pitää olla tarkkana.

– Nuorena saattoi valita väärin ja tehdä seuraavalla kertaa parempia päätöksiä. Nyt konsepti seuraavasta kerrasta on hankala, koska ei voi olla varma, onko sellaista.

– Olen siinä tilanteessa, että menneisyyttä on enemmän kuin tulevaisuutta, vaikka kuinka urheilisi ja viettäisi säännöllistä ja säädyllistä elämää, Salonen laskee.

Yksi konkreettisista muutoksista on pysyvyys, joskin siihen on vielä vähän matkaa. Salonen aloittaa ensi vuonna San Franciscon sinfoniaorkesterin musiikillisena johtajana, ja kunhan kapellimestarin duunit Lontoossa päättyvät keväällä 2021, on aika luopua New Yorkin asunnosta ja muuttaa toistaiseksi San Franciscoon.

– Pystyisi sitten pysähtymään ja vetämään henkeä. Suomeksi sanottuna pitkään on ollut tuli perseen alla.

Toiveena on, että tuleva vuoden mittainen työrupeama yhtä aikaa Lontoossa ja San Franciscossa olisi viimeinen kerta moista hullutusta.

– Kalenteri meni tilanteen myötä niin täyteen, etten uskalla edes katsoa sitä, Salonen naurahtaa.

Salonen johti oman Sellokonserttonsa Suomen kataesityksen Helsingissä 2017. Antti Haanpää / Yle

"En koskaan jättänyt Suomea kokonaan taakseni"

Viimeisinä vuosina Salosen koti on ollut New Yorkissa, Los Angelesissa ja Lontoossa. Suomessakin hän on viettänyt tavallista enemmän aikaa – pestiä Kansallisoopperan taiteellisena partnerina on jäljellä pari vuotta. Äidin asunnossa Etelä-Helsingissä kuluu noin kolme kuukautta vuodessa.

– Helsinki on muuttunut valtavasti. Ilmapiiri on kansainvälisempi ja avoimempi, ja samalla kaupunki on pysynyt helposti lähestyttävänä. Tämä on erittäin mukava stadi nykyään.

Salonen mieltää itsensä toimittaja Erkki Toivasen termein etäsuomalaiseksi.

– En poistunut täältä ovet paukkuen, vaan lähdin katsomaan, kantaako siivet. Henkisesti en koskaan jättänyt Suomea kokonaan taakseni.

Luontevana esiintyjänä tunnettu Salonen osallistuu mielellään julkiseen keskusteluun. Usein aiheena on kulttuuripolitiikka. Laura Hyyti / Yle

Rakkaus kotimaahan näkyy haluna osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Salonen on tuttu näky mediassa puhumassa kulttuuripolitiikkaa. Se on valta-asema, jonka Salonen on taiteilijana saavuttanut. Kapellimestari tarkentaa, että kysymys on pehmeästä vallasta, soft powerista.

– Saan muutamassa maassa mielipiteeni esille niin, että joku saattaa jopa kuunnella sitä. Suurinkin valta musiikkipuolella on kuin leikkivaltaa, kun vertaa vaikka Vladimir Putiniin tai Tim Cookiin.

Venäjän presidentti ja Applen toimitusjohtaja kieltämättä ovat omaa luokkaansa esimerkkeinä yhteiskunnallisista vaikuttajista, mutta vallankäyttö sanan varsinaisessa merkityksessä on keskeinen osa myös Salosen työtä eri musiikki-instituuteissa.

Valtaansa hän käytti muun muassa puoltamalla ajatusta siitä, ettei Ring-produktioon alun perin valittu ohjaaja Kari Heiskanen saanut jatkaa työtään, vaan tilalle valittiin Kansallisoopperan pääohjausassistentti Anna Kelo.

Lue myös: Skandaalinkäryisenä syntynyt Ring saa ensi-iltansa – Kari Heiskasen korvannut ohjaaja Anna Kelo suhtautuu työhönsä huolettomasti

Rajun päätöksen perusteena oli se, ettei taiteellinen johto hyväksynyt Heiskasen konseptia oopperakokonaisuudesta.

– Kaikki mitä siitä on päätetty sanoa, sanottiin jo kaksi vuotta sitten. Nyt lisään siihen, että tällaiset tilanteet eivät ole lainkaan epätavallisia teatteri- ja oopperamaailmassa. Se on kaikkien osapuolten kannalta hankalaa ja tuskallista, mutta sellaista tapahtuu.

Unelmana maailman johtava media-, teknologia- ja taideinstituutio

Kun Richard Wagner (1813–1883) oli saman ikäinen kuin Esa-Pekka Salonen nyt, saksalaissäveltäjä koki yhden elämänsä täyttymysten hetkistä. Se oli elokuussa 1876 järjestetyt Bayreuthin ensimmäiset musiikkijuhlat hänen itsensä suunnittelemassa, uudenkarheassa oopperatalossa.

Ensimmäisenä teoksena kuultiin neljännesvuosisadan työn tuloksena syntynyt Ring säveltäjän itsensä ohjaamana. Bileisiin osallistui silmäätekeviä ja merkkisäveltäjiä, kuten Pjotr Tšaikovski ja Franz Liszt.

Lue lisää: Hitlerin suosikkisäveltäjän musiikkijuhlat ovat yltiöelitistiset ja niille on legendaarisen vaikea päästä

Vuosi sitten avioeron kokenut Salonen haluaa päin vastoin elää hiljaisempaa elämää. Yksi oivalluksista liittyy uuden oppimiseen siviilielämässä. Aika nakertaa, jos passivoituu.

– Uutta pitää oppia, sillä muuten tämä homma tyssää kuin seinään. Nyt olen opetellut ajamaan moottorivenettä ja navigoimaan kaikkien taiteen sääntöjen mukaisesti. Se on erittäin vaikeaa mutta terapeuttista.

Tarkoituksena on ottaa myös kunnon kielikylpy, opetella pari uutta vierasta kieltä. Salonen pärjää tällä hetkellä kotimaisten lisäksi englannilla, saksalla ja italialla. Kurssien aloittaminen saattaa tosin aikataulujen vuoksi olla mahdollista vasta San Franciscossa.

Arkisten unelmien vastapainoksi Salonen aikoo olla nostamassa San Franciscon profiilia taide- ja teknologiakaupunkina. Se onnistuu solmimalla suhteita ja punomalla yhteistyökuvioita.

– Kaupungissa on paljon ongelmia, mutta myös hirveän paljon kiinnostavia ihmisiä, innovaatiota ja ennakkoluulotonta tekemistä. Jos sen luovuuden saisi ohjattua edes osittain orkesterin puolelle.

Suomen Kansallisoopperan orkesteri on Salosen mielestä huippulaatua. Esa Syväkuru / Yle

Salonen tunnetaan ennakkoluulottomuudestaan. Viimeisin esimerkki olkoon Paula Vesalan kanssa aloitettu projekti: 5G-verkkoa, virtuaalitodellisuutta ja lisättyä todellisuutta hyödyntävä teos, joka saa ensi-iltansa 2020.

Myös tulevien vuosien suunnitelmat sopivat hänen profiiliinsa. Silti vähän hätkähtää, kun rauhallisempia aikoja odottava säveltäjä-kapellimestari kertoo tavoitteensa taiteilijana.

– Kun jonain päivänä sieltä lähden, olisin onnellinen, jos San Franciscossa olisi maailman johtava media-, teknologia- ja taideinstituutio, joka myös soittaisi klassista repertuaaria todella hyvin.

Kuulostaa mahtipontiselta. Jos unelma toteutuu, luvassa lienee isot bileet kuin Wagnerilla konsanaan. Jos joku moiseen pystyisi, niin ehkä sitten Esa-Pekka Salonen.