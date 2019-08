Huawein uudessa älypuhelimessa ei enää nähdä Googlen sovelluksia

Kiinalaisen teknologiajätti Huawein tuleva lippulaiva Mate 30 -älypuhelin julkaistaan ensi kuussa ilman Googlen sovelluksia.

Googlen edustaja vahvisti torstaina, ettei kalifornialainen yritys voi toimittaa lisensoituja sovelluksia, kuten Gmail- ja Youtube-sovelluksia tai Maps-karttasovellusta, uudelle laitteelle. Syynä tähän ovat Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin asettamat pakotteet.

Tämän seurauksena Huawei pystyy asentamaan laitteilleen valmiiksi ainoastaan avoimen lähdekoodin Android-käyttöjärjestelmän.

Googlen sovellusten lähteminen puhelimesta voi koitua uudeksi takapakiksi Huaweille, joka ehti nousta maailman toiseksi suurimmaksi älypuhelinvalmistajaksi. Nousukiito kuitenkin katkesi, kun Yhdysvallat alkoi asettaa pakotteita kansalliseen turvallisuuteen liittyvien huolien vuoksi. Pakotteet estivät yhdysvaltalaisen teknologian viennin Kiinaan.

Yhdysvaltain hallitus lykkäsi vientikieltoa jo toistamiseen viime viikon alussa. 90 päivän lykkäys koski kuitenkin vain olemassa olevia, ei uusia malleja, kertoo Google.

Kaikilla kilpailijoilla on edelleen Google asennettuna

Radio Free Mobile -blogia kirjoittava analyytikko Richard Windsor kertoi, että Huaweilla on edessään jättimäinen urakka suostutella käyttäjät ostamaan laitteitaan ilman näitä sovelluksia. Windsorin mukaan teknologiajätti luultavasti menettää ostajia kotimarkkinoidensa ulkopuolella.

Windsorin mukaan kiinalaiset käyttäjät ovat tottuneet ostamaan tyhjiä puhelimia, joihin he voivat asentaa omat sovelluksensa. Muualla maailmassa useimmat ostajat kuitenkin olettavat näiden sovellusten tulevan valmiiksi asennettuna.

– Kaikilla Huawein kilpailijoilla tulee edelleen olemaan Google asennettuna. Tämä tekee erittäin vaikeaksi sen, että asiakkaat saataisiin houkuteltua ostamaan Huawein laitteita. Niiltä puuttuu tärkein yksittäinen ominaisuus, joka pitää olla olemassa, kun käyttäjä ostaa Android-laitteen Kiinan ulkopuolella, Windsor kirjoitti.

Jatkamme Androidin käyttöä, jos Yhdysvallat antaa luvan

Huawei on alkanut kehittää omaa mobiilikäyttöjärjestelmäänsä nimeltä HarmonyOS. On kuitenkin epävarmaa, kykeneekö yritys pitämään yllä markkinaosuutensa Kiinan ulkopuolella.

– Me jatkamme Android-käyttöjärjestelmän ja sen ekosysteemin käyttämistä, jos Yhdysvaltain hallitus antaa meidän niin tehdä. Muuten me jatkamme oman käyttöjärjestelmämme ja ekosysteemimme kehittämistä, Huawei kertoi tiedotteessa.

Huawein odotetaan julkistavan Mate 30 -älypuhelimen Saksassa järjestettävässä tilaisuudessa syyskuun 18. päivänä.

Yhdysvaltalaisten viranomaisten mielestä Huawei on uhka, koska sillä on kytköksiä kiinalaiseen tiedustelutoimintaan. Kiinalaisyhtiö on kiistänyt syytökset.

