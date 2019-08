Trump perui matkansa Puolaan Yhdysvaltoja lähestyvän hurrikaanin vuoksi – Floridaan ja Georgiaan julistettu hätila

Dorian-myrskyn on ennustettu voimistuvan nelosluokan hurrikaaniksi viisiportaisella asteikolla sen rantautuessa Floridaan maanantaina paikallista aikaa.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on perunut vierailunsa Puolaan Floridaa lähestyvän hurrikaani Dorianin vuoksi. Trump ilmoitti, että Puolaan matkustaa hänen sijastaan varapresidentti Mike Pence.

Trumpin oli määrä osallistua Puolassa toisen maailmansodan alkamisen 80-vuotisjuhlallisuuksiin.

Trump kertoi haluavansa varmistaa, että kaikki liittovaltion resurssit ovat käytössä, kun myrsky iskee.

Presidentti ilmoitti puhuneensa asiasta Puolan presidentin Andrzej Dudan kanssa. Trumpin on määrä vierailla Puolassa myöhempänä ajankohtana.

Floridan kuvernööri Ron DeSantis on julistanut koko Floridan osavaltioon hätilan Dorian-hurrikaanin takia. Hurrikaanin on ennustettu voimistuvan nelosluokan hurrikaaniksi viisiportaisella asteikolla sen rantautuessa Floridaan maanantaina paikallista aikaa. Saffir-Simpsonin asteikolla neloskategoria merkitsee erittäin vaarallista myrskyä, jossa tuulet puhaltavat 59–69 metriä sekunnissa. Myös Georgian osavaltion 12 piirikuntaan on julistettu hätätila.

"Hankkikaa ruokaa ja vettä seitsemäksi päiväksi"

Kuvernööri DeSantis on kehottanut floridalaisia tarkkailemaan myrskyä tiiviisti. Hän on kehottanut ihmisiä hankkimaan ruokaa ja vettä seitsemäksi päiväksi.

Monet osavaltion huoltoasemat ruuhkautuivat, kun ihmiset hamstrasivat polttoainetta odotellessaan myrkyn saapumista Floridan rannikolle. Lisäksi asukkaille on jaettu hiekkasäkkejä, joiden avulla kiinteistöjä voidaan suojata tulvavesiltä.

Yhdysvaltain kansallinen hurrikaanikeskus on varoittanut, että Dorian saattaa äityä äärimmäisen vaaralliseksi myrskyksi sen saavuttaessa Yhdysvaltain mantereen.

Dorian on kulkenut jo Puerto Ricon ohitse, mutta saari näytti säästyneen pahimmilta tuhoilta.

Perjantaina aamuyöllä Suomen aikaa Dorian liikkui 20 kilometrin tuntivauhdilla kohti Floridaa. Kovimmat tasaiset tuulennopeudet ovat olleet noin 38 metriä sekunnissa.

Alkuperäisten suunnitelmien mukaan Trumpin oli tarkoitus tehdä Puolan jälkeen valtiovierailu Tanskaan. Tämän vierailun Trump perui viime viikolla. Syynä perumiseen oli Trumpin mukaan Tanskan pääministerin Mette Frederiksenin haluttomuus keskustella Grönlannin myymisestä Yhdysvalloille.

Lähteet: AP, AFP, STT, Reuters