Ainutlaatuiset kuvat työmaalta, jonne harva on päässyt: Junaradan päälle nousee MM-areena – "Teimme työtä erittäin vaarallisissa oloissa"

Tampereella on käynnissä ainutlaatuinen rakennushanke ihan keskustan ytimessä. Junaradan päälle on rakennettu suuri kansi, jonka päälle tulee monitoimiareena.

Areenalla pelaavat Tapparan ja Ilveksen lisäksi maailman huippupelaajat, sillä areena valmistuu jääkiekon MM-kisoihin vuonna 2022.

Vielä torstaina areenan rakennustyöt olivat vasta käynnistymässä. Peruskivi muurataan ensi torstaina.

– Kyllä se on tärkeä virstanpylväs meille, hankejohtaja Henrik Enlund sanoo.

Alkuvaiheessa kannen päälle tulee kaksi isoa tornitaloa. Matias Väänänen / Yle

Tampereen kansiareenan työmaa sijaitsee Tampereen rautatieaseman eteläpuolella. Kävelymatkaa rautatieasemalta on noin 400 metriä.

Areenalle tulee Veikkauksen toinen kasino. Kolmas suomalainen kasino sijaitsee Ahvenmaalla.

Vision alueesta on luonut maailmankuulu arkkitehti Daniel Libeskind, joka on parhaillaan Tampereella vierailemassa. Yle haastattelee häntä perjantaina.

Havainnekuva areenasta. Havainnekuva: SRV/Libeskind/Tomorrow

Vaarallisissa oloissa

Kannen ja areenan alapuolella on junarata. SRV Yhtiöt Oyj:n hankejohtaja Henrik Eklund sanoo, että junan huomioon ottaminen on tehnyt rakentamisesta haastavaa.

Ensinnäkin piti huomioida henkilöturvallisuus ja se, ettei junaliikenteeseen tule häiriöitä.

– Teimme työtä erittäin vaarallisissa oloissa junaliikenteen keskellä, Eklund kuvaa.

Eklund on tyytyväinen onnistumiseen. Junat eivät enää vaikuta rakentamiseen.

– Mielestäni olemme onnistuneet tosi hyvin. Olemme tehneet kaksi vuotta töitä ilman mitään mainitsemisen arvoista häiriötä. Kun kansi on valettu valmiiksi nyt, tämä alkaa muistuttaa normaalia rakennustyötä.

Matias Väänänen / Yle

Vastaavaa rakennushanketta ei ole tehty Suomessa. Eklundin mukaan aluksi ajateltiin, että kansi on kuin kymmenkunta siltaa vierekkäin. Se lähtökohta ei ihan pitänyt paikkaansa.

– Kaikki mukana olevat ovat joutuneet opettelemaan uutta.

Uskomaton määrä rautaa

Osa suunnitelmista on mennyt matkan aikana uusiksi. Hanketta on suunniteltu ja rakennettu osin samanaikaisesti. Eklundin mukaan suunnitelmissa oli hyvin tarkka hyväksymismenettely, jossa useampi ulkopuolinen taho arvioi niitä. Tämän takia osaa suunnitelmista tarkennettiin.

Yksi esimerkki on turvallisuuskertoimen lisääminen. Kansi on täynnä rautaa. Sitä on uskomaton määrä.

– Kun katsoo raudoituksen määrää, mitä kanteen tulee, en uskonut, että se raudoitetaan noin täyteen. Kansi on tehty kestämään vähintään sata vuotta ja sen mukaan se rakennetaan.

Areena on 8–9 kerrosta ja tornitalot päälle

Areenan ensimmäiset pilarit ovat pystyssä. Matias Väänänen / Yle

Kansi valettiin ja raudoitettiin paikalla, mikä oli hidasta. Nyt rakentaminen vauhdittuu.

– Rakennukset ovat pääosin elementtejä, jolloin palikat tehdään tehtaalla ja kootaan paikalla, mikä on nopeampaa.

Taustalla näkyy jo ensimmäinen tornitalo, ja areenan ensimmäiset pilarit ovat pystyssä. Pilareita pitää olla paljon, että areena ja tornitalot pysyvät pystyssä.

Dronekuva viime joulukuulta, kun kannen rakentaminen oli kesken. Jussi Mansikka / Yle

Kannen päälle on tulossa jopa sataan metriin kohoavia tornitaloja. Toteutuessaan tornitalot ovat korkeimmillaan jopa korkeampia kuin Tampereen keskustan hotelli Torni.

– Pilareita on lähemmäs tuhat kuin sata. Areena on hotelli mukaan lukien kuitenkin 8–9 kerrosta, Eklund sanoo.

Areena valmistuu vuonna 2021.

Kansiareenan päälle tulee myös hotelli. Matias Väänänen / Yle

Yli tuhat työntekijää

Työntekijöiden määrä kasvaa, kun areenaa aletaan rakentaa. Matias Väänänen / Yle

Kantta on ollut rakentamassa pari sataa työntekijää, nyt määrä nousee.

Työntekijöiden vahvuus on yli tuhat jatkossa, hankejohtaja arvioi.

– Uskon, että rakentamisen suhdanne on muuttunut ja kyllä me tekijöitä löydämme.

Areenan rungon pystytys jatkuu koko ensi vuoden.

– Tampereen silhuetti on jo ensi vuodenvaihteessa ehtinyt muuttua aika lailla.

Tähän nousee kasino. Matias Väänänen / Yle

Hankejohtaja Henrik Eklund sanoo, että projektin aikana on opittu paljon. Matias Väänänen / Yle

