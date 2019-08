140 vuotta vanha Aleksanterin teatteri pantiin viimein myyntiin – Ostajalta löydyttävä 40 miljoonaa euroa rakennuksen peruskorjaukseen

Aleksanterin teatteri on yksi Helsingin maamerkeistä, ja rakennus on vahvasti suojeltu.

Aleksanterin teatteri lisärakennuksineen myydään, kertoo Senaatti-kiinteistöt (siirryt toiseen palveluun).

Julkinen tarjouskilpailu (siirryt toiseen palveluun) teatterista on avattu tänään.

Teatterin kiinteistön myyntiä ryhdyttiin selvittämään vaihtoehtona valtion rahoittamalle korjaukselle pari vuotta sitten ja myyntivalmistelut aloitettiin viime syksynä (siirryt toiseen palveluun).

Teatterin myyntiä on perusteltu sillä, että valtiolla ei ole sille käyttöä. Valtion ei ole myöskään mahdollista rahoittaa rakennuksen vaatimia mittavia korjauksia.

Teatteri kaipaa laajaa peruskorjausta, jonka hinnaksi on arvioitu noin 40 miljoonaa euroa. Muun muassa rakennuksen kiinteistö- ja näyttämötekniikka tulisi uusia.

Haetaan kulttuuria ja historiaa arvostavaa ostajaa

Senaatin mukaan kohteelle haetaan kulttuuria ja rakennuksen historiaa arvostavaa ostajaa. Teatteri on yksi Helsingin maamerkeistä, ja rakennus on vahvasti suojeltu.

– Etsimme ostajaa, jolla on kyky ja resurssit tällaisen kulttuurihistoriallisesti arvokkaan rakennuksen kunnostamiseen ja ylläpitoon, kohteen myynnistä vastaava Senaatin myyntipäällikkö Jenna Kiukkonen kertoo.

Aleksanterin teatteri Alun perin Venäläinen teatteri.

Teatterirakennus on valmistunut vuonna 1879.

Sijaitsee Helsingin Bulevardin ja Albertinkadun kulmassa.

Teatterissa on muun muassa noin 500-paikkainen sali.

Teatterirakennuksen toimintaa pyörittää Bulevardin Teatteriyhdistys.

Yhdistys vuokraa tiloja monille esittävän taiteen toimijoille.

Rakennusta hallinnoi valtiovarainministeriön alainen liikelaitos Senaatti-kiinteistöt.

Teatterirakennuksessa on toiminut muun muassa Kansallisooppera, ja se on edelleen laajassa kulttuurikäytössä. Kaavassa teatteri on määritelty kulttuuritoimintaa palvelevien rakennusten korttelialueeksi.

– Tämä ohjaa kyllä käyttötarkoitusta tulevaisuudessakin, Kiukkonen summaa.

Helsingissä sijaitseva Aleksanterin teatteri valmistui vuonna 1879 venäläiseksi teatteriksi. Teatteri ja sen 1950-luvulla valmistunut lisärakennus ovat olleet Senaatti-kiinteistöjen hallinnassa vuodesta 2005.

Halukkaiden ostajien tulee jättää tarjouksensa viimeistään lokakuun loppupuolella.

