Pikkukunta laati nuorten kotiintuloajoista suosituksen 10 vuotta sitten: "Ilkivalta on vähentynyt selvästi"

Koulun piha on suosittu kokoontumispaikka eurajokilaisille nuorille myös iltaisin.

Koulun piha on suosittu kokoontumispaikka eurajokilaisille nuorille myös iltaisin. Tapio Termonen / Yle

Eurajoella yhteiset pelisäännöt laadittiin perheiden tueksi. Suosituksia on myös esimerkiksi Laitilassa, Pöytyällä ja Hämeenlinnan Lammilla.

Eurajoella laadittiin suositukset lasten kotiintuloajoista noin 10 vuotta sitten. Syynä suosituksiin oli kunnassa tapahtunut ilkivalta.

– Lamppuja rikottiin ja kaivojen kansia nostettiin paikoiltaan. Se aiheutti vaaratilanteita ja tuli kunnalle kalliiksi, kertoo Eurajoen kunnan vapaa-aikakoordinaattori Pirita Laivanen.

Kotiintuloaikasuositukset vaihtelevat lapsen iän ja viikonpäivän mukaan. Alakoululaisten on tultava kotiin aina kello 20 mennessä. Yläkoululaiset saavat olla ulkona arkisin kello 21 ja perjantaisin sekä lauantaisin kello 23 saakka.

Kasvatuksen tueksi

Annetut suositukset eivät voi määrätä yhdenkään perheen asioita, eikä niitä ole pakko noudattaa. Eurajoella kunnan yhteiset pelisäännöt tehtiin kasvatuksen tueksi. Ajatuksena on, että perheissä voidaan tukeutua yhteiseen sopimukseen.

Suositus sai Eurajoella hyvin laajaa kannatusta, kun Yle kysyi asiaa kuudesluokkalaisten perheille tarkoitetussa tapahtumassa.

Sirpa, Jari ja Senni Vuohijoki pitävät kotiintuloaikoihin liittyvää suositusta hyvänä. Tapio Termonen / Yle

– Hyvä, että tällaiset suositukset on tehty. Nyt lapselle on helppo perustella kotiintuloajat, sanoo kouluikäisen lapsen isä Jari Vuohijoki.

Perheen äiti Sirpa Vuohijoki on samoilla linjoilla. Hänen mukaansa yhteiset kotiintuloajat helpottavat vanhempien elämää, kun turhat ristiriidat jäävät pois.

– Kukaan ei pääse vetoamaan siihen, että muutkin saavat olla myöhempään, Sirpa Vuohijoki sanoo.

Perheen tytär Senni Vuohijoki on kuudennella luokalla. Myös hän on sitä mieltä, että yhteiset suositukset kotiintuloajoista on hyvä asia.

– En minä itsekään halua olla myöhään hillumassa missään kylällä, Senni Vuohijoki sanoo.

Aava, Jaana, Kiia ja Sami Kaulio ovat kotiintuloaikoihin liittyvän suosituksen kannalla. Tapio Termonen / Yle

Myös Kaulion perhe on hyvin tietoinen lasten kotiintuloaikoihin liittyvistä suosituksista. Perheen lapset Kiia ja Aava tulevat kotiin pääasiassa jo ennen suositeltuja kotiintuloaikoja. Tyttöjen mukaan kotiintuloajat ovat ihan hyvä asia.

– Yhteiseen linjaukseen on hyvä tukeutua, sanoo perheen äiti Jaana Kaulio.

– Mutta asiasta voidaan toki joustaa, jos perusteet ovat tarpeeksi hyvät, lisää perheen isä Sami Kaulio.

Yhteistyötä, joka vaatii muistuttamista

Suosituksia nuorten kotiintuloajoista on tehty muuallakin kuin Eurajoella. Esimerkiksi Laitilassa suositukset tehtiin noin vuosi sitten. Tavoitteena on, että perheille tulisi lisää yhteistä aikaa.

Suosituksella koitetaan sovitella yhteen myös urheiluseuran jakamia harjoitusvuoroja. Tavoitteena on, että nuorempien harjoitukset olisivat aikaisemmin kuin vanhempien.

– Tämä asia on kyllä pyritty ottamaan aina huomioon, sanoo Laitilan Jyskeen puheenjohtaja Ilkka Vuorela.

Vuorelan mukaan yhteisiä pelisääntöjä kotiintuloajoista kaipaavat lähinnä ne, jotka eivät mitään harrasta.

Pöytyällä on ollut yhteisesti sovitut suositukset lasten kotiintuloajoista vuodesta 2016 lähtien. Terveyden edistämisen yhteyshenkilö Merja Männikkö kertoo, että vanhemmille tuli huoli lasten myöhäisestä ulkona liikkumisesta.

Männikön mukaan kaikki perheet eivät suosituksia kaipaa. Joku voi kokea ne määräyksinä, joita ne eivät kuitenkaan ole.

– Ei se mikään ulkonaliikkumiskielto ole, Männikkö sanoo.

Sosiaalisessa mediassa on viime aikoina käyty keskustelua, jonka mukaan asia pitäisi nostaa Pöytyällä taas esille. Sitä se vaatineekin.

Eurajoen vapaa-aikakoordinaattori Pirita Laivasen mukaan asia unohtuu helposti, jos siitä ei tasaisin väliajoin muistuteta.

Noormarkkulaiset Arttu Uuttu ja Eetu Uusitalo tarkistavat mopoauton ikkunaan laitettu tarraa. Tapio Termonen / Yle

Näin on käynyt esimerkiksi Porin Noormarkussa ja Hämeenlinnan Lammilla, joissa yhteisiä kotiintuloaikoja kokeiltiin itsenäisen kunnan aikana. Kuntaliitosten jälkeen asia on jäänyt taka-alalle, eikä niistä kovin moni enää tiedä.

Noormarkussa asuva 16-vuotias on kuitenkin kuullut asiasta.

– Kyllä se on järkevää, etteivät nuoremmat täällä kulje yömyöhään kuten me, sanoo Arttu Uuttu Noormarkusta.

Ilkivalta vähentynyt

Reilu 9 000 asukkaan Eurajoen katukuva on suhteellisen rauhallinen, mutta kyllä sielläkin mopopoikia riittää. Kokoontumisia pidetään koulun pihalla, kunnanviraston ympäristössä tai taajaman kauppojen parkkipaikoilla.

Eurajoella asuvat nuoret ovat tietoisia kotiintuloaikoihin liittyvistä suosituksista. Tapio Termonen / Yle

Vaikka kaikki nuoret eivät kotiintuloaikoja tarkkaan noudata, pitävät he suosituksia kuitenkin ihan hyvänä asiana.

– Minun mielestäni ei ole silti huono asia, jos niistä vähän joustaa, sanoo 15-vuotias Isak Hotti Eurajoelta.

Hotti myöntää, että joskus mopoilla ajellaan hieman äänekkäästi. Hän kuitenkin sanoo, että tahallaan ketään ei haluta häiritä.

Nuorten kotiintuloaikoihin liittyvien suositusten suoria vaikutuksia on vaikea mitata. Eurajoelle tilanne on kuitenkin muuttunut siitä, kun nuoriso rikkoi paikkoja kymmenen vuotta sitten. Nyt ilkivaltaa ei juurikaan ole.

– Lähinnä roskaamista, mikä sekin on kurjaa. Mutta ilkivalta ja rikosten tekeminen on vähentynyt selvästi, sanoo vapaa-aikakoordinaattori Pirita Laivanen.