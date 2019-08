Kun 21-vuotias tyttö sai New Yorkista elämänsä puhelun, hän ei tiennyt balettiunelmansa kovaa hintaa: "Ajattelin, että kukaan ei vie paikkaani"

Elina Miettinen ponnisti Helsingistä New Yorkin kuuluisaan balettiteatteriin ensimmäisenä suomalaisena. Nyt hän on vapaa taiteilija, ja esiintyy myös Suomessa.

Suomen Kansallisbaletin harjoitussalissa on harmaa lattia. Ilma on kuuman kostea, vaikka parvekkeelle johtava ovi on auki. Salissa kaksi seinää on peitetty peilillä, nurkassa seisoo musta flyygeli.

Salin keskellä seisoo harmaaseen balettiasuun pukeutunut pienikokoinen nainen. Hän on balettitanssija Elina Miettinen, joka kuuntelee tarkkaavaisena vierellä seisovaa miestä.

— Onko jotain kysymyksiä? Sä muistat ne korjaukset? kysyy koreografi Jorma Elo.

Huippukoreografi Jorma Elo käy läpi liikkeitä Elina Miettisen kanssa. Mikko Savolainen / Yle

Miettinen nyökkää. Musiikki alkaa, Miettinen aloittaa esityksen lattialla maaten. Kädet liikkuvat, pian balettitossuista kuuluu rytmikäs töp, töp, töp, kun Miettinen tanssii varpaillaan. Elo seuraa harjoitusta tarkasti kädet puuskassa. Hän ei keskeytä, vaan antaa Miettisen tanssia.

Harjoituksen alla on Miettiselle tehty sooloesitys. Sen nimi on Aave ja se saa maailman ensi-iltansa perjantaina Lappeenrannan balettigaalassa. Siellä Miettinen esiintyy Suomessa kuuden vuoden tauon jälkeen. Lava on pienempi, joihin Miettinen on tottunut, sillä hän on tanssinut viimeiset 11 vuotta New Yorkissa American Ballet Theatren (ABT) esityksissä corp de ballet’ssa eli balettikuorossa.

Ensimmäinen suomalainen kiinnitys

Elina Miettisestä tuli ammattilainen 19-vuotiaana, kun hänet kiinnitettiin Suomen Kansallisbalettiin. Baletin tanssimisen Miettinen aloitti 9-vuotiaana Helsingin tanssiopiston erikoiskoulutusluokalla ja ammattilaisuus alkoi tuntua mahdollisuudelta teini-iässä. Silloin Miettinen alkoi kiertää kilpailuja, joissa menestyi.

Miettinen ehti tanssia Kansallisbaletissa vain puolitoista vuotta, jonka jälkeen oli aika pakata laukut pidempää reissua varten, sillä hänelle tarjottiin sopimusta legendaarisesta American Ballet Theaterista.

— Olin heti, että joo, mä otan tämän paikan, Miettinen muistelee nauraen vuonna 2008 saamaansa puhelua.

Kun Miettinen tanssii, liikkeet vaihtuvat höyhenen kevyestä herkkyydestä voimakkaiseen vartalon käyttöön. Mikko Savolainen / Yle

Kiinnitys syntyi kisamatkan seurauksena. American Ballet Theaterin johtaja oli seurannut New Yorkissa järjestettyjä kilpailuja katsomosta käsin. Miettinen sai kutsun teatterin aamutunnille, jossa tanssimista arvioitiin.

— Siitä tuli makea olo. En uskonut tai ajatellut, että kuulisin heistä jälkikäteen, Miettinen kuvailee sopimuksen saamista.

Miettinen oli ensimmäinen suomalainen, joka sai kiinnityksen ABT:hen.

Lappeenrannan balettigaalassa nähtävä Aave on koreografi Jorma Elon käsialaa. Yhteistä harjoitusaikaa ei ole ollut liikaa, sillä Elo on maailmalla tämän hetken kysytyin koreografi, eikä Miettinenkään vietä aikaa joutilaana.

— Jenkeissä olen tottunut nopeaan tahtiin ja välillä muutoksia tehtiin kenraaliharjoituksissakin. Olen valmis esiintymään, mutta tanssija aina toivoo, että olisi enemmän aikaa ja voisi vielä parantaa, Miettinen kuvailee.

Miettinen esiittää Aaveen viikonloppuna kahdesti Lappeenrannassa ja sen jälkeen Tampereella. Silva Nieminen / Yle

Raskas alku ja arki

Miettinen muutti New Yorkiin vuonna 2008 hetkeäkään epäröimättä. Nuorelle naiselle uusi kiireinen kaupunki oli jännittävä. Alku vaati kuitenkin paljon päättäväisyyttä ja itsepintaisuutta. Luovuttaminen ei ollut vaihtoehto, vaikka välillä väsytti rankasti.

— Alku oli sairaan hektistä ja olin aika ylikuormittunut. Oli tosi kovat aikataulut, pitkät päivät ja monen eri baletin harjoitukset päivässä. Eka vuosi oli rankka ja vaikea, Miettinen muistelee.

Ensimmäisen vuoden jälkeen Miettinen mukautui, tottui ja alkoi nauttia. Työhön liittyi paljon hienoja hetkiä ja maailmalla kiertämistä. Katsomossa on istunut myös maailmantähtiä, aina näyttelijöistä Michelle Obamaan saakka.

Suomesta ei ole tullut Miettisen jälkeen muita, jotka olisivat jaksaneet ABT:n vauhdissa pidempään.

Keskiviikkona harjoitukset kestävät puoli tuntia. Se on aikaerorasitukseen totuttelevalle Miettiselle tarpeeksi. Voimia säätetään viikonlopun esityksiin. Mikko Savolainen / Yle

— Pitää olla tietynlainen ihminen, että jaksaa Nycin tahdin ja kiertueet. Moneen asiaan pitää suhtautua eri tavalla. Suomessa ehkä… Miten sen sanoisi? Paijaillaan enemmän, Miettinen naurahtaa.

Balettiammattilaisen arkeen eivät esimerkiksi sairauslomat kuuluneet. Teknisesti sellaiseen olisi ollut mahdollisuus, mutta jos syy ei ollut todella vakava, ei sitä käytetty.

— Muistan, että näytöksiä vedin yskässä ja pois jäi ehkä jos oli kuumetta. Sitä ajatteli aina, että kunhan kukaan ei vie tätä minun paikkaani, Miettinen kuvailee.

Vain paras kelpaa

Tanssijana Miettinen sanoo olevansa lyyrinen ja linjakas, harjoittelijana perfektionisti.

— Saatan välillä ylityöstää itseäni. Olen uran aikana yrittänyt säästää voimia, mutta se on tosi vaikeaa, kun yrittää päästä parhaaseen lopputulokseen.

Kurinalainen elämä näkyy myös vapaa-ajalla.

— Mulla on aika rento luonne, jos ei ole mitään huolia. Mutta jos jotain pitää tehdä kotonakin, niin olen tarkka. Mun pitää olla aina ajoissa ja kaiken pitää olla järjestyksessä. Mutta en mä mikään pakko-oireinen ole, Miettinen nauraa.

New Yorkissa asuva Elina käy Suomessa yleensä muutaman kerran vuodessa. Tällä kertaa matkaan kuuluu myös esiintyminen Lappeenrannan balettigaalassa.

Uran edetessä Miettinen sanoo oppineensa luottamaan omiin taitoihin ja työhön, joka on tehty ennen esitystä. Silti esiintyminen jännittää edelleen, vaikka ei ihan samassa mittakaavassa kuin aluksi. Perfektionisti ei anna armoa itselleen myöskään silloin, jos jokin menee esityksessä mönkään.

— Kyllä se harmittaa, aina! Miettinen parahtaa.

Keho on tärkein työväline

American Ballet Theaterissa elämä kulki näytöskausien mukaan. Syksy ja kevät olivat hyvin kiireistä aikaa, mutta kesällä pyhitettiin aikaa myös lomille. Ne tulivat tarpeeseen, sillä kova tahti vaati veronsa.

— Välillä on vaan ajatellut, että oonpa mä tosi uupunut. Jälkeenpäin on ajatellut, että olen varmaan ollut ylikunnossa. Vaikka en mä varmaan edes tiennyt joskus nuorempana, mitä se tarkoittaa, Miettinen sanoo.

Pitkän uran tanssijana tehnyt Miettinen tietää, että kehonhuolto on hyvin tärkeä osa onnistumista. Välillä venyttelyyn menee sama aika kuin harjoitteluun. Mikko Savolainen / Yle

Koska vartalo on tanssijan tärkein työväline, on siitä pidettävä huolta. 32-vuotias Miettinen käy säännöllisesti hieronnassa ja fysioterapiassa. Iltaisin hän rentoutuu pitkissä kylvyissä ja venyttelee.

— Tämän ikäisenä tuntee itsensä hyvin ja tietää miten kroppa toimii. Siinä mielessä jaksaa jopa paremmin. Mutta huoltamiseen menee tosi paljon aikaa. Joskus kropan huoltoon menee yhtä paljon aikaa kuin harjoituksiin, Miettinen kertoo.

Tilaa omalle taiteelle

Miettinen tanssi American Ballet Theaterissa 11 vuotta, kunnes päätti jättäytyä pois viime vuonna. Siihen vaikutti halu tehdä omia projekteja ja päättää itse, mitä tanssii.

— En sanoisi, että se oli pelottavaa. Olin aika valmis lähtemään ja miettinyt sitä ainakin kaksi vuotta. Asiat alkoivat toistua ja en ehkä nauttinut enää samalla tavalla. Ryhmässä ei ollut omaa sananvaltaa, joten se oli vapauttavaa.

Vapaana taiteilijana Miettisellä on ollut mahdollisuus tanssia balettikuoron sijaan myös soolorooleja. Aaveen lisäksi hän on muun muassa tanssinut Yhdysvalloissa Prinsessa Ruususena ja Pähkinänsärkijässä.

Suomalaisen koreogran kanssa työskentely on Miettiselle harvinaista. Elon kanssa tanssiminen on ollut mukavaa, sillä koreografi antaa tilaa myös omille ideoille. Mikko Savolainen / Yle

Halu mennä eteenpäin

Balettitanssijan uran pituus vaihtelee. Suomessa moni jatkaa nelikymppiseksi, Yhdysvalloissa eläkeikä tulee kolmenkympin paikkeilla.

— Se riippuu ihmisistä ja tahdista, Miettinen sanoo.

Miettiselle elämä balettiammattilaisuuden jälkeen on hahmottumassa. Koti löytyy tulevaisuudessakin Yhdysvalloista, jossa hän asuu aviomiehensä ja koiransa kanssa. Manhattanin vilinä sen sijaan voisi vaihtua rauhallisempaan asuinalueeseen.

Tanssimisen lisäksi Miettinen opiskelee näyttelemistä, josta toivoo itselleen uraa balettiuran jälkeen. Mikko Savolainen / Yle

— Olen aika työnarkomaani. Jenkeissä on hienoa, että jos haluaa mennä eteenpäin, siihen on mahdollisuus. On Suomessakin varmaan, mutta siellä on pienemmät piirit.

Tanssimisen ohessa Miettinen on aloittanut näyttelijän opinnot, joiden toivoo tuovan tulevaisuuteen uusia tuulia.

— Haluaisin olla näyttelijä. Kroppa kestää sen ja mua on aina kiehtonut roolit ja se, että saa esiintyä. En tiedä kuinka kauan jaksan tanssia tällä tasolla, Miettinen sanoo.