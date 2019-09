Eniten hirvionnettomuuksia tapahtuu hämärän aikaan vilkkailla kaksikaistaisilla pääteillä. Suurin kolaririski on tunti ennen auringonnousua ja tunti auringonlaskun jälkeen.

Kolareiden määrä riippuu hirvikannan koosta. Mitä enemmän eläimiä on, sitä todennäköisemmin sellainen tulee tielle. Suomessa hirviä on noin 86 500 eli enemmän kuin asukkaita Porissa.

Suomen riistakeskuksen riistasuunnittelijan Reima Laajan mukaan syyskuussa alkavalla metsästyskaudella pyritään leikkaamaan kantoja ja vähentämään onnettomuuksia.

– On selvää, että jos eläin on ammuttu syyskuussa, se ei jää marraskuussa auton alle, Laaja sanoo.

Vuodesta 2017 hirvijahdin on saanut aloittaa syyskuussa vahtimalla pelloilta. Tällä on haluttu rauhoittaa hirvien kiima-aikaa. Laajan mukaan sillä on tähdätty myös kolareiden vähentämiseen. Tuloksista ei kuitenkaan voi vielä sanoa, koska sääntö on tuore.

Laaja kertoo, että pieniä hirvieläimiä metsästettiin viime kaudella paljon. Se saattaisi ennakoida sitä, että kolareiden määrä jäisi viime vuotta pienemmäksi.

Hirvikolareiden huippuvuonna 2001 Liikennevirasto kirjasi 3 048 onnettomuutta. Liikenneturvallisuustyötä tekevän Liikenneturvan mukaan luku on saatu pieneksi ennen kaikkea metsästämällä.