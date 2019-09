"Tuhansia euroja kesässä" – Villiyrttien keräämisestä tarkoitus tehdä entistä ammattimaisempaa

Villiyrttien kerääminen on monen mielestä pelkkää puuhastelua. Keruutuoteneuvoja Toini Kumpulainen on eri mieltä, sillä ahkera kerääjä voi tehdä kasveilla hyvän tilin.

– Eräs kerääjä keräsi viime kesänä voikukan nuppuja vähän yli sata kiloa kolmessa päivässä. Rahaa tuli toista tonnia.

Kumpulaisen mukaan voikukan nuppuja voidaan käyttää pihvin tai kalaruoan lisäkkeenä, tai niitä voi laittaa esimerkiksi munakkaaseen. Jotkut ravintolat ja yritykset ostavat nuppuja myös kapriksiksi.

Kumpulainen on jo vuosien ajan kouluttanut ihmisiä keräämään villiyrttejä. Nyt hän on mukana Wild Food Savo -hankkeessa, jonka tavoitteena on koota yhteen luonnontuotteiden keräämisestä ja käytöstä kiinnostuneita tahoja.

Toini Kumpulainen on kouluttanut satoja ihmisiä keräämään yrttejä. Antti Karhunen / Yle

Lähes 150 000 euron hanketta rahoittavat Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma, Savonia-ammattikorkeakoulu ja Ylä-Savon ammattiopisto.

"Ruokana samaa mitä on kitkenyt rikkaruohona kasvimaalta"

Wild Food Savo -hanke on näkynyt konkreettisesti Ylä-Savon ammattiopiston ravintolan lounasravintolassa. Buffetpöydästä on löytynyt muun muassa nokkosta, orvokkia, vesiheinää, maitohorsmaa ja vuohenputkea.

Sari Niemi ihmettelee, miksi Suomeen tuodaan yrttejä ulkomailta, kun niitä kasvaa kotipihalla. Antti Karhunen / Yle

Vieremäläinen Sari Niemi ja lapinlahtelainen Hannele Kelavuori ovat käyneet yrttien vuoksi lounaalla ammattiopistolla jo useampana päivänä.

– Yllätti, miten hienoja makuvivahteita yrteistä löytyy, Niemi kiittelee.

Hän ihmettelee, miksi Suomeen tuodaan yrttejä ulkomailta, kun niitä kasvaa ihan ilmaiseksi myös kotipihalla.

Myös Kelavuori tunnistaa lautaseltaan useita tuttuja kasveja.

– Täällä on niitä samoja yrttejä, joita minä olen kitkenyt rikkaruohona omasta kasvimaasta, hän nauraa.

Hannele Kelavuori tunnistaa omasta annoksestaan "rikkaruohoja". Antti Karhunen / Yle

Kuusenkerkällä olisi kysyntää

Yrtit ovat peräisin iisalmelaiselta pellolta, jossa niitä on keräämässä joukko innokkaita villiyrtinkerääjiä.

Yksi kerääjistä on vieremäläinen Kerttu Tiikkainen, joka opiskelee yrttitietoutta osana Ylä-Savon ammattiopiston luontoalan ammattitutkintoa.

– Suomessa on paljon sellaisia yrttejä, joita voitaisiin käyttää ruoanlaittoon samalla lailla kun ulkomailta tuotuja, hän pohtii.

Wild Food Savo -hankkeen yhtenä tavoitteena on perustaa erityisiä vastaanottopisteitä, joihin voi viedä kerätyt villiyrtit. Vastaanottopisteitä on suunnitelmissa saada ainakin Kiuruvedelle, Suonenjoelle ja Rautalammille.

Nokkonen on yksi monikäyttöisistä yrteistä, joita löytyy helposti luonnosta. Antti Karhunen / Yle

Vastaanottopisteille on tarvetta, sillä villiyrteille on jatkuvasti kysyntää teollisuudessa ja ravintoloissa eri puolilla maata.

– Esimerkiksi kuusenkerkkää saadaan kerättyä vuodessa tuhansia kiloja, mutta tarve on kymmeniätuhansia kiloja, selittää keruutuoteneuvoja Toini Kumpulainen.

Hänen mukaansa kysyntää olisi myös koivunlehdille, pihlajansilmuille ja männynkerkille.

Hankkeessa yritetään kehittää myös keruuteknologiaa, sillä esimerkiksi kuusenkerkän kerääminen puun latvuksista on vaikeaa.

– Olisiko se drooni, tai jonkinlainen nosturi, joka nostaisi kerääjän ylös, Kumpulainen pohdiskelee.

Wild Food Savo -hankkeessa pyritään synnyttämään villiyrttien kerääjien verkostoja. Antti Karhunen / Yle

Monella mielessä ammatti

Aiemmin pelkkänä rikkaruohona pidettyjä villiyrttejä on pyritty tuotteistamaan ja niistä on tullut monelle myös yritystoimintaa.

Tästä on esimerkkinä Pyhäsalmen kaupungin työpajassa yksilöohjaajana työskentelevä Virve Toivanen, joka toimii vapaa-ajallaan oman yrityksensä Wikin Pajan luonnontuoteneuvojana. Yrityksen valikoimassa on jo kymmenkunta tuotetta.

– Markkinat ovat suhteellisen pienet. Verkkokaupan kautta tuotteita on kuitenkin mahdollista saada laajempaan levitykseen.

Virve Toivasen yrityksen valikoimassa on jo kymmenkunta yrteistä tehtyä tuotetta. Antti Karhunen / Yle

Yrteistä ammattina haaveilee myös opiskelija Kerttu Tiikkainen. Hän haluaisi löytää itselleen jonkin sellaisen erikoistuotteen, jota muut eivät ole vielä keksineet.

– Kun puhutaan ilmastonmuutoksesta, niin tässä ei tule ainakaan päästöjä, hän virnistää.

