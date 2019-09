”Ihmishenkiä pelastuisi” – kansalaisaloite haluaa muuttaa hoitoon pääsyä huomattavasti helpommaksi

Terapiatakuu-kansalaisaloite keräsi vauhdilla yli 50 000 allekirjoitusta. Kelan tukeman kuntoutuspsykoterapian hakeminen kestää nykyään sujuvimmillaankin noin puoli vuotta. Prosessi saattaa toisinaan venyä lähemmäs kahta vuotta.

Aloitteen vireillepanijat Pia Hytönen ja Alviina Alametsä korostavat varhaisen avun merkitystä.

– Nopea reagointi on avainasemassa kuntoutumisen kannalta. Tilanne voi eskaloitua pahasti odotusaikana, kun ihminen jää yksin ja tyhjän päälle. Järjestelyn kankeus sairastuttaa ihmisiä turhan takia, Hytönen sanoo.

Lue täältä kolmen haastateltavan tarinat siitä, miltä nykyinen tilanne näyttää apua tarvitsevan silmin.

Nykysysteemin ongelmakohdat

Kritiikin mukaan nykymallissa on monta heikkoa kohtaa.

Ensimmäinen on prosessin alussa suoritettava vähintään kolmen kuukauden hoitosuhde. Jakson tavoitteena on Kelan asiantuntijoiden mukaan jatkaa hoitoa ja ehkäistä näin pitkiä vuosien kuntoutuksia. Teknisesti jakson aikana on kuitenkin käytävä vain psykiatrilla kaksi kertaa.

Lisähoitoa on julkisella puolella tarjolla kysyntään nähden liian vähän. Asianmukainen lisähoito voi näin jäädä vähälle tai kokonaan uupumaan.

Kolmella eri terapeutilla kokeileminen kaksi voi maksaa 500 euroa.

Toinen ongelmakohta voi olla terapeutin etsiminen. Tehtävään käy periaatteessa kuka tahansa koulutettu psykoterapeutti, jonka Kela on hyväksynyt tehtävään.

Ihanteellisessa tilanteessa terapeutti löytyy nopeasti, mutta todellisuus on usein toinen: etsintä venyy helposti kuukausista yli vuoteenkin. Terapeutteja on tarpeeseen nähden vähän ja heidän hoitopaikkansa ovat monissa kunnissa täynnä.

Tilannetta vaikeuttaa myös oikeiden henkilökemioiden löytyminen. Suositus on käydä ainakin kolmella eri psykoterapeutilla, ja ainakin kahdella kokeilukäynnillä terapeuttia kohden.

Monesti on vaikeaa löytää yhtäkään psykoterapeuttia, jolla on vastaanotollaan tilaa. Kokeilukäynnit ovat myös täysin omakustanteisia. Yksi käynti maksaa noin 80 eurosta ylöspäin, joten kolmella eri terapeutilla käyminen kaksi kertaa saa hinnan lähentelemään 500 euroa.

Tämän vuoksi psykoterapiaa hakeva saattaa rahallisista syistä tehdä isojakin kompromisseja terapeuttinsa suhteen.

Rahoitushakemusta ei voi lähettää Kelaan ennen oikean terapeutin löytymistä, joten koko prosessi jää monesti jumiin tässä kohtaa.

Grafiikasta näkee, millainen nykyinen polku on ensimmäisestä lääkärikäynnistä terapian aloittamiseen.

Asmo Raimoaho / Yle

Terapiatakuu toisi nopean helpotuksen

Terapiatakuun tavoite on tuoda nykyhoidon rinnalle lyhyet ja nopeat interventiot, jotka ovat kaikille saatavilla.

Uudessa mallissa hoidon saamiseksi riittäisi yksi käynti lähiterveyskeskukseen, ja enintään kuukauden sisällä ensimmäisestä käynnistä hoitosuhde alkaisi.

Jos jalka menee poikki, ei kukaan oleta, että vuoden päästä se korjataan. Alviina Alametsä

Hoito pitäisi sisällään lyhytterapiakäyntejä tarpeen mukaan noin 10-20 kertaa. Vasta tämän jälkeen arvioitaisiin tarve jatkohoidolle erikoissairaanhoidossa tai Kelan tukemana kuntoutuspsykoterapiana.

Grafiikasta näkee, kuinka kansalaisaloitteen ehdottama malli toimisi.

Asmo Raimoaho / Yle

Pitkien hoitojen resurssit eniten tarvitseville

Kelan järjestelmä on tarkoitettu ihmisille, joiden kuntoutuminen vaatii vuosien pitkäaikaisen ammattilaisen kanssa työstämisen.

Terapiatakuun Hytönen ja Alametsä kertovat, että jonoissa on paljon ihmisiä, joille nopea apu ja lyhyempi hoitoprosessi antaisi jo riittävän helpotuksen.

– Se johtuu siitä, että vaihtoehtoja ei ole. Kaikki tilastot ja tutkimustieto viittaavat siihen, että akuutin lyhytterapian jälkeen iso osa ei tule tarvitsemaan enää jatkohoitoa, Hytönen sanoo.

He uskovat, että uusi malli vapauttaisi myös Kelan tukeman psykoterapian resursseja huomattavasti.

– Sitä kautta myös ne vaikeammat tapaukset, jotka tarvitsevat pidemmän hoitosuhteen erikoissairaanhoidossa, eivät enää hukkuisi jonoihin ja ruuhkaan, Alametsä toteaa.

– Se on valitettava fakta, että usein juuri niillä tyypeillä on vähiten voimavaroja hakea apua, ja he tippuvat herkimmin tästä kelkasta, hän jatkaa.

Hytönen ja Alametsä toivoisivat, että mielenterveys voitaisiin nähdä terveydenhuollossa samanarvoisena fyysisen terveyden kanssa.

– Ei tässä ole mitään järkeä. Jos jalka menee poikki, ei kukaan oleta, että vuoden päästä se korjataan. Nykyisellä järjestelmällä uhraamme ihmishenkiä täysin turhaan, Alametsä toteaa.

"Maksaisi itsensä takaisin"

Hytönen ja Alametsä näkevät, että ajan mittaan mallissa voittavat kaikki.

– Terapiaa etsivän ja lähipiirin lisäksi tässä voittaisi hoitohenkilökunnasta, työpaikoista ja kouluista lähtien ihan kaikki. Ja lopulta myös valtion kassa: terapiatakuun toteuttaminen maksaisi valtiolle aluksi 35 miljoonaa vuodessa, mutta se maksaisi itsensä takaisin moninkertaisesti vuosien saatossa, Alametsä kertoo, ja jatkaa:

– Sairauspoissaolojen ja muiden työelämäkustannusten menot pienentyisivät. On myös laskettu, että vuosittain arviolta 7500 koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevaa voisi kuntoutua varhaisella hoidolla työelämään. Tämä yksinään tuottaisi noin 340 miljoonan vuosisäästön.

Luvut ovat Terapiatakuun asiantuntijoiden tekemiä arvioita, mutta ne luovat kuvaa suunnasta, mihin on tarkoitus edetä.

Mikään ei kuitenkaan ole vielä varmaa. Aloitteen tulevaisuus on nyt hallituksesta kiinni.

Allekirjoitukset on viety tarkastukseen, minkä jälkeen aloite lähetetään eduskunnan käsittelyyn. Prosessin aikataulu riippuu pian siis eduskunnan aikatauluista.

­­– Moni kansalaisaloite kuitenkin myös raukeaa, joten ei tätä taistelua ole vielä voitettu. Mutta meidän tehtävämme on nyt vain vakuuttaa kansanedustajat siitä, että tähän kannattaa satsata, Hytönen toteaa.

Lue lisää:

57 viestiä ennen psykoterapeutin myöntävää vastausta, huumetesteihin kuudeksi kuukaudeksi ilman hoitoa