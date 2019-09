Peacemaker-draamasarja nostaa rauhanneuvottelijat pääosaan – näyttelijä Irina Björklund: He ovat nykyajan supersankareita

TurkuIrina Björklund saapuu kuvauspaikalle, Turun Hirvensaloon, tyylikkäästi harmaantuneena ja seesteisenä. Tuntuu kuin maltillisen rauhanneuvottelijan rooli tekeillä olevassa suursarjassa olisi jo kasvanut kiinni häneen.

Hän vaikuttaa vilpittömästi ilahtuneelta saadessaan esittää itsensä ikäistä naista, joka edustaa tärkeää, humanitaarista sanomaa.

– Ajattelen, että rauhanneuvottelijat ovat nykyajan supersankareita – vain viitta puuttuu. Tässä roolissa saan kulkea maailmalla, pommit räjähtelevät ympärillä. Ja minä neuvottelen rauhasta maailman päättäjien kanssa.

Björklundiin on tehnyt vaikutuksen ajatus, että rauhanneuvottelijan elämä on sataprosenttisesti maailmanparantamista. Roolihenkilö on antanut pois kaiken muun, esimerkiksi mahdollisuuden rakkauteen ja perheeseen.

Miten rauhaneuvottelijan pää kestää jatkuvaa kauheuksien näkemistä ja lähes mahdottomia haasteita? Björklundin vastauksen voisi kuvitella tulevan Elisabeth Rehnin suusta.

– Noh, pitää vain ulkoistaa kaikki henkilökohtaiset tunteet.

Taustatyö tehtiin todellisten neuvottelijoiden kanssa

Sodasta ja väkivallasta on tehty paljon elokuvia ja draamasarjoja, mutta kukaan ei ole vielä näyttänyt, mitä rauhanneuvotteluissa tapahtuu. Niiden ovien taakse ei kameroita päästetä.

Tältä pohjalta Johanna Enäsuo ja Eriikka Etholen-Paju kehittelivät tarinan Peacemakeriin. Se on kymmenosainen draamasarja, joka kertoo kansainvälisestä, suomalaisvetoisesta rauhanneuvotteluryhmästä ja sen työstä maailman konfliktipesäkkeissä.

Peacemaker kymmenosainen poliittinen draamasarja, trilleri

kertoo suomalaisten kokoamasta, kansainvälisestä rauhanneuvotteluryhmästä

65 näyttelijää Suomesta, Ruotsista, Turkista, Irakista, Ranskasta, Iso-Britanniasta ja Espanjasta

kuvauksia Kanariansaarilla, Espanjassa ja Suomen Turussa

sarjan tuotantobudjetti on 7,7 miljoonaa euroa

sarjaa esitetään Ylellä vuoden kuluttua

– Meitä ei kiinnosta ainoastaan se poliittinen peli, vaan myös neuvottelijat henkilöinä. Miten ihmiseen vaikuttaa se, että häntä tarvitaan vain silloin, kun maailman pahuus näyttäytyy, miettii tarinan toinen luoja ja sarjan tuottaja Johanna Enäsuo.

Suomalaiselle sarjalle aihepiiri istuu hyvin, ovathan Martti Ahtisaari, Pekka Haavisto ja Elisabeth Rehn maailmalla tunnettuja konfliktien ratkojia. Heidän nimensä pulpahtelevat pintaan vähän väliä tuotantotiiminkin puheissa.

Vaikka tarina on kuvitteellinen, ovat tekijät kuulleet paljon todellisten poliitikkojen, rauhanneuvottelijoiden ja kenttätyöntekijöiden kokemuksia. Tehtävien rankkuus ei ole jäänyt epäselväksi.

– Tilanteet, jotka olisivat meille muille hyvin epänormaaleja ja ahdistavia, ovat rauhanneuvottelijoille arkea, sanoo Enäsuo.

Tuottaja Johanna Enäsuo seurasi monitorista, kun turkulaisen yksityisasunnon sisällä purkitettiin kohtausta. Dani Branthin / Yle

MRP Matila Röhr Productionsin ja Ylen yhteistuotantona tehtävä sarja on herättänyt jo nyt kansainvälistä kiinnostusta. Liekö yhtenä syynä se, että pohjoismaisista rikossarjoista on jo ylitarjontaa. Osansa voi olla silläkin, että Peacemaker tuo synkkien rikosdraamojen rinnalle omaa valoaan.

– Sarjassa kuljetaan kohti toivoa, vaikka konfliktit ovat rankkoja, toteaa tuottaja Enäsuo.

Vehreä Suomi vastapainona karuille konflikteille

Peacemakeria on kuvattu jo viisi kuukautta, lähinnä Kanariansaarilla ja Espanjassa. Noin 20 prosenttia kuvauksista sijoittuu Suomeen, pääasiassa Turkuun.

Sarjan tekijäporukka naureskelee kuvausten tauolla Turun Hirvensalossa, että säässä ei juuri huomaa eroa Espanjassa tehtyjen kuvausten jälkeen. Elokuun lopun helleviikko tuli kuin tilauksesta: vehreä ja kesäinen Suomi on tarinallisestikin tärkeä vastapaino konfliktialueen karuudelle.

Peacemakerin tekijöitä tuntuu innostavan erityisesti nainen rauhanneuvottelijana. Tarinan luojat ovat kumpikin itse naisia, ja he ovat havainneet, että rauhanneuvottelijoina nähdään toistaiseksi vähän naisia.

Johanna Enäsuo naurahtaa kysymykselle, kannustiko tanskalaissarja Vallan linnakkeen ja sen naispääministerin huikea suosio valitsemaan päärooliin naisen.

– Enemmän innostivat suomalaisten naisten kokemukset suurlähettiläinä maailmalla. He joutuvat tekemään hartiavoimin töitä osoittaakseen pätevyytensä ja pärjätäkseen miehisessä maailmassa.

Rauhanneuvottelija Ann-Mari Sundell (Irina Björklund) joukkoineen. Kuvan miehet vasemmalta: ruotsalainen näyttelijä Miran Kamala, Sundellin henkivartijaa näyttelevä Mikko Nousiainen ja toista rauhanneuvottelijaa näyttelevä ruotsalainen Kardo Razzazi. Hannele Majaniemi

Kurdinäyttelijä tuntee tarinan omakseen

Peacemaker-sarjassa tarkastellaan Turkin ja kurdien välistä konfliktia. Arka aihe – ja näyttelijäkunnassakin on ollut sekä turkkilaisia että kurdeja.

Tuottaja Johanna Enäsuo kertoo, että produktiossa on tullut vastaan kurdinäyttelijöitä, jotka ovat joutuneet kieltäytymään roolista poliittisen teeman vuoksi. Riskin ottaminen ei kannata, jos näyttelijän perhettä asuu Turkissa tai jos agentin mielestä näyttelijällä on Turkissa merkittävästi fanijoukkoa.

– Turkkiin tätä sarjaa ei varmaankaan tulla myymään. Poliittinen ilmapiiri siellä on tällä hetkellä niin tiukka.

Peacemakerin rauhanneuvotteluryhmässä on mukana myös ruotsalainen näyttelijä Kardo Razazzi, joka on itsekin kurditaustainen. Enäsuo kertoo, että käsikirjoituksen luettuaan hän halusi ehdottomasti mukaan, koska sarja on myös hänen tarinansa.

– Kardo on kiitollinen, että maailmalle kerrotaan, mitä Turkissa tapahtuu. Totta kai lämmittää, että hän kokee tarinan niin tärkeäksi, vaikka kerrommekin sitä ulkopuolelta.

Rauha vaatii usein myös uhrauksia

Draamasarjan teko on avannut monen tuotantotiimiläisen silmiä. Poliittinen peli on vielä hurjempaa, mitä osataan kuvitella. Sekä ohjaaja AJ Annila että tuottaja Johanna Enäsuo toistelevat, miten vaikeaa ratkaisujen etsiminen rauhanneuvottelutyössä voi olla. Moni päätös vaatii myös uhrauksia.

– Aikamoista vaihtokauppaa! sanoo Eräsuo.

– Draamassa musta erottuu parhaiten valkoiselta. Terrorismin ja pahuuden rinnalle tarvitaan rauhanneuvottelijoiden idealismia, sanoo ohjaaja AJ Annila. Dani Branthin / Yle

Ohjaaja Annilan edellinen suuri työ oli Ikitie-elokuva, jossa seurattiin amerikansuomalaisia 1930-luvun Neuvostoliitossa. Historiallinen draama toi Jussi-palkinnon, ja nyt uusi ohjaustyö on kiinni vahvasti nykyajassa.

Peacemakeria voidaan katsoa kunnianosoituksena rauhanneuvottelutyölle ja sen vaatimille psykologisille taidoille.

– Täytyy olla lahjakas ja henkisesti voimakas ihminen, kun työskentelee niin isojen, vaikeiden ja surullisten ongelmien kanssa.

AJ Annila kertoo lukeneensa paljon Martti Ahtisaaresta kertovia kirjoja ja löytäneensä niistä myös kiinnostavia inhimillisiä ulottuvuuksia.

– Vaikka rauhanneuvottelijan työssä tarvitaan idealismia, niin kyllähän kyse on myös egosta. He lähtevät neuvottelemaan rauhaa, koska juuri heitä on kysytty. Siinäkin on draaman aihio.

