Kaikkien aikojen haikarakesä voi jatkua jopa lokakuuhun asti

Lintutornit pullistelevat nyt porukkaa, niin myös Tampereen Iidesjärven torni. Onko tämä syyskesä ollut erilainen kuin tavallisesti?

- Haikaroita on ollut tavallista enemmän, vastaavat Eira ja Mia Korhonen epäröimättä. Harmaahaikara vasta on nähty, mutta tiedetään, että täällä on ollut jalohaikara. Sen takia me ollaan täällä, kuittaa Birgit Nieminen.

Eira Korhonen, Mia Korhonen ja Birgit Nieminen haikarajahdissa Iidesjärven lintutornilla Tampereella. Marko Melto / Yle

- Pirkanmaalla on liikkunut jopa kolmekymmentä jalohaikarayksilöä, sanoo puheenjohtaja Jukka T. Helin Pirkanmaan lintutieteellisestä yhdistyksestä.

Tosin haikarat liikkuvat paljon, joten tarkkaa yksilömäärää on vaikea sanoa.

Vielä muutama vuosikymmen sitten haikarat olivat Suomessa harvinainen näky. Harmaahaikarat levisivät tänne ensin, noin viimeisen 40 vuoden aikana.

- Nyt jalohaikarat näyttävät tulevan perässä, sanoo Jan Södersved Birdlife Suomesta. Ilmastonmuutos on varmasti yksi syy.

Haikarat suosivat runsasravinteisia vesialueita, joiden rannoilla on ruokaa. Harmaahaikaroiden pesivä kanta on Suomessa tuhatkunta paria. Jalohaikaroita lienee kesän aikana liikkunut Suomessa satoja. Ensimmäinen pesintä Suomessa varmistui viime vuonna.

Harmaahaikaroita elää Suomessa jo tuhansia. Jukka T. Helin

Sekä liskolintua muistuttava harmaahaikara että siron kaunis jalohaikara ovat kuvaajalle unelmakohteita. Ilkka Porttikivi katselee kameransa läpi ja odottelee jalohaikaraa Iidesjärven lintutornilla Tampereella.

- Kyllähän se riittää, jos havainnon saa, mutta kuvaa tässä tietysti kaikki hakee, sanoo Porttikivi. Täydellistä kuvaa ittelleen.

Ilkka Porttikivi on yksi monista, jotka kyttäävät täydellistä haikarakuvaa. Marko Melto / Yle

Haikarat muuttavat etelämmäs Eurooppaan myöhään, joten niitä voi ihailla vielä lokakuussakin.